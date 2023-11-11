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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ разгромил «Реймс», Мбаппе оформил хет-трик

вчера, 20:54
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Реймс» крупно уступил ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 (0:3).

Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, который забил на 3-й, 59-й и 82-й минуте.

После матча «Реймс» находится на 4-м месте (20 очков), ПСЖ лидирует (27 баллов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:55
У Мбаппе улучшается игра,наладился прицел,поздравляем с хек - триком!
протон
протон
сегодня в 00:42
В первом тайме ужас!!! Реймс в центре поля практически съел ПСЖ, накрывая и здорово прессингуя.
Матч можно смело назвать именем Доннаруммы (безусловно, лучший игрок матча) и Мбаппе, оформившего первый хет-трик в этом сезоне. И если бы не перекладина на 86 мин. был бы покер.
Хорошо проявил себя Усман Дембеле - создатель голевых моментов для ПСЖ. Безусловно, один из самых полезных игроков на поле.
Отлично вошли в игру вышедшие на замену Брадли Барколя (автор голевой передачи) и Витинья.
С победой всех, кто за ПСЖ !
m998muxtfhew
m998muxtfhew
вчера в 22:38
Килиан доказывает что он великий мастер
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:23
Кейн вдохновляет камерунца..
stanichnik
stanichnik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:21
Доброго Здоровья Петля!
Именно это я и имел ввиду, гости вели себя дома по-хозяйски.
112910415
112910415
вчера в 21:40
слава великому ПСЖ и великому Мбаппе ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Поправочка. Не в доме, а в Реймсе хозяин.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:31
Болельщиков парижан с победой. ПСЖ показал, кто в доме хозяин.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:24
С победой катарский проект ПСЖ и болельщиков! Килиан Донателло Мбаппе "уничтожает" очередной клуб в Лиге 1. Опять оформил хет-трик. ПСЖ ослаб на данный момент, как никогда (с момента покупки Неймара). Скорее всего и сам Килиан Мбаппе покинет клуб во время следующего трансферного окна. Тогда вообще хуже станет. ПСЖ надо было сохранить ещё и Серхио Рамоса. Не хватает настоящего лидера как на поле, так и в раздевалке. Да и Луис Энрике тоже не внушает доверия.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:17
Забивает очень много, а ведь ещё молодой...
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Мбаппе выдал красивую серию.
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