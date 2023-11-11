«Факел» сыграл вничью с ЦСКА, отыгравшись на 90+3-й минуте

«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
На 10-й минуте Виктор Давила вывел «армейцев» вперёд. Сергей Божин на 90+3-й сравнял счёт.
Воронежская команда занимает 10-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков. Москвичи с 25 баллами находятся на 4-й позиции.
Тот случай когда команда из верхней части турнирной таблицы отскочила от поражения команды с нижней её части. Такой бездарный футбол от ЦСКА уже начинает быть естественным событием . Как может команда такого класса делать за весь матч всего два удара в створ ворот ??? Я даже уже не говорю и не сравниваю бюджет этих двух команд и качества игроков . Невижу в Федотове тренера для такого клуба как ЦСКА , обыкновенный тренер среднего уровня , который за счёт индивидуального мастерства игроков в составе команды делает более или менее результат. Факел сегодня смотрелся куда более целостнее и заряженней на победу, чем подопечные Федотова и уж точно были достойней победы . Тому яркое подтверждение отображено в статистике матча .
Тот случай когда команда из верхней части турнирной таблицы отскочила от поражения команды с нижней её части. Такой бездарный футбол от ЦСКА уже начинает быть естественным событием . Как может команда такого класса делать за весь матч всего два удара в створ ворот ??? Я даже уже не говорю и не сравниваю бюджет этих двух команд и качества игроков . Невижу в Федотове тренера для такого клуба как ЦСКА , обыкновенный тренер среднего уровня , который за счёт индивидуального мастерства игроков в составе команды делает более или менее результат. Факел сегодня смотрелся куда более целостнее и заряженней на победу, чем подопечные Федотова и уж точно были достойней победы . Тому яркое подтверждение отображено в статистике матча .