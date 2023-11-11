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«Факел» сыграл вничью с ЦСКА, отыгравшись на 90+3-й минуте

вчера, 15:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На 10-й минуте Виктор Давила вывел «армейцев» вперёд. Сергей Божин на 90+3-й сравнял счёт.

Воронежская команда занимает 10-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков. Москвичи с 25 баллами находятся на 4-й позиции.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:57
защиту усилить надо
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:56
В СЭ есть видео этого гола. Удар наносился по уходящему от ворот мячу с расстояния 8-8,5 м от ворот. На перехват такого мяча нормальные вратари не выходят никогда.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Советую пересмотреть видео в СЭ. Там четко видно, вины вратаря нет. Удар головой был с расстояния 8-8,5 м , а на прострел, когда мяч на таком расстоянии от ворот выходят только вратари дворовых команд, да и то не все. Вина защитников 100%
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Почему же? Если одно стоит другого, то это полная гармония и что имеем, тем и довольствоваться должны.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:47
А откуда тебе известно, что деньги имеют. Теща в бухгалтерии ЦСКА служит. Там проблем много . ЦСКА под санкциями и переводы денег затруднительны и туда и оттуда.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:38, ред.
Повезло Факелу...отскочили на 90+ 3
Сп62
Сп62
вчера в 21:16
По Акинфееву поддержу Кандаурова полностью. Траектория полёта мяча при навесе была невысокой и поэтому вратарь к мячу никак не успевал. Выход на перехват был бы его ошибкой.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:44, ред.
Ещё и фамилия сравнявшего соответствующая!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:13
В СЭ есть видео гола в ворота ЦСКА, из которого видно, что ошибки Игоря там не было. Поясню. Подача шла с левого фланга, мяч был уходящий от ворот, игрок Факела Божин нанес удар примерно за 2,5 - 3 м до линии вратарской, т.е. до линии ворот 8-8,5 м (вратарская 5,5 м). Выходить на мяч уходящий на расстояние 8,5 м от линии ворот нельзя. Тем более, что между Игорем и Божиным было 2 игрока ЦСКА - Обляков и Набабкин. Поскольку Божин выпрыгнул с разбега, то ясно, что он их легко перепрыгнул и удар получился сильным и акцентированным. Так что это ошибка защитников, крайнего Келвена, что дал подать и центральных, что не помешали пробить. Ошибки Акинфеева нет. Просмотрел эту запись много раз. ( СЭ). А навешивание на Акинфеева ярлыка "идол" меня и удивило и возмутило
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
Тема судей бесконечная. А по составу ЦСКА все претензии к руководству ЦСКА. Деньги за продажу игроков имеют, от лучшего защитника отказались и чего теперь плакать?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:59
Катастрофа всего российского футбола- это, сам российский футбол...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:58
Два неназначенных пенальти в ваши ворота- считаю произволом судейским!!! И не уходи от темы!
112910415
112910415
вчера в 19:56
оборона не идеальна, скажем так
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Удаление спартаковца ты называешь спасением? Странная логика.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Сейчас в России, только два тренера достойных Уважения- Федотов и Осинькин!!!
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Это катастрофа!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Как обычно уход в сторону. Меня и удивило и возмутило то, что Акинфеев назван "вашим идолом", что судя по тексту изза его гипотетической ошибки. Там никто не стоял, все двигались и возможно аратарь и ошибся, хотя я так и не считаю. А мой вопрос был почему Яшина за его грубых ошибок не называли "идолом, а Акинфеев вдруг идол. А ошибка, или не ошибка Игоря этот гол это спорный вопрос. Так, что Игорь не идол, а лучший вратарь РФ в 21 веке. Всё
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:17
Гол Факела- чисто вратарский. И не надо сравнивать Акинфеева с Яшиным- это небо и земля. А если он, даже лучший вратарь РПЛ, так что- он не может ошибиться? В моменте с голом Факела, нападающий стоял фактически один и Акинфеев всё видел. Он обязан был выйти на мяч!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:16
Анатолий, в основном с тобой согласен. Но есть одно уточнение. Яшина забросали не только камнями, а вообще, чем попало после чемпионата мира в Чили. Правда, потом разобрались, что несправедливо, но для Льва Ивановича это был далеко непростой период.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:04
Если руководство считает его хорошим хащитником и столько лет держит в команде значит все устраивает их.
