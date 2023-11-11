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«Крылья Советов» одержали победу над «Уралом»

вчера, 16:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

На 14-й минуте Бенхамин Гарре с пенальти открыл счёт. Фернандо Костанса на 20-й одиннадцатиметровый не реализовал. Сильвие Бегич на 46-й восстановил равенство. Владислав Шитов на 67-й забил 2-й мяч самарцев. На 90+3-й красную карточку получил Юрий Газинский. На 90+7-й Владимир Писарский провёл 3-й гол в составе хозяев.

КС занимают 3-е место в РПЛ, имея в активе 25 очков. «Урал» располагается на 12-й строчке с 16 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:49
всё путём у Крыльев
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
Крылышки заставили вздрогнуть недругов...)
1viking17
1viking17
вчера в 18:03, ред.
С ПОБЕДОЙ!!!!!!
a-league
a-league
вчера в 17:32
Гончаренко в сердцах может и на лыжи встать
112910415
112910415
вчера в 17:06
покатился Урал, очень жаль
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:55
Только Крылья, только победа!!!
Наконец завершилась серия неудач, дальше будет лучше
drug01
drug01
вчера в 16:34
Урал уже не тот когда был лидер! Время идёт....
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:32
Могли в первом тайме делать 3:0 и жить спокойно...
Интерес
Интерес
вчера в 16:23
И вот уже один герой старта стремится в бездну переходняков,а второй продолжает цепляться за лидерство в группе преследователей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:21
Урал отскочил от разгромного поражения .
Болельщиков Крылышек с заслуженной Победой !!!
Молодцы ребятушки !!! Подопечные Осинькина творят чудеса, какие бы проблемы не были с составом, они могут собраться и сделать результат . Это и есть мастерство главного тренера, как говорится это тренерская команда . И на мой субъективный взгляд, Осинькин лучший тренер России последних лет . Я даже не могу представить если бы у него такие возможности как у Пиджака Газпрома, где бы были тогда Крылышки и какой футбол показывали . Осинькину огромный Респект и Уважение !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:20
Самару с победой и 3-им местом. Гончаренко проиграл матч. Юран и Ко полность отключили команду Осинкина, фактически не дав им ни разу разбежаться и уйти в контратаку. Можно с ними играть? Можно. НН доказал это. С Уралом же Самара резвилась, как хотела. Ни впереди, ни сзади команда Гончаренко ничего не показала. Тем ни менее горячку Иванову пороть не стоит.
И Гончару ломать кувшин тоже не советовал бы. Доигрывает пусть первую часть чемпионата и с новыми мыслями,. энергией, засучив рукава берется за работу.
протон
протон
вчера в 16:16
Крылья молодцы, но они сегодня придумали себе проблемы сами... Гарре уверенно положил пенальти и положил бы ещё... Зачем было менять хорошо пробившего, забившего и получившего ещё больше уверенности, пенальтиста???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ty79quvw96vw (раскрыть)
вчера в 16:16
За первый круг Урал свалился из лидеров практически в зону вылета. Удивительно.
ty79quvw96vw
ty79quvw96vw
вчера в 16:09
Урал сдулся, а Крылья домашняя команда
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 16:03
Ханчаренко, видимо, решил Урал в ФНЛ отправить.
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