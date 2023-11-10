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Команды АПЛ готовы заплатить более 100 млн евро за Мбаппе в январе

вчера, 13:08

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Англии.

Команды из Английской Премьер-Лиги готовы предложить парижанам более 100 млн евро за трансфер форварда в январе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее стало известно, какие клубы АПЛ проявляют интерес к Мбаппе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04, ред.
Вот теперь понятно откуда взялось сомнения в Реале по поводу покупки Мбаппе.
Реал, а особенно Перес спят и видят Мбаппе в футболке Реала, но они просто не могут потянуть француза, так как Реал и Ла Лига в целом сильно просела в экономическом плане за последние годы.
АПЛ наоборот в последние годы сделала скачок вверх о чём свидетельствуют последние результаты в еврокубках. Ну и конечно хозяева Ла Лига не могут сравнится с хозяевами АПЛ.
Пока в Реале мечтают заполучить Мбаппе бесплатно, в АПЛ готовы выложить за него наличные здесь и сейчас.
Выбор опять остаётся за Мбаппе, но что то мне подсказывает, что его в Реале точно не будет.
А те кто из причастных к Реалу говорит, что это хорошо, что Мбаппе не будет в Реале, занимаются самообманом.
Помню когда сорвался переход в Реал прошлой весной как они проклинали его, но когда после ЧМ Перес сказал, что хочет видеть его в Мадриде и будет делать всё возможное для перехода, то большинство резко поменяли свою позицию. Мол Мбаппе не прав, но он не виноват, мол ему просто затуманили мозги и мы мол ждём его. Уверен, что с подобными новостями они опять поменяют мнение и Мбаппе опять будет плохим.
112910415
112910415
вчера в 15:45
ура, всё прояснилось ! )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:39
В этой ситуации важно не то, сколько заплатить ЗА Мбаппе - а сколько заплатить САМОМУ Мбаппе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:04
Мде, если Мбаппе уйдёт в зимой, то это фиаско ПСЖ, с таким составом не выиграть ЛЧ кого ещё нужно купить для заветного трофея ?.... только уже не будет Мбаппе… Хотя у меня иногда возникает мысль, что все понятно с этим Мбаппе. Я думаю он определился уже и останется в ПСЖ, что бы стать лучшим бомбардиром клуба в Истории, быть послом на Олимпиаде и попробовать выиграть с ПСЖ ЛЧ и наверняка хочет выбить контракт на 2 года и в районе 300 миллионов. А все эти слухи использует только как рычаг для давления.

Ну а так что, как это все уже надоело. Каждый день эти новости на уровне бабок у подъезда...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:47
А сам то Мбаппе согласен на переход в АПЛ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:32
По моему эти люди сошли с ума.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:54
В Арсенале и Ливерпуле думаю заиграл бы на 100%

Но как мне кажется…Реал все же придет за ним. Возможно конечно Мбаппе снова опрокинет Переса
ДСА
ДСА
вчера в 13:54
Сломается, как Неймар, и плакали Вамш денежки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:52
За 100 млн. полгодика можно и подождать.
shur
shur
вчера в 13:28
...ну вообще Мбаппе в Англии - это интересно...! Важен конечно
выбор той или иной Лиги ...!
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