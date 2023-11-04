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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Срджан Бабич заявил, что любой игрок «Спартака» мог бы заиграть в Европе

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Бубнин
Бубнин
вчера в 17:54
Да игр везде полно сейчас. И настольных, и компьютерных.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:01
Если не звёздами быть, то конечно
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:06
В Латвии например.
nubom
nubom
вчера в 15:41
Похоже на завтрак опаздал...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:39
Европа понятие растяжимое. От Чехии до Испании. На слуху только Хвича, Головин остальные в тени. У любого легионера, другого клуба, спроси такой вопрос ответ будет примерно одинаковым. Клубная солидарность не более. Но журналист то задавал провокационный вопрос). Тут и так ясно.
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Европа большая. Стран разных много. И в каждой стране много клубов. Например могут заиграть в клубе из средней части талицы чемпионата Молдовы или Эстонии, а могут и в Люксембург попасть. Вариантов много.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:27
Или в Андорре, а оптимальный вариант в Гибралтаре.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:08
Что же сам Срджан Бабич не заиграл в Европе?
Давайте вспомним Промеса и его попытку заиграть в топ чемпионате после Спартака.
После первого же сезона Севилья продала Промеса намного меньше чем его купила у Спартака, хотя контракт был ещё на 4 года.
Ну, кто там ещё может там?
p73759veb3qc
p73759veb3qc
вчера в 15:06
Промес, срочно закрывай кисет!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:04
В Эстонии например
Гость
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