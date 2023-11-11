«Арсенал» заработал 3 очка в матче с «Бернли»

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вчера, 20:03

«Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 12-го тура АПЛ (3:1).

Леандро Троссард вывел лондонцев вперед на 45+1-й минуте. Джош Браунхилл на 54-й сравнял счет. Вильям Салиба на 57-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Закрепил успех команды Александр Зинченко на 74-й.

У «канониров» на 83-й минуте красную карточку получил Фабио Виейра.

После поединка «Арсенал» идет на 2-м месте (27 баллов), «Бернли» находится на 19-й строчке (4 пункта).

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутона».