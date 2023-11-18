Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе „Зенита“»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» , заявил, что его клиент не будет рассматривать предложения от других клубов.

Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита».

Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть, спина не позволила бы.

Это должен решать Сергей Богданович, какую форму набрал или нет Дима. Если не выпускает его на поле, значит, пока он не готов играть.

В любом случае впереди ещё три матча. Дальше будет видно. Уверен, что Дима в состоянии конкурировать и будет.