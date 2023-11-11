Провал Почеттино неизбежен. «Челси» прихлопнул «шпор», но с «Манчестер Сити» – 0 голов за 6 матчей

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вчера, 10:50

Последняя победа – в 2021 году.

О делах «Челси»

- Худо-бедно «аристократы» поднимаются по турнирной таблице и, наконец, начали набирать очки. Команда уступила лишь в одном матче чемпионата из последних пяти – при этом отбирала очки у «Арсенала» и обыгрывала «Тоттенхэм».

- Со «шпорами» получился потенциально самый яркий матч сезона. В 90 минут уместились два удаления «шпор», множество стыков, один гол «синих» в первом тайме и 3 – во втором. При этом до разгрома «Челси» смог дело довести лишь в компенсированное время. По игре «Тоттенхэм» объективно смотрелся уверенно. Даже вдевятером подопечные Анге Постекоглу выстроили компактную оборону и эффектно разгоняли контратаки. Перед тем, как пропустить третий, «шпоры» и сами имели убойный момент – забить не смог Сон Хын-Мин.

- При отличных результатах пугает другое – в «Челси» не ощущается структуры, которая помогает им их добиваться. Это видно даже по последнему дерби. У соперника удалили двух игроков – и даже так «синие» мучились при создании и реализации моментов. Со скрипом закатили второй мяч. И самое главное – при таком подборе игроков, серьёзных тратах единственным оружием гостей в такой ситуации оказались забросы, надежда на скорость группы атаки. Каждый из трёх голов Николаса Джексона похож друг на друга – после осечки обороны «Тоттенхэма» разгоняется атака с ходу, сенегалец на острие получает мяч и бьёт без серьёзного сопротивления.

- В любом случае результат есть. Подопечные Маурисио Почеттино не теряют позиции на окраине первой десятки и уже поднимают головы выше. Ближайшая цель – МЮ . Манкунианцы тоже сыплются, но держатся благодаря не самому напряжённому календарю. Шанс «синим» подвернётся в декабре – будет очная встреча. А дальше всё будет зависеть от прогресса «Челси». В нынешней форме клуб не способен навязать конкуренцию «Вилле» и «Ньюкаслу», а «Арсеналу» с «Ливерпулем» – тем более. Тем временем отставание от зоны еврокубков – 7 очков.

- Дополнительное препятствие – серия травм. Самые ощутимые потери – Бен Чилуэлл (не просто так продлили контракт) и Уэсли Фофана. Оба они игроки стартовой обоймы. Страдает и глубина скамейки – без Чалобы, Бройи и Чуквуэмеки пространство для ротации ощутимо сужается.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Санчес – Кукурелья, Колуилл, Силва, Джеймс – Фернандес, Кайседо – Мудрик, Галлахер, Стерлинг – Джексон.

О делах «Манчестер Сити»

- Несмотря на несколько необязательных осечек и поражение в принципиальном матче, старт сезона для «горожан» – скорее положительный. 8-матчевая победная серия перед стартом Лиги чемпионов зарядила банду Гвардиолы. Правда, позднее они вылетели из Кубка лиги от «Ньюкасла», в следующем же матче уступили «Вулверхэмптону». Октябрь тоже начинался не очень – после уверенной победы над «Лейпцигом» «небесно-голубые» не набрали очков в важнейшем поединке стартового отрезка – против «Арсенала». «Канониры» набрали 3 очка и обеспечили себе преимущество в личных встречах. Только чтобы им воспользоваться, команды должны набрать равное количество очков – а в отличие от лондонцев, «Сити» в следующих играх обошёлся без ошибок. Поражения нанесены «Брайтону», «Юнайтед» и «Борнмуту». И поскольку недавний лидер первенства «Тоттенхэм» в прошлом туре сенсационно уступил «Челси», на первое место ворвался как раз МС .

- В дополнение – уверенно «горожане» прошли групповой этап Лиги чемпионов. Он ещё не завершён, но подопечные Пепа Гвардиолы уже гарантировали себе место в плей-офф – за 4 тура коллектив набрал 12 очков.

- Когда Холанд только начинал разрывать в АПЛ , за «Сити» были некоторые опасения – норвежец мог лишить европейского гранда привычного шарма, вариативности при владении. И в то же время сделать клуб зависимым от него в завершении. Пока последнего не наблюдается – даже без Эрлинга «горожане» способны громить соперников. Недавний пример – встреча с «Борнмутом». Норвежский нападающий покинул поле в перерыве. Уже к тому моменту на табло горели 3:0, Эрлинг не отличился результативными действиями. Во втором тайме забили столько же – и главной звездой был не скандинавский страйкер, а юный вингер-бельгиец Жереми Доку. Он себе в актив записал ассистентский покер и гол.

- Самое важное в Доку – он может решить для «горожан» давнюю проблему с левым защитником, но при определённых условиях. Жереми – прежде всего игрок атаки, поэтому в обороне его оставлять неэффективно. В то же время в схеме «3-4-2-1» для бельгийца открывается идеальная позиция латераля. Физические данные позволяют покрывать всю бровку, плюс не придётся конкурировать с Фоденом, Альваресом, а после восстановления – и с Де Брюйне.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер – Родри, Ковачич – Доку, Альварес, Фоден — Холанд.

О противостоянии

- В последнее время команды крайне неуступчивы в очных встречах – ни одной ничьи в предыдущих 20 играх.

- У «аристократов» пугает не только количество побед – у «горожан» они выиграли лишь 7 раз за те 20 игр. Пугают и ужасные показатели по забитым мячам – в последний раз они забивали «Сити» в мае 2021 года, и то – 1 гол. Позднее банда Гвардиолы одержала 6 «сухих» побед подряд.

Прогноз Soccer.ru: победа «Сити».