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«Манчестер Юнайтед» может продать трёх игроков линии атаки в январе

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stanichnik
stanichnik
вчера в 22:01
Столько игроков атаки, а забивать некому.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:04
Лишь бы во благо команде!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:06
Игроки атаки, которые сделали на толпу 0 голевых действий?
Проще назвать игроками глубокой обороны и тогда никто не посмотрит на их статистику и так продать )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:21
Ну оооочень нужные приобретения особенно с расчетом того, чтобы на долгие годы!.. ну и переплатив нехило так за них естессна!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:14
В МЮ нужны большие перемены во всём.
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