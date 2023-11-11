«Аль-Наср» переиграл команду «Аль-Вахда», Роналду забил гол

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вчера, 23:24

Клуб «Аль-Вахда» уступил команде «Аль-Наср» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:3).

Алекс Теллес вывел гостей вперед на 11-й минуте. Абдулла Аль-Амри удвоил преимущество команды на 39-й. Криштиану Роналду на 50-й увеличил разрыв в счете. У хозяев забил Ансельмо де Мораеш на 81-й.

После поединка «Аль-Вахда» идет на 9-м месте (16 очков), «Аль-Наср» находится на 2-й строчке (31 пункт).