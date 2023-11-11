ПСЖ разгромил «Реймс», Мбаппе оформил хет-трик

«Реймс» крупно уступил ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 (0:3).
Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, который забил на 3-й, 59-й и 82-й минуте.
После матча «Реймс» находится на 4-м месте (20 очков), ПСЖ лидирует (27 баллов).
|Реймс0 : 3Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Реймс» крупно уступил ПСЖ в 12-м туре Лиги 1 (0:3).
Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, который забил на 3-й, 59-й и 82-й минуте.
После матча «Реймс» находится на 4-м месте (20 очков), ПСЖ лидирует (27 баллов).
Матч можно смело назвать именем Доннаруммы (безусловно, лучший игрок матча) и Мбаппе, оформившего первый хет-трик в этом сезоне. И если бы не перекладина на 86 мин. был бы покер.
Хорошо проявил себя Усман Дембеле - создатель голевых моментов для ПСЖ. Безусловно, один из самых полезных игроков на поле.
Отлично вошли в игру вышедшие на замену Брадли Барколя (автор голевой передачи) и Витинья.
С победой всех, кто за ПСЖ !
Матч можно смело назвать именем Доннаруммы (безусловно, лучший игрок матча) и Мбаппе, оформившего первый хет-трик в этом сезоне. И если бы не перекладина на 86 мин. был бы покер.
Хорошо проявил себя Усман Дембеле - создатель голевых моментов для ПСЖ. Безусловно, один из самых полезных игроков на поле.
Отлично вошли в игру вышедшие на замену Брадли Барколя (автор голевой передачи) и Витинья.
С победой всех, кто за ПСЖ !