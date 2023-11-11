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Гол Линделефа помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Лутон Таун»

вчера, 19:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутона» в поединке 12-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Виктор Линделеф на 59-й минуте.

После матча МЮ идет на 6-й позиции (21 пункт), «Лутон» находится на 17-й строчке (6 очков).

В другой встрече «Арсенал» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:26
При всем уважении к Артете, но Артета должен ещё зарекомендовать себя в Арсенале.
Точка отсчёта пойдёт уже тогда, когда Артета выиграет АПЛ или ЛЧ с Арсеналом и тогда можно Эрика сравнить с Артетой. И все таки 10Хаг потратил 400 млн. Возможно Эрику нужно будет время, но в итоге это будет очередная борьба за 4 место, а Арсенал возможно уже заменит Артету и как итог манки будут ещё в большом замешательстве. А вообще нужно дать время Тен Хагу, пусть уже сами решают )
Арсенал как МЮ заслуживают большого, все таки масштабы клубов большие и цели должны быть выше. Тогда и конкуренты будут у МС, соответственно развязка будет до конца чемпионата. Это будет хорошо всем и зрителям и командам и Ливерпулю который будет ждать осечки МС с Арсеналом или с МЮ. Но глядя на МЮ такая команда не способна даже помочь себе, не то что другим командам, а когда речь будет о Ливерпуле они с улыбкой будут проигрывать )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Ну а я о чём ?
P.S. прочти; там всё о том же, что и у тебя, но без конкретики.
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:45
Вот здесь, насчет "не простят" - согласен! Только этого не будет и все останется как и было, протим или нет Хага!
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:43
Тактический рисунок? Это с Лутоном-то? Простите, не увидел! Навал, угловые и всё, причем головой никто не сыграл как следует из 12 угловых! Не умеют-с! Если б не Витька подулючился и забил вобщем-то довольно случайный гол, то сейчас были бы другие разговоры!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:36
Снова пришлось непросто "Манчестер Юнайтед" в игре с заведомым аутсайдером, но опять сумели взять три очка подопечные Тен Хага. Хочется сказать, что такие некрасивые победы называют чемпионскими, но уж слишком далеки по игре "красные дьяволы" от борьбы за титул, да и очков многовато было потеряно на старте. Однако в концовке сезона данные очки вполне могут помочь попасть в топ-4, к примеру. "Лутон" сегодня бился отчаянно, был в целом не хуже соперника, но класса не хватило на то, чтобы счет сравнять.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:25
Сдюжили..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Арсенал, при всём уважении, не топ, в отличии от МЮ.
Поэтому у Артеты и было время на раскачку... В МЮ у Хага подобной роскоши не было, нет и не будет.

Время упущено у голландца..., много времени. Вот в чём проблема. Думаю решабельным будет для него выход/ невыход из группы в ЛЧ, потому как в АПЛ ещё полно вариантов всё поправить.
Возвращаясь к теме ЛЧ..., даже при всех болячках МЮшников, они просто обязаны обходить Сарай и Копен. В противном случае их никто не поймёт, и Хагу это не сойдёт с рук.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Может, реально стоит дать ему время, Доминатор вон в "Арсенале" довёл команду до трёх поражений в трёх матчах аутсайдерам на старте сезона, прежде чем камбекнуть. С Магвайером и Эвансом в обороне особо каши не сделаешь.

Единственное, что напрягает - его неумение работать с людьми (одни скандалы всё время) и вдобавок то, что он привёл на огромные деньги игроков, которые не соответствуют своей цене (и, возможно, наварился на этом финансово каким-то образом).

Кстати, это тоже роднит его с Доминатором, тот по приходу сразу с Пепе, Мартинесом, Салибой и Гендузёнком поссорился, в итоге "Арсенал" потерял топ-вратаря как минимум, и притащил своего любовника Мари, который был нулевой, но всё время на поле выходил.

Получается, возможно, Тен Хаг новый Доминатор))
112910415
112910415
вчера в 20:15
случаются порой и победы ...
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:14
С победой конечно любимый МЮ, сейчас приходится радоваться абсолютно всему
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:09, ред.
Отбросив стёб, делаю для себя открытие, констатируя, что эта первая на моей памяти игра МЮ с хоть каким то тактическим рисунком от ЭТХ.
Гарначо в старте и по первому тайму должен был забивать дважды, имея убойную позицию. Если у Хага хватит ума дать парню время в поле, то аргентинец с большой долей вероятности точно раззабивается. Хейлун также имел убойный момент, но...
Второй тайм отчётливо обозначил план голландца менять флангами Гарначо и Рашфорда, что дало определённые плоды, которые и привели к голу, когда Раш прострелил в кучу-малу и мячик отскочил к Вите Линделёфу.
Опасно подключались к атакам опорные дефы и хавы, ну а Мактом мог продолжить свою голеадорскую серию...

Рашфорд... Столько лет человек играет на позиции вингера и всё никак в толк не возьмёт, что обыгрыш оппонента на своём фланге по определению ставит защиту соперника в реальный пассив, увеличивая численный перевес атакующих над обороняющимися, расширяя вариативность в развитии атаки и степень её эффективности. Однако попытки Маркуса в этом аспекте, в отличии от того же Гарначо, минимальны, что не есть гуд.

P.S. Если же в целом по игре..., то соперник сегодня, канеш. не тот, чтоб петь дифирамбы изыскам тактики Хага, но хоть что то в этом роде - уже прогресс.
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 20:06
Еле-еле, душа в теле.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:06
В следующем матче юбилей отпразднует, 10 матчей без полезных действий, смотри не сглазь))

А по факту, как я говорил, МЮ не сливает Тен Хага, просто он никаких идей клубу не даёт, поэтому ноябрь, где у МЮ одни слабые соперники (впрочем, я говорил это до "Копенгагена", хаха), вообще ничего про 10Хага не решит, вот в декабре одни матчи с лидерами.

Так что болельщиков МЮ, которые считают, что эта победа будет полезна в данный момент (укрепляет позиции голландца), поздравляю) Остальных, получается, не поздравляю)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:03
А ты хочешь иного?!)
Казахстан 3:2 Дания Хойлунд дубль
МЮ 2:3 Галатасарай Хойлунд дубль
Копенгаген 4:3 МЮ Хойлунд дубль
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
И Хейлунд продолжает радовать болельщиков своими результативными действиями в АПЛ!)) Топчик))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:59
Молодцы МЮ, хорошая заявка на попадание в лигу конференций на следующий год!!))
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