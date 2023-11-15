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Кафанов рассказал, кто из вратарей сборной России сыграет с Кубой

вчера, 14:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто из голкиперов сыграет в товарищеском матче со сборной Кубы.

Как бригада на этом сборе? Провели всего две тренировки. Первая была больше восстановительная. Сегодня была более цельная. Всё нормально — в рабочем режиме.

Лантратов быстро всё освоил. Артуру Нигматуллину было отправлено видео после вызова в сборную, где объяснялось, в каком направлении начинать атаку. Он приехал и был готов к этому.

Кто будет играть с Кубой? Это будет зависеть от разных факторов. От количества замен. Если будет неограниченное количество замен, то будет два вратаря. Скорее всего, с Кубой будет играть Сафонов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:19
выбор непростой, цена ошибки высока )
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:06
Главное, что бы свою любимую "писю" больше в сборную не брали.
"Писи" надо в МЧС уже переходить, в пожарную часть, там его призвание.
Интерес
Интерес
вчера в 15:18
Зачем? К чему Сафонова готовят? Дайте зачёт другим получить,для биографии и истории.А Сафонов единственный из трёх,у кого есть шансы в будущем сыграть со сборной в официальных турнирах.
Гость
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