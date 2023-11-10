Центральный матч всего чемпионата и Карпин против «Спартака». Впереди последний тур первого круга

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вчера, 23:46

Увлекательный футбольный сезон подошёл к экватору.

«Зенит» — «Краснодар»

- У «горожан» есть комплексы в играх с петербуржцами и москвичами. «Краснодар» не обыгрывал «Зенит» с весны 2018 года, когда победил в Санкт-Петербурге 2:1. Но сейчас другая история. Семак дважды проигрывал дома в РПЛ , третье поражение ему точно не нужно.

- «Зенит» не устроит ничья, она оставит «Краснодар» на первом месте в конце первого круга. И ЦСКА , если выиграет свой матч, станет ближе к лидерам. Ивичу ничья с «Зенитом» тоже мало что дает психологически, ведь растеряли отрыв – осталось всего два пункта. Получается, если «Зенит» выиграет, то в РПЛ сменится лидер.

«Локомотив» — «Ахмат»

- У «Локомотива» ни одной победы в четырех последних турах. У «Ахмата» четыре поражения подряд и серия из семи матчей кряду без побед в РПЛ . Последний раз клуб из Грозного побеждал в чемпионате в начале сентября в гостевой игре против «Урала». «Локомотиву» стыдно будет уступать сопернику в настолько плохой форме.

- Тренер Галактионов умудрился провести плохой матч против «Спартака», хотя играли второй тайм в большинстве. Дзюба забил мяч, но в целом Пиняев, Тикнизян и их напарники выступают плохо. Интересно будет сравнить течение двух кризисов. «Локомотиву» срочно нужны три пункта, но вспомните, что «Ахмат» в прошлом сезоне был в пятерке – состав лучше, чем результаты.

«Крылья Советов» — «Урал»

- Ещё две команды в кризисе. У клуба из Самары четыре тура без побед, три поражения. Начинают отставать от лидеров, преступно близко подпустили неидеальных москвичей из «Локомотива» и «Спартака». Надо дома набирать три очка в матче против «Урала».

- Команда Ганчаренко давно забыла об успешном старте, «Урал» не выигрывал в РПЛ в девяти турах подряд. Причем лишь трижды подписывали мировые, в остальных матчах уступали. Не сказать, что игра двух команд такая ужасная, как их результаты, но Ганчаренко точно нечем хвастаться. Впереди важный поединок.

«Факел» — ЦСКА

- Дома в Воронеже команда Ташуева обыгрывала «Спартак», а ещё у середняка серия из четырех побед в пяти турах без поражений. «Факел» в отличном расположении духа и в хорошей форме, чего не скажешь о ЦСКА . «Армейцы» вырвали победу против «Пари НН», но оставили массу вопросов к работе тренера и футболистов.

- У Федотова проблемы с составом. Мухин и Дивеев в лазарете, а Заболотный и Мойсес не сыграют из-за дисквалификации. Хватает людей для формирования неплохой основы, но в защите будет хавбек Зделар, и скамейка короче. Возможно, перейдут на четверку защитников? Посмотрим, ведь ЦСКА неоднозначный, хотя и побеждает. Файзуллаев и Чалов спасали, но футбол у «армейцев» так себе.

«Пари НН» — «Балтика»

- В этот раз в РПЛ нет ужасных команд. «Балтика» крепкая, но в гостях хуже всех. Пока у Игнашевича семь поражений в семи выездных матчах. Но это коварная статистика для Юрана, который прекрасно играет дома – 6 побед и 1 поражение. Все серии рано или поздно заканчиваются.

- «Пари НН» играет с перепадами, но уступали лишь московских клубам. А вот крепкие «Оренбург» и «Крылья Советов» проиграли Юрану, поэтому тренер надеется на успешный поединок против «Балтики». У Калинского, Майга, Стоцкого и Гоцука не самая зрелищная команда, но если хотят остаться в верхней части таблицы, то надо обыгрывать худшую выездную команду сезона.

«Динамо» — «Оренбург»

- Москвичи затронули своих фанатов за живое глупой привычкой дарить соперникам очки, когда ведут в два мяча. На этот раз умудрились отдать верную победу против «Сочи», сыграли 3:3, причем вратарь Лещук ещё и пенальти отразил. Личке пора объяснить подопечным, что «Динамо» не «Оренбург», чтобы довольствоваться шоу вместо серий побед.

- «Оренбург» — бывший клуб тренера «Динамо», поэтому по законам жанра могут создать проблемы. Но поскольку москвичи играют дома, вернется в защиту новоиспеченный папаша Бальбуэна, а Лещук, Битело, Смолов и Лаксальт не в худшей форме, «Оренбургу» будет сложно. Команда Деограсии не побеждала в четырех турах подряд, причем уступали командам, которые объективно слабее, чем «Динамо».

«Сочи» — «Рубин»

- Очевидно, что в РПЛ многим командам не хватает банального класса футболистов. Поэтому столько сумбура и ощущение, что даже «Сочи» мог завоевать больше очков, хотя и замыкает турнирную таблицу. Но у Точилина есть свежие успехи, победа и ничья в трех последних турах. «Рубин» тоже в порядке – три победы и ничья.

- Удивительно, но это редкий в туре матч команд, которые прибавляют. Тем сложнее делать прогнозы, поскольку Рахимов понял, как заставить полевых игроков «Рубина» работать, чтобы сейвы Дюпина не были напрасными. А «Сочи» просто разозлился на себя, ведь по составу это точно не последняя команда РПЛ . Будет интересно, матч без фаворита.

«Спартак» — «Ростов»

- «Спартак» выиграл один из семи последних матчей в разных турнирах. Ужасная серия для клуба, который планировал лидировать в РПЛ и завоевать чемпионство. Абаскаль работает плохо, а единственное, что его спасает от коллапса в таблице – ужасная форма конкурентов. «Ростов» был рядом со «Спартаком» в прошлом сезоне, а теперь выходит из кризиса. Карпин достучался до команды, у южан три победы и ничья.