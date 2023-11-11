«Реал Сосьедад» одолел «Альмерию», Захарян вышел в стартовом составе

«Альмерия» уступила клубу «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги (1:3).
Микель Ойарсабаль вывел гостей вперед на 62-й минуте. Счет сравнял Серхио Аррибас на 76-й. Карлос Фернандес на 90+1-й реализовал пенальти и вернул гостям преимущество, а закрепил успех коллектива Мартин Субименди на 90+5-й.
Полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
После матча «Альмерия» идет на последнем месте (3 балла), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю строчку (22 пункта).
Во-первых, конечно, Захарян.
Любопытно наблюдать за его адаптацией и шансами на достижение успеха
именно в РС.
Сосьедад в целом работал нудновато, что с ним происходит пока частенько.
Заха сегодня играл справа и был не так чтобы сильно заметен, хотя
старался не выпадать и приложился к результату- на 62' исполнял корнер
справа, Элустондо отправил мяч головой с ближнего угла вратарской
на дальнюю штангу, где Оярсаблю оставалось занести его в ворота..
Во-вторых, ещё с прошлого лета Динамо пасёт мексиканца Сесара Монтеса.
Отыграв полсезона за Эспаньол и вылетев с ним, не принеся этому клубу
никакой пользы, Монтес перебрался в Альмерию, которая уволокла игрока
у Динамо на флажке буквально из-под носа, заплатив две цены..
Так мы пролетели мимо Монтеса второй раз, уже этим летом.
Однако, он провёл за Альмерию 5 матчей, в которых команда словила 16
голов, сел на лавку и сегодня тоже прохлаждался там, а Альмерия на всех парах несётся в пердив вслед за Эспаньолом.
Вот спрашивается- что с человеком не так?
Находится в возрасте расцвета (26), когда сил ЕЩЁ навалом, а опыта- УЖЕ навалом (сыграно матчей за Монтеррей 200+ и за сборную Мексики 40+),
не пьёт-не курит, и даже языковая адаптация не требуется..
Так нужно ли Динамо это лузерское чудо?)
Нипанятна..
Во-первых, конечно, Захарян.
Любопытно наблюдать за его адаптацией и шансами на достижение успеха
именно в РС.
Сосьедад в целом работал нудновато, что с ним происходит пока частенько.
Заха сегодня играл справа и был не так чтобы сильно заметен, хотя
старался не выпадать и приложился к результату- на 62' исполнял корнер
справа, Элустондо отправил мяч головой с ближнего угла вратарской
на дальнюю штангу, где Оярсаблю оставалось занести его в ворота..
Во-вторых, ещё с прошлого лета Динамо пасёт мексиканца Сесара Монтеса.
Отыграв полсезона за Эспаньол и вылетев с ним, не принеся этому клубу
никакой пользы, Монтес перебрался в Альмерию, которая уволокла игрока
у Динамо на флажке буквально из-под носа, заплатив две цены..
Так мы пролетели мимо Монтеса второй раз, уже этим летом.
Однако, он провёл за Альмерию 5 матчей, в которых команда словила 16
голов, сел на лавку и сегодня тоже прохлаждался там, а Альмерия на всех парах несётся в пердив вслед за Эспаньолом.
Вот спрашивается- что с человеком не так?
Находится в возрасте расцвета (26), когда сил ЕЩЁ навалом, а опыта- УЖЕ навалом (сыграно матчей за Монтеррей 200+ и за сборную Мексики 40+),
не пьёт-не курит, и даже языковая адаптация не требуется..
Так нужно ли Динамо это лузерское чудо?)
Нипанятна..
Что касается игры Арсена, он не выпал из игры, а пару раз если бы мячь оставили то он вполне мог завершить результативно, но увы не повезло.
Ну нужно время и об этом многие говорили не раз.
Главное то , что руководство верит в него и относится с пониманием, что его время впереди. Не с проста же настаивали на многолетнем контракте.!?
Я же думаю как только он забьет свой первый гол, и даст пару предголевых - всё поменяется . Вернётся смелость действий ,уверенность и раскроется талантливая игра!
Что касается игры Арсена, он не выпал из игры, а пару раз если бы мячь оставили то он вполне мог завершить результативно, но увы не повезло.
Ну нужно время и об этом многие говорили не раз.
Главное то , что руководство верит в него и относится с пониманием, что его время впереди. Не с проста же настаивали на многолетнем контракте.!?
Я же думаю как только он забьет свой первый гол, и даст пару предголевых - всё поменяется . Вернётся смелость действий ,уверенность и раскроется талантливая игра!
Нормальная практика для первого года в команде, заметьте в команде которая играет, а не ищет свою игру. Показательным будет второй сезон, сейчас же уже хорошо что Арсен рядом с основой и выходит на поле, получая практику и привыкая к новым реалиям. А наши "эксперты" уже обратно в Динамо увезли, похоронив всяческие перспективы.
Нормальная практика для первого года в команде, заметьте в команде которая играет, а не ищет свою игру. Показательным будет второй сезон, сейчас же уже хорошо что Арсен рядом с основой и выходит на поле, получая практику и привыкая к новым реалиям. А наши "эксперты" уже обратно в Динамо увезли, похоронив всяческие перспективы.