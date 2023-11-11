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«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 17:37
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Вулверхэмптон» одолел «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ (2:1).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 3-й минуте. Пабло Сарабия на 90+1-й счет сравнял, а победный гол забил Марио Лемина на 90+7-й.

После поединка «волки» идут на 12-м месте (15 очков), «шпоры» находятся на 2-й позиции (26 баллов).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 06:31, ред.
После стольких потерь в матче с Челси и не ждал другого результата.
Хоть продержались до добавленных минут и то хорошо.
И это еще цветочки.
А волков с волевой и красивой победой!
azkan
azkan ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 06:20
Тоже надеюсь на хороший уикэнд.
Надеюсь синие выступят достойно и обрадуют.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:27
чем прекрасна АПЛ : вроде бы фаворит уже выиграл, НО ...
волки молодцы, с заслуженной победой!
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:25
Волки просто смяли Тоттэм, игроки хозяев ни в чём не уступали.
112910415
112910415
вчера в 19:42
безумная концовка и ужас ужасный 1
Zak11
Zak11 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:08
Да было понятно что начнутся поражения. С таким то составом, извините. Плюс ко всему много потерь
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:48
Чего-то, прям, делают Волки - сначала Мансити, теперь ТТх, все лавры Брентфорда в этом сезоне забрать собрались
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:29
Лучшего тренера августа, сентября, октября перехвалили и он сделал заявку на худшего тренера ноября.
Проиграл дома середняку Челси 1:4, а теперь видя в счёте умудрился проиграть другому середняку.
Эндж Постекоглу сгорел или зазвездился.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:10
Отличный результат! А если завтра Сити еще обыграет Челси, то футбольный уикенд пройдет вообще на ура))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:06
Стоило шпорам остаться без Мэддисона, как игра в атаке сразу де потерялась. Да, небыло еще двух основных защитников, но тут сами виноваты, удаления в матче с Челси были справедливы!
Волки же проявили характер и волю к победе, да, на ничью точно наиграли, но они взяли и победили!!!
Elliada
Elliada
вчера в 18:04
Хорошая новость для Сити. Не устану повторять, что на дистанции стабильней команды, чем Сити, нет.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:04
Вот и всё.. Ну или почти всё..
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:55
Где-то на юге Германии:

DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:50
ну что дождались))))))))
DXTK
DXTK
вчера в 17:48
Вот и все, фарт закончился, а что вы хотите давно понятно что нужны качественные игроки в Тоттенхэм не только основные но и запасные тогда можно будет расчитывать на многое, но Леви жидяра и не выделит денег под усиление Постекоглу будет ждать тоже что и Почеттино. об этом Говорили Моуриньо и Конте. в этом матче Чуть чуть не повезло чуть чуть не дотерпели, вот так всегда разбиваются надежды фанов ттх на многое.

Понятно что идти на равных весь сезон не получится с МС Ливером и Арсеналом если у тебя нету для этого нужных средств и так команда Постекоглу прыгнула выше головы на старте сезона, к теренеру у меня вообще нариканей нету, думал начало будет хуже.

PS Постекоглу собрал три месяца подряд звание лучший тренер Август Сентябрь и октябрь, и вот в ноябре наступил час икс, два подряд поражения для него.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:45
Старый, добрый Тоттенхэм вернулся!))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:42
Эта победа придаст уверенность Вулвзу!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:41
Не удивлюсь, если ТТХ сейчас покатится под горочку, как "Брайтон". Только "Жирона" из неожиданных лидеров смотрится как команда с запасом прочности сейчас.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:41
Волки с характером!
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 17:40
По игре всё выглядело так, что должны сравнять, а они ещё и 3 очка забрали, хотя затянули с голами
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:39
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 17:38
    Волчары верил в вас!
    Гость
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