«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

«Вулверхэмптон» одолел «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ (2:1).
Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 3-й минуте. Пабло Сарабия на 90+1-й счет сравнял, а победный гол забил Марио Лемина на 90+7-й.
После поединка «волки» идут на 12-м месте (15 очков), «шпоры» находятся на 2-й позиции (26 баллов).
Понятно что идти на равных весь сезон не получится с МС Ливером и Арсеналом если у тебя нету для этого нужных средств и так команда Постекоглу прыгнула выше головы на старте сезона, к теренеру у меня вообще нариканей нету, думал начало будет хуже.
PS Постекоглу собрал три месяца подряд звание лучший тренер Август Сентябрь и октябрь, и вот в ноябре наступил час икс, два подряд поражения для него.
Понятно что идти на равных весь сезон не получится с МС Ливером и Арсеналом если у тебя нету для этого нужных средств и так команда Постекоглу прыгнула выше головы на старте сезона, к теренеру у меня вообще нариканей нету, думал начало будет хуже.
PS Постекоглу собрал три месяца подряд звание лучший тренер Август Сентябрь и октябрь, и вот в ноябре наступил час икс, два подряд поражения для него.
Волки же проявили характер и волю к победе, да, на ничью точно наиграли, но они взяли и победили!!!
Волки же проявили характер и волю к победе, да, на ничью точно наиграли, но они взяли и победили!!!