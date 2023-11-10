«Арсенал» претендует на полузащитника «Астон Виллы»

1699625495

вчера, 17:11

Полузащитник «Астон Виллы» имеет шансы перейти в «Арсенал».

Данный интерес продиктован травмой . Сообщается, что у «львов» есть определенные турнирные амбиции, поэтому они не стремятся расстаться с футболистом.

У хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры.