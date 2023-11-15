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Вице-капитан сборной Кубы высказался о сборной России

вчера, 11:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Не назову точной даты, когда в последний раз сборная Кубы выезжала в Европу. Знаю, что несколько лет назад у неё была пара товарищеских матчей в Испании.

Очевидно, что для нас, сборной Кубы, матч с командой России очень приятен и почётен — ведь нам предстоит встреча с большой сборной. Это прекрасная возможность оценить себя, играя против лучших. Это будет красивый матч.

У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков.

Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника.

Напомним, игра состоится 20 ноября в Волгограде. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что расположение сборной России покинули несколько футболистов.

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ОПС
ОПС
вчера в 12:28
Ничего особенного, высказался как и положено. Все в рамках приличия.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:04
Избежать разгрома и забить хотя бы раз - такие задачи у сборной Кубы в этой игре.
Гость
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