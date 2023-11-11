«Локомотив» переиграл «Ахмат»

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в поединке 15-го тура РПЛ (2:1).
Мохамед Конате реализовал пенальти на 66-й минуте и вывел гостей вперед. Максим Глушенков на 79-й счет сравнял, а победным голом отметился Тимур Сулейманов на 81-й.
У хозяев на 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Наир Тикнизян.
После матча «Локомотив» идет на 5-м месте (24 балла), «Ахмат» находится на 14-й строчке (12 пунктов).
Сегодня вышел на поле заведенным, чуть на своего не напал, обошлось криками. Он успел по94ся практически со всеми на поле, потолкать, попинать, поорать. И удален абсолютно закономерно, надеюсь Галактика на него ведро воды в раздевалке вылил)
Сегодня вышел на поле заведенным, чуть на своего не напал, обошлось криками. Он успел по94ся практически со всеми на поле, потолкать, попинать, поорать. И удален абсолютно закономерно, надеюсь Галактика на него ведро воды в раздевалке вылил)