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Карпин: «Кубу можно сравнить с Кенией»

вчера, 15:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеского матча против сборной Кубы, который пройдёт 20 ноября в Волгограде.

По фамилиям кого-то знаем. Есть пара игроков, которые выделяются на общем фоне. Говорить, что есть Месси или Роналду, или даже Головин, — нет. Кубу можно сравнить с Кенией.

Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу. Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, — им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определённых качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого.

Также Карпин рассказал, пойдёт ли матч с Кубой в зачёт ФИФА.

Шесть замен предусмотрено. Значит, матч с Кубой в рейтинг пойдёт.

Сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Кубы — 169-е.

Ранее тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов рассказал, кто из его подопечных сыграет 20 ноября.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:17
Читайте до последней строчки, что "кастрюля" сказал)))....."без настроя, ХРЕН кого обыграешь"))))))....и он-прав!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 09:00, ред.
Я вас тоже понял. Но вот задайтесь себе вопросам , их зарплаты в РПЛ это не перебор. Ладно то если играли, бегали а ведь пешком ходят по полю. Я исключаю конечно всекие дерби.
А там ниже я написал с юморком....)
edu1972
edu1972 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:41
Он думает Кения и куда на одном острове)))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:40
Карпин как раз эти сборные твой уровень
edu1972
edu1972
сегодня в 07:39
Ещё не сыграл , уже сделал вывод, думаю проиграет карпин
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:26
Кубинцы выносливые от природы и многолетние санкции сделали из них кремень. Хотел бы предостеречь от шапкозакидательства). Бегать они точно могут и умеют.
Мы были не профи, но летели от них, как фанера над Гаваной🤣.
112910415
112910415
сегодня в 06:17
тогда ждём боевую ничью )
valt134
valt134
сегодня в 03:06
Да нет… Думаю шансы на победу у нас есть. Это же, в конце концов, не сборная Кубы по боксу. Глядишь, русский «Авось» нам поможет.
valt134
valt134
сегодня в 02:58
Мда… Осталось еще со 169-й командой в рейтинге ФИФА ничью сгонять и жизнь удалась…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:53
Чё тут скажешь ? Волокёт Валера, волокёт!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:54, ред.
Выводят Карпина на эмоцию, видно
А по сути это товарищеский матч, который нужен для сборной чтоб её не забывали
А Головина привёл в пример как лучшего на данный момент игрока сборной, и я думаю он прав
Сп62
Сп62 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:44
Тогда надо добавить ещё баскетбол и волейбол.
Храневец
Храневец
вчера в 19:49
Мог бы понять если бы встречались сборные по боксу .Но здесь футбольный матч То ли Куба так поднялась ,то ли мы так низко пали ?????? Я думаю в годы СССР с Кубой встречалась бы какая нибудь сборная Алтайского края ,не выше !!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:41, ред.
Во всех рассуждениях Карпина неоднократно подчёркивается одна и та же мысль. Кроме победы, которая сама собою подразумевается, ему нужна поставленная игра. А вот она в последних играх как в Ростове, так и в сборной, прослеживается не всегда. Это В.Г. угнетает и отсюда его нервные ответы на вопросы. Он действительно профессионал и естественно, что он недоволен положением дел в нашем российском футболе. Его можно и нужно понять.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:28
Карпин открыто презирает всех кроме себя
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:27
А ты еще умудрись проиграть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Уверен ( а может, мне кажется ? ), что В.Г. надоели все вопросы о сборной. И не только вопросы журналистов, но и всё, что связано с ней: вызов кандидатов, никому не нужные тренировки, выбор состава на матчи и т.п. Ему скучно отвечать на тривиальные, предсказуемые, зачастую никчёмные вопросы, и в этом я с ним согласен. При всей своей непредсказуемости в поведении и ответах В.Г. профессионал до мозга костей, повидавший на своём веку многое из того, что другим и не снилось, поэтому его угнетает обстановка не только вокруг сборной, но и вообще вокруг футбола в стране. Но отвечать на вопросы приходится согласно протокола.
Squirrel96
Squirrel96 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:19
Спасибо, исправили.
112910415
112910415
вчера в 18:46
Валера где-то на грани приличий разговаривает, и это перебор
112910415
112910415
вчера в 18:43
в преддверии товарищеского матча против сборной Кении, который пройдёт 20 ноября в Волгограде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25, ред.
Карпин наверное один человек из 7,5 миллиардов на Земле...которому при слове "Куба" преддставляется Кения...
Хиромант
Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:18
- Спасибо, что ответили. Значит Вас тоже волнует эта тема. Про бумажки с портретами Американских президентов я тоже сразу подумал. Но вопрос-то остался ... А за что? Будь это победа в финале ЧМ или ЧЕ над Бразилией, Германией, Англией, Испанией, Францией и т.п. - ещё как-то можно было понять. Но за товарищескую игру с Кенией (Кубой) требовать "зелёные" даже не добившись победы - ... извините, мужики, но это уже явно "перебор"...
adekvat
adekvat
вчера в 16:53
Кубу можно сравнить с Кенией и со мной, мы все на букву К начинаемся.
lotsman
lotsman
вчера в 16:50
Это разговаривает тренер сборной?!!!!! Судя по разговору ему вообще по барабану и игра и сборная в целом.
И потом, вот это - "Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеского матча против сборной Кении, который пройдёт 20 ноября в Волгограде" - так мы с кем играем всё таки, 20 ноября? Или он сам не знает?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:27
Лучше бы Карпин объяснил почему забыл выпустить Ростов на последний матч.
Валера сейчас на вершине, но однажды запросы сборной и Ростова рванут вверх
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:16
Допнастрой как я понял это "доппаек " . А если просто ....дополнительные выплаты в виде долларовых бумажек...)
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:39
Карпин: «Кубу можно сравнить с Кенией»... Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались?... Игроки, которые играли с Кенией, — им нужен допнастрой. Так и напишите.

- Бляха муха, это какой же-такой допнастрой нужен игрокам сборной России??? Они представляют честь страны, Великой страны, которая никогда и никому не покорилась. Парни на фронте жизни отдают за страну, а этим ... допнастрой нужен! Не понимаю ... Может кто подробнее объяснит?
Capral
Capral
вчера в 15:37
Мда, жергончик у Валеры, тот ещё. Вообще, какие могут быть сравнения Кении с Кубой, и при чем тут Головин? Лучше бы Карпин сравнил гаванские сигары с "Беломором", было бы интереснее обсуждать, чем предстоящую игру...
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:17, ред.
Валера, нужна яркая и убедительная победа.
Постарайся всё же как-то настроить и мотивировать игроков,
придумай что-нибудь, ты ведь тренер сборной России.
Интерес
Интерес
вчера в 15:15
Отчитался...Матч можно и не проводить,пусть кубинцам зачтут поражение со счётом 0-3,но они выполнят туристическую гостевую программу.А то опять половина клубов получат травмированных игроков,на оставшиеся три тура.
Гость
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