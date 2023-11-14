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Аршавин: «Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Для меня это не про футбол»

вчера, 21:40

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сообщил, что не собирается приходить в Медиалигу.

Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:23
- А разве в Медиа Лиге играют за деньги? Охренеть ... А я-то, дурак, думал там энтузиасты-любители. А оно вон как оказывается ... Да ... нет слов ...
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
сегодня в 14:22
за миллион нет ,
за миллион двести --- пишите адрес ----выезжаю
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:05
Посмотрел эту Медиалигу. Носятся как сумасшедшие. Вот и ответ, почему Аршавин не хочет и не будет в ней играть.
протон
протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 14:03
С чего такой вывод? Вы видели тех экспертов которые участвуют в Матч ТВ? Видимо нет. Могу перечислить по именно многих профессионалов которые там работали и работают. И всё же мы смотрим многие.
Игорь Гамула. Андрей Тихонов. Рашид Рахимов. Александр Панов. Константин Клещев. Игорь Корнеев. Александр Бородюк. и многие другие.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 13:15
Ну не все с ним могут согласится, однако он ясно излагает своё отношение к понтам!!!!!
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 12:53
Эксперт МАТЧ ТВ это также не про футбол.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
хочется поддержать его полностью
ОПС
ОПС
сегодня в 05:34
А за два пошел бы? Если нет, то так бы и сказал, что ни за какие деньги. А у него получается двояко.
memphis
memphis
сегодня в 05:23
Не смотря на человеческие качества, в футболе он действительно разбирается и даёт комментарии по делу. Про Медиалигу всё в точку. Лучше бы так любительский футбол продвигали, тогда и толк был бы, там действительно ребята рубятся простые, но с потенциалом, а тут букмекеры, сбитые лётчики, бабло и понты - это не футбол, это как рестлинг - специфическое шоу
Little Caprice
Little Caprice ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:39
"Сразу видно наличие серого вещества в голове"

"...Для меня это не про футбол.... Там играют одни футболисты..."

Но вопрос о количестве этого вещества остаётся открытым :)
d1metras
d1metras
сегодня в 02:13
Сразу видно наличие мозгов у человека.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:00, ред.
Что на поле, что в комментаторской кабине..., что в жизни Аршавин состоялся.
Сразу видно наличие серого вещества в голове и самодостаточности.

P.S. В нашем футбольном бомонде крайне тяжело не испачкаться. Но Андрею, по ходу, и это удалось.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Иван Дунаев (раскрыть)
вчера в 23:45
В тот момент он подобрал неправильные слова,а по сути был прав
Zak11
Zak11
вчера в 23:36
Аршавин очень много адекватных мыслей высказывает. Тут я полностью согласен. Я не понимаю для чего нужна Медиалига. И это реально не про футбол.
Иван Дунаев
Иван Дунаев ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:30
Поддерживать человека который г оворит, это Ваши проблемы? Ну ну!
протон
протон
вчера в 23:09
Шава - один из немногих питерских, который, как мне кажется - не раздражает никого
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:21
Правильные слова, поддерживаю
Интерес
Интерес
вчера в 22:09
Согласен с ним полностью.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
Андрюха решил пристыдить "медийных"...)
shur
shur
вчера в 21:53
...люди хотят найти для себя какую то отдушину и как не странно
футбол у нас почти как шоу, мотивацию санкции съели...!!! Но автор
четырех мячей Ливеру на его поле имеет право на своё , и Я с ним согласен, мнение ....!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:47
Поддерживаю Аршавина во всем.
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