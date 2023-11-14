Аршавин: «Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Для меня это не про футбол»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сообщил, что не собирается приходить в Медиалигу.
Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу.
Сразу видно наличие серого вещества в голове и самодостаточности.
P.S. В нашем футбольном бомонде крайне тяжело не испачкаться. Но Андрею, по ходу, и это удалось.
Сразу видно наличие серого вещества в голове и самодостаточности.
P.S. В нашем футбольном бомонде крайне тяжело не испачкаться. Но Андрею, по ходу, и это удалось.