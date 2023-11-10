Команды АПЛ готовы заплатить более 100 млн евро за Мбаппе в январе

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вчера, 13:08

Нападающий ПСЖ может перебраться в чемпионат Англии.

Команды из Английской Премьер-Лиги готовы предложить парижанам более 100 млн евро за трансфер форварда в январе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.