Дубль Кейна помог «Баварии» переиграть «Хайденхайм»

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вчера, 19:29

«Бавария» выиграла у «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (4:2).

Харри Кейн вывел хозяев вперед, забив на 14-й минуте, а на 44-й он оформил дубль. Тим Кляйндист на 67-й отыграл один из мячей, на 70-й Ян-Никлас Бесте сравнял счет. Рафаэл Геррейру на 72-й вновь обеспечил хозяевам преимущество, а закрепил успех команды на 85-й Эрик Чупо-Мотинг.

После матча «Бавария» лидирует (29 очков), «Хайденхайм» расположился на 13-й позиции (10 баллов).

В другой встрече «Штутгарт» одержал победу в матче с «Боруссией» Дортмунд.