Вице-капитан сборной Кубы высказался о сборной России

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Не назову точной даты, когда в последний раз сборная Кубы выезжала в Европу. Знаю, что несколько лет назад у неё была пара товарищеских матчей в Испании.

Очевидно, что для нас, сборной Кубы, матч с командой России очень приятен и почётен — ведь нам предстоит встреча с большой сборной. Это прекрасная возможность оценить себя, играя против лучших. Это будет красивый матч.

У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках. Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков.

Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника.