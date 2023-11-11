Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Наср» переиграл команду «Аль-Вахда», Роналду забил гол

вчера, 23:24
Аль-ВахдаЛоготип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Клуб «Аль-Вахда» уступил команде «Аль-Наср» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:3).

Алекс Теллес вывел гостей вперед на 11-й минуте. Абдулла Аль-Амри удвоил преимущество команды на 39-й. Криштиану Роналду на 50-й увеличил разрыв в счете. У хозяев забил Ансельмо де Мораеш на 81-й.

После поединка «Аль-Вахда» идет на 9-м месте (16 очков), «Аль-Наср» находится на 2-й строчке (31 пункт).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Гавр» и «Монако» голов не забили. Кузяев и Головин сыграли
Сегодня, 01:01
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги
Сегодня, 00:58
«Реал Сосьедад» одолел «Альмерию», Захарян вышел в стартовом составе
Вчера, 22:28
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 21:59
«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги
Вчера, 21:29
ПСЖ разгромил «Реймс», Мбаппе оформил хет-трик
Вчера, 20:54
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:52
Статья была о Роналду. Оба они великие. Выйдет статья о Месси напишу о достижениях о Месси , я это неоднократно ранее делал.
112910415
112910415
сегодня в 09:27
большущий мастер, что тут добавить !
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:44
Главное, чтобы трофеи выиграл. А то это выглядит жалко. 2 года набивает статистику, а трофеев 0.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:42
Еще чуть-чуть и Роналду обойдет Пеле по гол+пас и выйдет на второе место после Месси, у которого 1182 очков и который сыграл на почти 200 матчей меньше Роналду. Теперь понимаешь, на каком уровне Месси, если замыкатель, который сыграл на 200 матчей больше отстает на 72 очка?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:38
Гей-нарцисс наколачивают стату в слабом чемпионате со слабыми командами, где в футбол не играют, а больше ходят.
Но сколько бы он там не наколотил, он никогда не станет чемпионом мира и не будет причислен к великим таким как Пеле, Марадона, Месси и другим.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:01
Уже все выучили название команды Аль-Наср.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:29
Думал опять с пенальти ай нет но значит замкнул!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:21
Голевая машина в действии...бомбардиры не стареют...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32
Следующее результативное действие сделает четыре единицы в графе гол+пас у Роналду. Просто вдуматься в эти цифры. Это совсем не нормально же... Надеюсь, что Роналду ещё много-много голов и голевых передач сделает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Эта машина R7 ещё не скоро остановиться ! Удачи тебе Рон !!!
протон
протон
сегодня в 00:14
Статистика гол+пас:
Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1110 очков (864+246)
Осталось ещё чуть-чуть Криш.
Огромное количество топ-форвардов в этой лиге, но первый в списке бомбардиров все равно он.
Гол от этого не перестает быть голом. Да, конечно защитник сыграл очень неудачно, по задумке все правильно делал, но исполнил ужасно, но и Криштиану хорошо прочитал ситуацию.
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Вме идёт хорошо и постоянно забивает?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 