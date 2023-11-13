Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне».

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что питерский клуб смог бы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, если бы участвовал в турнире.
«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.
«Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала.
Вот до этого самого момента Родригао не был замечен в раздаче подобных интервью...
Вот до этого самого момента Родригао не был замечен в раздаче подобных интервью...
Он с Жил Висенте доходил до полуфинала ЛЧ...
И с Сочи в финале ЛЧ играл...
Он с Жил Висенте доходил до полуфинала ЛЧ...
И с Сочи в финале ЛЧ играл...
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А мне стыдно такое читать!
А мне стыдно такое читать!