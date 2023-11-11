«Арсенал» заработал 3 очка в матче с «Бернли»

«Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 12-го тура АПЛ (3:1).
Леандро Троссард вывел лондонцев вперед на 45+1-й минуте. Джош Браунхилл на 54-й сравнял счет. Вильям Салиба на 57-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Закрепил успех команды Александр Зинченко на 74-й.
У «канониров» на 83-й минуте красную карточку получил Фабио Виейра.
После поединка «Арсенал» идет на 2-м месте (27 баллов), «Бернли» находится на 19-й строчке (4 пункта).
В другой встрече «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутона».
Игра получилась не тяжелой, но. Победа не была легкой. Полная доминация рано или поздно должна была дать свои плолы в виде забитых мячей, повезло что Троссард открыл счет в первом тайме. Во втором тайме пропустили необязательный гол, но смогли сразу же ответить, ну а гол Зинченко был и красивым, и так сказать убийственным,т.к убил всю интригу матча и даже удаление Виейра не повлияло на результат. Нужно зимой укреплять состав, как бы небыло сложно, т.к глубины всё еще не хватает
Игра получилась не тяжелой, но. Победа не была легкой. Полная доминация рано или поздно должна была дать свои плолы в виде забитых мячей, повезло что Троссард открыл счет в первом тайме. Во втором тайме пропустили необязательный гол, но смогли сразу же ответить, ну а гол Зинченко был и красивым, и так сказать убийственным,т.к убил всю интригу матча и даже удаление Виейра не повлияло на результат. Нужно зимой укреплять состав, как бы небыло сложно, т.к глубины всё еще не хватает