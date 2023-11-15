Карпин: «Кубу можно сравнить с Кенией»

Главный тренер сборной России высказался в преддверии товарищеского матча против сборной Кубы, который пройдёт 20 ноября в Волгограде.

По фамилиям кого-то знаем. Есть пара игроков, которые выделяются на общем фоне. Говорить, что есть Месси или Роналду, или даже Головин, — нет. Кубу можно сравнить с Кенией.

Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу. Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, — им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определённых качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого.