«Крылья Советов» одержали победу над «Уралом»

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).
На 14-й минуте Бенхамин Гарре с пенальти открыл счёт. Фернандо Костанса на 20-й одиннадцатиметровый не реализовал. Сильвие Бегич на 46-й восстановил равенство. Владислав Шитов на 67-й забил 2-й мяч самарцев. На 90+3-й красную карточку получил Юрий Газинский. На 90+7-й Владимир Писарский провёл 3-й гол в составе хозяев.
КС занимают 3-е место в РПЛ, имея в активе 25 очков. «Урал» располагается на 12-й строчке с 16 баллами.
И Гончару ломать кувшин тоже не советовал бы. Доигрывает пусть первую часть чемпионата и с новыми мыслями,. энергией, засучив рукава берется за работу.
И Гончару ломать кувшин тоже не советовал бы. Доигрывает пусть первую часть чемпионата и с новыми мыслями,. энергией, засучив рукава берется за работу.
Болельщиков Крылышек с заслуженной Победой !!!
Молодцы ребятушки !!! Подопечные Осинькина творят чудеса, какие бы проблемы не были с составом, они могут собраться и сделать результат . Это и есть мастерство главного тренера, как говорится это тренерская команда . И на мой субъективный взгляд, Осинькин лучший тренер России последних лет . Я даже не могу представить если бы у него такие возможности как у Пиджака Газпрома, где бы были тогда Крылышки и какой футбол показывали . Осинькину огромный Респект и Уважение !!!
Болельщиков Крылышек с заслуженной Победой !!!
Молодцы ребятушки !!! Подопечные Осинькина творят чудеса, какие бы проблемы не были с составом, они могут собраться и сделать результат . Это и есть мастерство главного тренера, как говорится это тренерская команда . И на мой субъективный взгляд, Осинькин лучший тренер России последних лет . Я даже не могу представить если бы у него такие возможности как у Пиджака Газпрома, где бы были тогда Крылышки и какой футбол показывали . Осинькину огромный Респект и Уважение !!!