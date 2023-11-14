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Представитель Дзюбы: «Мне вообще странно читать определение „потасовка“»

вчера, 15:08

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о потасовке его подопечного с нападающим «железнодорожников» и сборной России Сергеем Пиняевым.

Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артёмом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

Допускаю, что Артём мог высказать претензии кому‑то из партнёров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артём — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнёров.

Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артёма прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:51
)) Но по факту Хон Ман Чой тот еще мешок,) Если с Федором бои брать, там с Сами Шилтом более подходящий бой, так как голландец реально топовый боец и по габаритам огромен)
Интерес
Интерес
вчера в 22:12
Правильная формулировка:Годок попытался обидеть салагу.
протон
протон
вчера в 18:25
Во всех предыдущих командах дзюба известен как скандалист гнилой можно подумать что в Локо он исправился? Вы спросите у Володьки Быстрова он честно вам все расскажет.
протон
протон
вчера в 18:25
Слыша фамилию «Дзюба» ожидать можно чего угодно)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:01
Лично мне плевать на эту искусственно раздутую историю...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:32
Два сапога - пара. Причем обе калоши потрепанные и грязные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Бывают в жизни и такие истории.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:56
Агент : "......по духу Дзюба — победитель....."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365250/dzyuba-artyom-lokomotiv 14.11.2023
Кто он по духу лучше не говорить, противогаз придется одевать.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:46
«Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.»
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:26
Как Троцкий чешет. Мухачи тоже за словом в карман не лезут. Не на того нарвался лидер.
lotsman
lotsman
вчера в 15:25
Ну пободались и разошлись. А раздули событие, на всю вселенную.
Гость
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