Гол Линделефа помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Лутон Таун»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутона» в поединке 12-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Виктор Линделеф на 59-й минуте.
После матча МЮ идет на 6-й позиции (21 пункт), «Лутон» находится на 17-й строчке (6 очков).
В другой встрече «Арсенал» обыграл «Бернли».
Гарначо в старте и по первому тайму должен был забивать дважды, имея убойную позицию. Если у Хага хватит ума дать парню время в поле, то аргентинец с большой долей вероятности точно раззабивается. Хейлун также имел убойный момент, но...
Второй тайм отчётливо обозначил план голландца менять флангами Гарначо и Рашфорда, что дало определённые плоды, которые и привели к голу, когда Раш прострелил в кучу-малу и мячик отскочил к Вите Линделёфу.
Опасно подключались к атакам опорные дефы и хавы, ну а Мактом мог продолжить свою голеадорскую серию...
Рашфорд... Столько лет человек играет на позиции вингера и всё никак в толк не возьмёт, что обыгрыш оппонента на своём фланге по определению ставит защиту соперника в реальный пассив, увеличивая численный перевес атакующих над обороняющимися, расширяя вариативность в развитии атаки и степень её эффективности. Однако попытки Маркуса в этом аспекте, в отличии от того же Гарначо, минимальны, что не есть гуд.
P.S. Если же в целом по игре..., то соперник сегодня, канеш. не тот, чтоб петь дифирамбы изыскам тактики Хага, но хоть что то в этом роде - уже прогресс.
Гарначо в старте и по первому тайму должен был забивать дважды, имея убойную позицию. Если у Хага хватит ума дать парню время в поле, то аргентинец с большой долей вероятности точно раззабивается. Хейлун также имел убойный момент, но...
Второй тайм отчётливо обозначил план голландца менять флангами Гарначо и Рашфорда, что дало определённые плоды, которые и привели к голу, когда Раш прострелил в кучу-малу и мячик отскочил к Вите Линделёфу.
Опасно подключались к атакам опорные дефы и хавы, ну а Мактом мог продолжить свою голеадорскую серию...
Рашфорд... Столько лет человек играет на позиции вингера и всё никак в толк не возьмёт, что обыгрыш оппонента на своём фланге по определению ставит защиту соперника в реальный пассив, увеличивая численный перевес атакующих над обороняющимися, расширяя вариативность в развитии атаки и степень её эффективности. Однако попытки Маркуса в этом аспекте, в отличии от того же Гарначо, минимальны, что не есть гуд.
P.S. Если же в целом по игре..., то соперник сегодня, канеш. не тот, чтоб петь дифирамбы изыскам тактики Хага, но хоть что то в этом роде - уже прогресс.
Единственное, что напрягает - его неумение работать с людьми (одни скандалы всё время) и вдобавок то, что он привёл на огромные деньги игроков, которые не соответствуют своей цене (и, возможно, наварился на этом финансово каким-то образом).
Кстати, это тоже роднит его с Доминатором, тот по приходу сразу с Пепе, Мартинесом, Салибой и Гендузёнком поссорился, в итоге "Арсенал" потерял топ-вратаря как минимум, и притащил своего любовника Мари, который был нулевой, но всё время на поле выходил.
Получается, возможно, Тен Хаг новый Доминатор))
Единственное, что напрягает - его неумение работать с людьми (одни скандалы всё время) и вдобавок то, что он привёл на огромные деньги игроков, которые не соответствуют своей цене (и, возможно, наварился на этом финансово каким-то образом).
Кстати, это тоже роднит его с Доминатором, тот по приходу сразу с Пепе, Мартинесом, Салибой и Гендузёнком поссорился, в итоге "Арсенал" потерял топ-вратаря как минимум, и притащил своего любовника Мари, который был нулевой, но всё время на поле выходил.
Получается, возможно, Тен Хаг новый Доминатор))