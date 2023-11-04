Срджан Бабич заявил, что любой игрок «Спартака» мог бы заиграть в Европе

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, кто из футболистов московского клуба мог бы заиграть в Европе.
Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист.
Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, кто из футболистов московского клуба мог бы заиграть в Европе.
Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист.
Давайте вспомним Промеса и его попытку заиграть в топ чемпионате после Спартака.
После первого же сезона Севилья продала Промеса намного меньше чем его купила у Спартака, хотя контракт был ещё на 4 года.
Ну, кто там ещё может там?
Давайте вспомним Промеса и его попытку заиграть в топ чемпионате после Спартака.
После первого же сезона Севилья продала Промеса намного меньше чем его купила у Спартака, хотя контракт был ещё на 4 года.
Ну, кто там ещё может там?