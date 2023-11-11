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Дубль Кейна помог «Баварии» переиграть «Хайденхайм»

вчера, 19:29
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Бавария» выиграла у «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (4:2).

Харри Кейн вывел хозяев вперед, забив на 14-й минуте, а на 44-й он оформил дубль. Тим Кляйндист на 67-й отыграл один из мячей, на 70-й Ян-Никлас Бесте сравнял счет. Рафаэл Геррейру на 72-й вновь обеспечил хозяевам преимущество, а закрепил успех команды на 85-й Эрик Чупо-Мотинг.

После матча «Бавария» лидирует (29 очков), «Хайденхайм» расположился на 13-й позиции (10 баллов).

В другой встрече «Штутгарт» одержал победу в матче с «Боруссией» Дортмунд.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт Бундеслиги
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:36
Холанд бы уже в такой бессопротивляемой среде открыл бы счёт второй сотне голов за сезон....
Но пока "время гера Харри"...))
Он как десятиклассник попавший в первый класс....всё знает...всё отвечает...получает хорошие отметки...
Из АПЛ в чемп одной команды - это не трансфер...это бонус..)))
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:51
Всё правильно 👍. Левандовский был избалован в Баварии и вся команда была заточена под него. Он пользовался безраздельным доверием у Флика и с приходом Нагельсмана его начали «приземлять», что естественно поляку не понравилось и он ушёл со скандалом из Баварии. Кейн, в плане футбольного интеллекта, стоит по выше, но пока ещё далек от того результата, которого добился в Баварии Левандовский. Я честно говоря наслаждался игрой Роберта, ему нужно было принять немецкое гражданство и играть за сборную Германии, большего добился бы чем со сборной Польши. А теперь он в депрессивной команде обычный футболист…
амурец
амурец
сегодня в 00:43
Кейн хорошо вписался в Баварию молодец
протон
протон
вчера в 23:54
Инопланетянин. Надо было раньше уходить
kmhb
kmhb
вчера в 23:06
Кейн просто офигенный. Как же хорошо он пришелся Баварии.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:35
Похоже, что Кейн нашел свою команду.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:54
С победой немецкую машину и болельщиков! Нападающий Харри Кейн оформил дубль, который помог уверенно обыграть соперников. А Лерой Сане, которого многие хаят сделал дубль из голевых передач на того же Харри Кейна. У Баварии конечно нет равных соперников в Бундеслиге. Даже если кто-то появляется, то он благополучно сливается во втором круге чемпионата. Сколько раз мы думали, что наконец-то появился достойный соперник, а он сливался во втором круге чемпионата? Отсутствие сильного соперника в национальном первенстве, вредит Баварии в Лиге Чемпионов УЕФА.
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:43
Лёва был хорош в Боруссии и там он не был чистым страйкером. Мяч на него выбивался, он выигрывал борьбу почти всегда, скидывал партнёрам или сам принимал мяч, убежать мог в контратаку, обвести, пробить издали. Сейчас конечно уже однобокий стал, в основном ждёт в штрафной. Хотя он хорош именно в Барсе в подыгрыше. 7 голевых в прошлом сезоне и 3 уже в этом.
А Кейн к 32-33 годам скорее всего такой же будет, тем более в Баварии, где всё за него будет делать полузащита.
29081985
29081985
вчера в 20:42
Сравнивать Кейна и Леву как минимум глупо , это разноплановые игроки
Karkaz
Karkaz ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Какие еще судьбы? Левандовски уже всё, доигрывает, а тут еще в добавок Барса еле еле играющая. А Кейн еще 2-3 сезона высокий скилл покажет, возраст позволяет, да и лига послабее будет чем испанская. Т.е. их сравнивать вообще нет смысла.
Capral
Capral ответ Die Schwaben (раскрыть)
вчера в 20:27
Да и вы сегодня, тоже!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:26
Кейн как всегда в отличной форме и нацелен на ворота!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:23
Харри, остановись..
drug01
drug01
вчера в 20:05
Кейн в любой команде играет очень хорошо! Просто молодец!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:02
Я бы не стал их сравнивать, всё же Лёва - чистый страйкер (игрок добивания), а Кейн - форвард, который может обыграться с командой и вывести на удар и другого игрока, как раз поэтому я хотел бы, чтобы "Реал" его подписал, лучший форвард на настоящий момент.

А уж на фоне чемпионата одной команды он "Баварии" чемпионство даже собственноручно вытащит.
112910415
112910415
вчера в 20:00
хорошо перешёл, хорошо !
shur
shur
вчера в 19:59
...да вот две судьбу, Левановский и Кейн, разница правда в пять лет, но один затух в сильнейшем клубе, другой только набирает обороты,
я имею ввиду амплуа игроков, а не их манеру игры и технические возможности...!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
А у них как и у МЮ - тренера по факту нет, игроки просто играют в своё удовольствие, но и незнакомого им прыгающего по бровке человека, лысого или нет, не сливают спецом. Вот и МЮ сейчас "Лутон" обыграл, когда сложно не обыграть, никто лысого не сливает специально, как видим. Но в плей-офф ЛЧ фанов (я про "Баварию", конечно, у МЮ 1% шансов туда попасть) будет ждать не очень приятный сюрприз при встрече с первой организованной командой не_из_чемпионата_одной_команды, если только они не самоорганизуются как-то, конечно, но на это (а в это больше верю, чем в то, что Тухель начнёт работать) шансов мало.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:48
Победа это конечно здорово, но пропускать 2 мяча от Хайденхайма наверно не очень хорошо. В обороне все никак порядок не наведут.
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 19:44
Кейн разбушевался ☝️
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:43
Поздравляю болельщиков "Баварии", ещё и ваших псевдоконкурентов снова размазали как масло по бутерброду, на этот раз в Штуттгарте, статистика матча там, как будто хозяева команду пятого дивизиона топтали, несмотря на скромный счёт, впрочем, туда бесхребетным и дорога.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
Нащупывает своих клиентов Гарри
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 19:37
Кейн молодца! Так держать!
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