Аршавин: «Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Для меня это не про футбол»

Бывший игрок сборной России сообщил, что не собирается приходить в Медиалигу.

Даже за миллион не пойду в Медиалигу. Ваша банда-сообщество меня бесит. Для меня это не про футбол. Про что? Уже не про что. Там играют одни футболисты, блогеров не осталось. Люди это смотрят? Да? Я рад, но отношения к этому иметь не хочу.