По амплуа бразилец левый защитник. Если Федотов затыкает им дыры, то это проблемы тренера и руководства. Проблемы выявились с Факелом. Раньше везло наверно).
Набабкин слабый защитник. Удивительно, что он стал долгожителем в клубе. Помню троллил я его, но вы видели в нем защитника. Слабое звено он в команде.
Про Акинфеева то же самое. Тороп лучше, моложе его и будущее команды, но сами же закапываете его талант, не давая ему расти. Дело хозяйское, как говорится.
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Всё таки не удалось Армейцам потушить факел.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Premium (раскрыть)
вчера в 18:53
На поле не было Дивеева, Мойзеса, Кучаева и Заболотного. Это все важные игроки основы. Да и Мухин был бы не лишним. Все таки 5 человек - это почти полкоманды
6642whhrpqus
6642whhrpqus
вчера в 18:52
Смотрю все игры чемпионата и вижу,что все команды играют в футбол,кроме ЦСКА.Этот хваленый
тренер не только не умеет поставить игру команде,так он и с заменами чудит постоянно.Вот яркий пример КС.Как бегут вперед ребята и одновременно делают на ходу точные передачи,и что характерно отдают не глядя на свободное место,куда открывается свой игрок.И,что Федотов?Все понято,состав ограничен.Но ты скажи этому Облякову,что носить 10 номер это не просто цифра на футболке,но и огромная обязаность не опускаться до уровня своей деревни от куда ты родом.При последней атаки Факела,чего этот коротышка лезет в центр борьбы, твое место в углу ворот,нужно понимать,что Акинфеев на выходах всегда был не лучший,и тренер обязан это учитывать. И Набабкин тот еще игрочишка,даже не может выпрыгнуть в сторону бьющего и как то пытаться помешать расстреливать ворота,он просто "смотрит"футбол!Позор!!!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:47
Слушай, твой Спартак вообще без шансов попал в Воронеже. А про судей, лучше не говори!!! Все видели, как вас спасали с Локомотивом, причем дважды!!!
Premium
Premium ответ 99ростик99 (раскрыть)
вчера в 18:44
А способности то есть. Из такого состава выжать такой результат
Сп62
Сп62
вчера в 18:44
Если судьи не помогли, значит теперь армейцам надо пенять на состав. Можно подумать, что у других команд всегда есть равноценные замены основным игрокам.
Premium
Premium ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:43
Нет конечно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Хочу уточнить и добавить. Никто не считает Игоря идолом. По общему мнению людей футбольных Акинфеев лучший вратарь РПЛ в 21 веке. Лучший вратарь мира Лев Яшин ошибался и много и грубо, но никто не бросил в него камень и не называл идолом. Хотелось бы больше обьективности в оценках. Возможна потеря концентрации изза игры в одни ворота и огромной нагрузки. Я лично грубой ошибки не вижу. Почему мое мнение менее убедительно твоего? С уважением. Игра без защиты это огромная психологическая нагрузка на вратаря.
Premium
Premium
вчера в 18:42
Странно что тренера ругают. У ЦСКА нет состава полноценного. На лавку некого посадить. И, и да, поляна огород и судейство вообще ни в какие рамки. А то что минуту не дотерпели- это странно! Хотя, для этого состава такой результат очень даже приемлемый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Хочу уточнить и добавить. Никто не считает Игоря идолом. По общему мнению людей футбольных Акинфеев лучший вратарь РПЛ в 21 веке. Лучший вратарь мира Лев Яшин ошибался и много и грубо, но никто не бросил в него камень и не называл идолом. Хотелось бы больше обьективности в оценках. Возможна потеря концентрации изза игры в одни ворота и огромной нагрузки. Я лично грубой ошибки не вижу. Почему мое мнение менее убедительно твоего? С уважением. Игра без защиты это огромная психологическая нагрузка на вратаря.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:32
Только ОДИН вопрос. Вы серьёзно считаете, что Набабкин в обороне не хуже Мойзеса и что это равнозначная замена?
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