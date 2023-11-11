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«Реал Сосьедад» одолел «Альмерию», Захарян вышел в стартовом составе

вчера, 22:28
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Альмерия» уступила клубу «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги (1:3).

Микель Ойарсабаль вывел гостей вперед на 62-й минуте. Счет сравнял Серхио Аррибас на 76-й. Карлос Фернандес на 90+1-й реализовал пенальти и вернул гостям преимущество, а закрепил успех коллектива Мартин Субименди на 90+5-й.

Полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

После матча «Альмерия» идет на последнем месте (3 балла), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю строчку (22 пункта).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:12
у Арсена всё неплохо
протон
протон ответ 2u6vr3tehskp (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ясно же было, что у Сосьедада достаточно мощный состав, чтобы Захарян с ходу кого-то вытеснил.
Нормальная практика для первого года в команде, заметьте в команде которая играет, а не ищет свою игру. Показательным будет второй сезон, сейчас же уже хорошо что Арсен рядом с основой и выходит на поле, получая практику и привыкая к новым реалиям. А наши "эксперты" уже обратно в Динамо увезли, похоронив всяческие перспективы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:26
Браво Сосьедад !!!!!
И в ЛЧ досрочно в плейофф...и в чемпе неплохо идут...
74 минуты для Арсена уже серьёзно...удачи ему...!!
протон
протон
сегодня в 00:22
Думаю до начала матча ни кто не думал, что он будет столь сложным! Но увы такое бывает....не всё так гладко.
Что касается игры Арсена, он не выпал из игры, а пару раз если бы мячь оставили то он вполне мог завершить результативно, но увы не повезло.
Ну нужно время и об этом многие говорили не раз.
Главное то , что руководство верит в него и относится с пониманием, что его время впереди. Не с проста же настаивали на многолетнем контракте.!?
Я же думаю как только он забьет свой первый гол, и даст пару предголевых - всё поменяется . Вернётся смелость действий ,уверенность и раскроется талантливая игра!
2u6vr3tehskp
2u6vr3tehskp
вчера в 23:30
Заменили Захаряна, и у Альмерии игра пошла))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Реал с победой,ждем результативных действий от Захаряна!
баск
баск
вчера в 22:50
Матч был интересен в двух аспектах.

Во-первых, конечно, Захарян.
Любопытно наблюдать за его адаптацией и шансами на достижение успеха
именно в РС.
Сосьедад в целом работал нудновато, что с ним происходит пока частенько.

Заха сегодня играл справа и был не так чтобы сильно заметен, хотя
старался не выпадать и приложился к результату- на 62' исполнял корнер
справа, Элустондо отправил мяч головой с ближнего угла вратарской
на дальнюю штангу, где Оярсаблю оставалось занести его в ворота..

Во-вторых, ещё с прошлого лета Динамо пасёт мексиканца Сесара Монтеса.
Отыграв полсезона за Эспаньол и вылетев с ним, не принеся этому клубу
никакой пользы, Монтес перебрался в Альмерию, которая уволокла игрока
у Динамо на флажке буквально из-под носа, заплатив две цены..

Так мы пролетели мимо Монтеса второй раз, уже этим летом.
Однако, он провёл за Альмерию 5 матчей, в которых команда словила 16
голов, сел на лавку и сегодня тоже прохлаждался там, а Альмерия на всех парах несётся в пердив вслед за Эспаньолом.

Вот спрашивается- что с человеком не так?
Находится в возрасте расцвета (26), когда сил ЕЩЁ навалом, а опыта- УЖЕ навалом (сыграно матчей за Монтеррей 200+ и за сборную Мексики 40+),
не пьёт-не курит, и даже языковая адаптация не требуется..

Так нужно ли Динамо это лузерское чудо?)
Нипанятна..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:37
Раз вышел в основе, значит, тренер в него верит, осталось оправдать доверие. Поздравляю Захаряна!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:29
Cкоро дождемся и результативных действий от Арсена! С победой Реал!
Гость
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