«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

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вчера, 17:37

«Вулверхэмптон» одолел «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ (2:1).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 3-й минуте. Пабло Сарабия на 90+1-й счет сравнял, а победный гол забил Марио Лемина на 90+7-й.

После поединка «волки» идут на 12-м месте (15 очков), «шпоры» находятся на 2-й позиции (26 баллов).