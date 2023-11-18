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Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе „Зенита“»

вчера, 16:04

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент не будет рассматривать предложения от других клубов.

Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита».

Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть, спина не позволила бы.

Это должен решать Сергей Богданович, какую форму набрал или нет Дима. Если не выпускает его на поле, значит, пока он не готов играть.

В любом случае впереди ещё три матча. Дальше будет видно. Уверен, что Дима в состоянии конкурировать и будет.

Чистяков выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл 6 матчей.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:13
Мы не можем этого разглашать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:12
И ... в чём смысл сего решения, если не секрет ?
Гость
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