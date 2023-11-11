«Реал Сосьедад» одолел «Альмерию», Захарян вышел в стартовом составе

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вчера, 22:28

«Альмерия» уступила клубу «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги (1:3).

Микель Ойарсабаль вывел гостей вперед на 62-й минуте. Счет сравнял Серхио Аррибас на 76-й. Карлос Фернандес на 90+1-й реализовал пенальти и вернул гостям преимущество, а закрепил успех коллектива Мартин Субименди на 90+5-й.

Полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

После матча «Альмерия» идет на последнем месте (3 балла), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю строчку (22 пункта).