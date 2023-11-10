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«Арсенал» претендует на полузащитника «Астон Виллы»

вчера, 17:11

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис имеет шансы перейти в «Арсенал».

Данный интерес продиктован травмой Томаса Партея. Сообщается, что у «львов» есть определенные турнирные амбиции, поэтому они не стремятся расстаться с футболистом.

У хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:25
Сотку запросят по-любому
протон
протон
вчера в 20:09
Классный игрок! Перед сезоном 22/23 в конце летнего ТО канониры уже пытались купить Дугласа, но тогда в Астон Вилле отказались продавать его в последний момент. Надеюсь в этот раз, если нормально поработают над трансфером и предложат адекватную сумму, все получится.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:05
Да уж, Артета попал не в очень хорошее положение, а все из-за трав игроков центра поля. Если главной целью на зиму была покупка форварда, то теперь нужен игрок в центр поля.... т.к ЭСР получил очередную травму плюс Томас Парти так же выбыл до конца года.
Луис уже давно на карандаше у Артеты, но сейчас заполучить его будет очень сложно,ну или очень дорого, т к Луис продлил полгосрочный контракт с Виллой, и является важным игроком команды....
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:45
Вкус у Арсенала хороший
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