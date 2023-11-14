Представитель Дзюбы: «Мне вообще странно читать определение „потасовка“»

Представитель нападающего «Локомотива» Леонид Гольдман опроверг информацию о потасовке его подопечного с нападающим «железнодорожников» и сборной России .

Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артёмом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

Допускаю, что Артём мог высказать претензии кому‑то из партнёров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба — победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве. В этом нет чего‑то странного: Артём — лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнёров.

Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артёма прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз.