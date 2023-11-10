«Манчестер Юнайтед» может продать трёх игроков линии атаки в январе

Сразу несколько футболистов атакующей линии могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
МЮ рассматривает вариант с продажей Джейдона Санчо, Антони и Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно.
Сразу несколько футболистов атакующей линии могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
МЮ рассматривает вариант с продажей Джейдона Санчо, Антони и Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно.
Проще назвать игроками глубокой обороны и тогда никто не посмотрит на их статистику и так продать )
Проще назвать игроками глубокой обороны и тогда никто не посмотрит на их статистику и так продать )