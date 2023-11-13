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Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне»

вчера, 11:52

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что питерский клуб смог бы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, если бы участвовал в турнире.

«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.

«Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:12, ред.
Шамар виноват....
Вот до этого самого момента Родригао не был замечен в раздаче подобных интервью...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
Знает что говорит....
Он с Жил Висенте доходил до полуфинала ЛЧ...
И с Сочи в финале ЛЧ играл...
протон
протон
вчера в 17:56
У человека просто нет подписки на каналы "Матч. Футбол", и он не смотрит ЛЧ. Вот сколько ни смотрел матчей, там как "Краснодар" совсем без прессинга, никто не играет. Ни один клуб из ЛЧ не дал бы петербургским кудесникам кожаного мяча по 5 минут играть в позиционную атаку в чужой штрафной. Условный "Копенгаген", записной аутсайдер, накидал 4 "МЮ". При всех проблемах "МЮ", Клаудиньо совсем не Бруну Фернандеш, а Родригао не Харри Магуайер. Нынешняя "Бенфика" отгрузила бы "Зениту" штуки 3-4, "Копенгаген", думаю, ещё больше, а про условные "Боруссию" Дортмунд или "Реал Сосьедад" лучше и не вспоминать. "Зенит" играет в несовременный футбол. С таким в ЛЧ выше 4-го места в группе не подняться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:11
«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире слепых и маломобильных...
alexamit
alexamit
вчера в 14:10
πздеть языком-не мешки ворочать!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:44
Фантазер…
ДСА
ДСА
вчера в 13:09
Учитывая нынешний уровень Зенита они даже из группы Лиги Европы вряд ли бы смогли выйти.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 12:51
Зенит занял бы достойное 4 место в группе, независимо от ее состава
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне».
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:33
Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне».
ОПС
ОПС
вчера в 12:31
Так можно сказать про любой клуб, только вот "если бы" как то здесь неуместно. Сказочник хороший.
galem72
galem72
вчера в 12:27
Чего только не увидишь на дне бутылки, запивая грибную реальность.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне».

Подробнее:
Сп62
Сп62
вчера в 12:19
Многое зависит от группы, в которую попали бы. А так, всё возможно. Как ни как, а вторая команда в РПЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 12:18
Похоже что он перед интервью что то курнул....6)
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:11
Зенит не вышел бы из группы лч,как это обычно и бывало
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:08
Да в финале бы играли со спартаком.
lotsman
lotsman
вчера в 12:04
А что так дёшево? На БЫ можно и финал выиграть.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:02
🤦и ведь ему не стыдно такое говорить!
А мне стыдно такое читать!
112910415
112910415
вчера в 12:01
вот именно сейчас, когда команда не так убедительна, как в прошлые годы ?!
112910415
112910415
вчера в 12:00
Родригао врать не будет. всякий знает )
ppr46utujcdy
ppr46utujcdy
вчера в 11:57
Это как говорится вилами по воде писано
Гость
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