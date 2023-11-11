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«Локомотив» переиграл «Ахмат»

вчера, 18:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в поединке 15-го тура РПЛ (2:1).

Мохамед Конате реализовал пенальти на 66-й минуте и вывел гостей вперед. Максим Глушенков на 79-й счет сравнял, а победным голом отметился Тимур Сулейманов на 81-й.

У хозяев на 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Наир Тикнизян.

После матча «Локомотив» идет на 5-м месте (24 балла), «Ахмат» находится на 14-й строчке (12 пунктов).

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:49
Просто молодцы паровозники!
амурец
амурец
сегодня в 00:47
Локо с победой
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:40
ЛОКО с Победой!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:11
С победой Локо. Сулейманов пришелся ко двору. Конкурент Дзюбе).
112910415
112910415
вчера в 18:57
кто сильнее, того и победа )
ABir
ABir
вчера в 18:56
Локомотив, как и предсказывалось, переиграл Ахмат, так как не теряет очки в матчах с командами ниже себя по классу
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:56
Обошёлся пивасиком!
протон
протон
вчера в 18:51
Если еще Конате подпишут то будет неплохо. Гея - Рукаку можно посадить железобетонно на лавку
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:49
Но валидольчику покапать пришлось.
протон
протон
вчера в 18:45
Хорошо с заменами сегодня обыгрался Галактионов. За счет них и выиграл. Тикнизян звезду что ли поймал? Величие отросло сверх меры? Орать много стал, да и удалился не по делу. А лучшим был сегодня вовсе не Карпукас. Лучшим был Глушенков. Сулейманов выходя на заменах неплохо выдаёт молодчина старается в своих матчах.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:37
Локо сам себе устроил нервотрёпку в первом тайме мог решать все проблемы, но в итоге чуть не поплатился.
Но хорошо, что всё закончилось хорошо.
Так, что на море всё спокойно как бы там кому то не хотелось!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:37
Вполне равная игра , где просто больше повезло Локо . С Победой болельщиков Паровоза !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:35
Тикнизяна в Антисборную тура с заголовком "Ярость тура")
Сегодня вышел на поле заведенным, чуть на своего не напал, обошлось криками. Он успел по94ся практически со всеми на поле, потолкать, попинать, поорать. И удален абсолютно закономерно, надеюсь Галактика на него ведро воды в раздевалке вылил)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:34
Ахмат не дотерпел... игра получалась, не повезло...
Интерес
Интерес
вчера в 18:32
Тоже предсказуемо.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:30
Можно сказать, что результат по игре. Локо несколько раз проверял каркас ворот, но на перерыв ушел с нулями на табло и большой доминацией на поле. После перерыва Ахмат был ярче. но не ярче, чем Локо. Закономерный результат
Futurista
Futurista
вчера в 18:29
Паровоз отскочил на запасной путь...
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