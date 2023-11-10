Команды АПЛ готовы заплатить более 100 млн евро за Мбаппе в январе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Англии.
Команды из Английской Премьер-Лиги готовы предложить парижанам более 100 млн евро за трансфер форварда в январе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.
Ранее стало известно, какие клубы АПЛ проявляют интерес к Мбаппе.
Реал, а особенно Перес спят и видят Мбаппе в футболке Реала, но они просто не могут потянуть француза, так как Реал и Ла Лига в целом сильно просела в экономическом плане за последние годы.
АПЛ наоборот в последние годы сделала скачок вверх о чём свидетельствуют последние результаты в еврокубках. Ну и конечно хозяева Ла Лига не могут сравнится с хозяевами АПЛ.
Пока в Реале мечтают заполучить Мбаппе бесплатно, в АПЛ готовы выложить за него наличные здесь и сейчас.
Выбор опять остаётся за Мбаппе, но что то мне подсказывает, что его в Реале точно не будет.
А те кто из причастных к Реалу говорит, что это хорошо, что Мбаппе не будет в Реале, занимаются самообманом.
Помню когда сорвался переход в Реал прошлой весной как они проклинали его, но когда после ЧМ Перес сказал, что хочет видеть его в Мадриде и будет делать всё возможное для перехода, то большинство резко поменяли свою позицию. Мол Мбаппе не прав, но он не виноват, мол ему просто затуманили мозги и мы мол ждём его. Уверен, что с подобными новостями они опять поменяют мнение и Мбаппе опять будет плохим.
Реал, а особенно Перес спят и видят Мбаппе в футболке Реала, но они просто не могут потянуть француза, так как Реал и Ла Лига в целом сильно просела в экономическом плане за последние годы.
АПЛ наоборот в последние годы сделала скачок вверх о чём свидетельствуют последние результаты в еврокубках. Ну и конечно хозяева Ла Лига не могут сравнится с хозяевами АПЛ.
Пока в Реале мечтают заполучить Мбаппе бесплатно, в АПЛ готовы выложить за него наличные здесь и сейчас.
Выбор опять остаётся за Мбаппе, но что то мне подсказывает, что его в Реале точно не будет.
А те кто из причастных к Реалу говорит, что это хорошо, что Мбаппе не будет в Реале, занимаются самообманом.
Помню когда сорвался переход в Реал прошлой весной как они проклинали его, но когда после ЧМ Перес сказал, что хочет видеть его в Мадриде и будет делать всё возможное для перехода, то большинство резко поменяли свою позицию. Мол Мбаппе не прав, но он не виноват, мол ему просто затуманили мозги и мы мол ждём его. Уверен, что с подобными новостями они опять поменяют мнение и Мбаппе опять будет плохим.