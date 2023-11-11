«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

«Ювентус» одолел «Кальяри» в поединке 12-го тура Серии А (2:1).
Бремер вывел хозяев вперед на 60-й минуте, удвоил преимущество команды Даниэле Ругани на 70-й. У гостей гол забил Альберто Доссена на 75-й.
После матча «Ювентус» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 очков), «Кальяри» идет на 17-м месте (9 баллов).
Однако, преимущество "Ювентуса" оказалось минимальным, хотя это нормальная для него ситуация по сезону в принципе, даже в играх с аутсайдерами, но временно (потому что "Интер" завтра дома играет с "Фрозиноне") старушка залезла на первое место.
После перерыва на сборные нас ждёт дерби "Ювентус" - "Интер", ну а подопечным Раньери желаю дальше укреплять позиции, чтобы не вылететь, пока у них начало неплохо получаться.
Однако, преимущество "Ювентуса" оказалось минимальным, хотя это нормальная для него ситуация по сезону в принципе, даже в играх с аутсайдерами, но временно (потому что "Интер" завтра дома играет с "Фрозиноне") старушка залезла на первое место.
После перерыва на сборные нас ждёт дерби "Ювентус" - "Интер", ну а подопечным Раньери желаю дальше укреплять позиции, чтобы не вылететь, пока у них начало неплохо получаться.