«Крылья Советов» одержали победу над «Уралом»

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вчера, 16:01

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

На 14-й минуте Бенхамин Гарре с пенальти открыл счёт. Фернандо Костанса на 20-й одиннадцатиметровый не реализовал. Сильвие Бегич на 46-й восстановил равенство. Владислав Шитов на 67-й забил 2-й мяч самарцев. На 90+3-й красную карточку получил Юрий Газинский. На 90+7-й Владимир Писарский провёл 3-й гол в составе хозяев.