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«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

вчера, 21:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Ювентус» одолел «Кальяри» в поединке 12-го тура Серии А (2:1).

Бремер вывел хозяев вперед на 60-й минуте, удвоил преимущество команды Даниэле Ругани на 70-й. У гостей гол забил Альберто Доссена на 75-й.

После матча «Ювентус» лидирует в таблице чемпионата Италии (29 очков), «Кальяри» идет на 17-м месте (9 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:38
Кальяри прилично играли первый тайм, да и во втором Юве с оглядкой бегал...
112910415
112910415
сегодня в 09:29
пожилая сеньора старается как может
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:27
Нудная игра, но Ювентус сильнее.
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Сеньора снова во главе таблицы
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Опять это унылое зрелище от Аллегри и очередной фартовый отскок .
47px6773xgg2
47px6773xgg2
вчера в 22:36
В последних играх разочаровывает игра Кьезы. Не хотелось бы, чтоб один самых талантливых игроков Италии так сдал, после травмы.К плохой игре Юве я уже привык.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:22
Старуха потиху бежит.. Не Болт, но тоже неплохо.. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:17
Добавлю, что наверху в полоске с результатами "Юве" - "39" 2-1 вряд ли порадовало бы болельщиков из Сицилии, ежели они бы тут были, а так, я думаю, я один за них топлю и то только из-за Раньери)
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:14
Ювентус с победой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:14
Старый лис (во многих смыслах!) Раньери добился своего и вселил уверенность в игроков "Кальяри", они одержали две победы подряд, упустив третью на последней минуте, но, конечно, отнять дома очки у "Ювентуса" для команды, чудом вышедшей из Серии В с пятого места и существенно с теми же игроками было бы чудом.

Однако, преимущество "Ювентуса" оказалось минимальным, хотя это нормальная для него ситуация по сезону в принципе, даже в играх с аутсайдерами, но временно (потому что "Интер" завтра дома играет с "Фрозиноне") старушка залезла на первое место.

После перерыва на сборные нас ждёт дерби "Ювентус" - "Интер", ну а подопечным Раньери желаю дальше укреплять позиции, чтобы не вылететь, пока у них начало неплохо получаться.
odmen chert
odmen chert
вчера в 22:12
поражает что не выпригивают как надо в обороне юве когда мяч летит. 2-2 могли закончить.
Гость
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