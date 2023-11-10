«Арсенал» претендует на полузащитника «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис имеет шансы перейти в «Арсенал».
Данный интерес продиктован травмой Томаса Партея. Сообщается, что у «львов» есть определенные турнирные амбиции, поэтому они не стремятся расстаться с футболистом.
У хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры.
Луис уже давно на карандаше у Артеты, но сейчас заполучить его будет очень сложно,ну или очень дорого, т к Луис продлил полгосрочный контракт с Виллой, и является важным игроком команды....
Луис уже давно на карандаше у Артеты, но сейчас заполучить его будет очень сложно,ну или очень дорого, т к Луис продлил полгосрочный контракт с Виллой, и является важным игроком команды....