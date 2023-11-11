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«Арсенал» заработал 3 очка в матче с «Бернли»

вчера, 20:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 12-го тура АПЛ (3:1).

Леандро Троссард вывел лондонцев вперед на 45+1-й минуте. Джош Браунхилл на 54-й сравнял счет. Вильям Салиба на 57-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Закрепил успех команды Александр Зинченко на 74-й.

У «канониров» на 83-й минуте красную карточку получил Фабио Виейра.

После поединка «Арсенал» идет на 2-м месте (27 баллов), «Бернли» находится на 19-й строчке (4 пункта).

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутона».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:28
Фиксируем: 26 минута, Сака намного менее интенсивно подтолкнул защитника, свисток, мяч скорее всего залетел в ворота от своего игрока. Только поэтому нельзя было засчитывать гол Ньюкасла. Надеюсь Арсенал обратит внимание на этот эпизод
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:52
Ну что пушкари, с победой нас! Сегодня встречались две самые молодые команды АПЛ, но не смотря на молодость, команда Артеты уже более опытная и сыгранная, в отличии от молодых парней Компани.
Игра получилась не тяжелой, но. Победа не была легкой. Полная доминация рано или поздно должна была дать свои плолы в виде забитых мячей, повезло что Троссард открыл счет в первом тайме. Во втором тайме пропустили необязательный гол, но смогли сразу же ответить, ну а гол Зинченко был и красивым, и так сказать убийственным,т.к убил всю интригу матча и даже удаление Виейра не повлияло на результат. Нужно зимой укреплять состав, как бы небыло сложно, т.к глубины всё еще не хватает
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51
Было бы удивительно если бы этого не произошло , играя с аутсайдером. Но даже самый ярый аутсайдер смог забить Арсеналу.
Тристан
Тристан
вчера в 20:44
Молодцы, что выиграли. У меня один вопрос - с какого перепуга Жоржинье капитанит? Ему не место в основе, не точно что капитанить. По игре, очень заметно отсутствие Эдегора, нет умной мысли с центра поля. И конечно же Райя, наконец в воротах Арсенала достойный кипер.
И да, хотя бы шпор мы обошли..уже позитив..
shlomo
shlomo
вчера в 20:34
Непростой матч против одного из аутсайдеров провёл "Арсенал". Не сказать, что победа досталась "канонирам" малой кровью. Тут и удаление Фабиу Виейра, и рассечённая голова капитана Жоржиньо. По игре же команда Микеля Артеты была сильнее и заслуженно набрала три очка. Отдельно отметим эффектный гол Александра Зинченко. Забивает он редко, но зато всегда красиво. "Арсенал" набрал 27 очков и на данный момент сравнялся с лидирующим "Манчестер Сити". У "Бернли" осталось 4 балла.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:31
С победой лондонских пушкарей и всех болельщиков этого клуба!!! Команда Микеля Артеты вроде бы выигрывает, забивает голы. Но всегда чего-то не хватает для чемпионства. Может глубины состава не хватает? Им бы ещё подписать одного центрального форварда стиля нападающего Аль-Иттихад Карима Бензема или нападающего Баварии Харри Кейна. В тот раз тоже держались до конца, а в конце не сумели удержать чемпионство. Может в этом году испанец сумеет придумать что-нибудь для этого?! Только Арсенал может свергнуть Манчестер Сити с трона, Ливерпуль пока проигрывает Тулузам...
Capral
Capral
вчера в 20:24
Арсенал с победой!!! Главных болельщиков лондонцев Павла и Саркиса- персонально!!! Рад за вас- Друзья!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:20
Троссар хорош, свои деньги он вполне отрабатывает и даже чуть больше, а, откинув меркантильность, можно сказать, что он вполне неплохой и полезный игрок.

Виейра тоже хорош, птенец гнезда Эду, бразильского дятла, а ведь будь у "Арсенала" какой-нибудь Мислинтат на его месте, возможно, мы бы уже чемпионами стали. Да что там Мислинтат, Санллехи тот же, хоть и воровал, но хоть толковых игроков подписывал.
zr4wqeybp6mp
zr4wqeybp6mp
вчера в 20:19
Арсенал с очередной победой!
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