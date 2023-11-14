Иван Шабаров заявил о желании взять реванш у молодёжной сборной Белоруссии

1699967058

вчера, 16:04

Старший тренер молодежной сборной России по футболу заявил, что команда хочет реабилитироваться за летнюю неудачу в товарищеском матче с молодёжной сборной Белоруссии (первую игру россияне проиграли со счётом 1:5).

Конечно, важно взять реванш. Прошлое поражение стало для нас неприятным моментом, нет смысла это скрывать. Всей командой хотим реабилитироваться.

Также Шабаров рассказал, какие ещё задачи стоят перед молодёжной сборной.

Задачи — это получение опыта в международных матчах, проверка собственных сил на этом уровне, а также улучшение сыгранности состава. Состав не сильно изменился. Есть ребята, которые не смогли поехать в сборную по причине травм. Вызвали четырёх новых футболистов, все остальные — те же ребята. Это последние мероприятия в этом году. Следующие матчи будут уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ноябрьские матчи молодёжной сборной России покажет Кинопоиск.