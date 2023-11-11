«Аль-Наср» переиграл команду «Аль-Вахда», Роналду забил гол

Клуб «Аль-Вахда» уступил команде «Аль-Наср» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:3).
Алекс Теллес вывел гостей вперед на 11-й минуте. Абдулла Аль-Амри удвоил преимущество команды на 39-й. Криштиану Роналду на 50-й увеличил разрыв в счете. У хозяев забил Ансельмо де Мораеш на 81-й.
После поединка «Аль-Вахда» идет на 9-м месте (16 очков), «Аль-Наср» находится на 2-й строчке (31 пункт).
Но сколько бы он там не наколотил, он никогда не станет чемпионом мира и не будет причислен к великим таким как Пеле, Марадона, Месси и другим.
Но сколько бы он там не наколотил, он никогда не станет чемпионом мира и не будет причислен к великим таким как Пеле, Марадона, Месси и другим.
Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1110 очков (864+246)
Осталось ещё чуть-чуть Криш.
Огромное количество топ-форвардов в этой лиге, но первый в списке бомбардиров все равно он.
Гол от этого не перестает быть голом. Да, конечно защитник сыграл очень неудачно, по задумке все правильно делал, но исполнил ужасно, но и Криштиану хорошо прочитал ситуацию.
Пеле - 1112 очков (762+359)
Роналду - 1110 очков (864+246)
Осталось ещё чуть-чуть Криш.
Огромное количество топ-форвардов в этой лиге, но первый в списке бомбардиров все равно он.
Гол от этого не перестает быть голом. Да, конечно защитник сыграл очень неудачно, по задумке все правильно делал, но исполнил ужасно, но и Криштиану хорошо прочитал ситуацию.