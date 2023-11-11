«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

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вчера, 21:59

«Ювентус» одолел «Кальяри» в поединке 12-го тура Серии А (2:1).

Бремер вывел хозяев вперед на 60-й минуте, удвоил преимущество команды Даниэле Ругани на 70-й. У гостей гол забил Альберто Доссена на 75-й.

После матча «Ювентус» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 очков), «Кальяри» идет на 17-м месте (9 баллов).