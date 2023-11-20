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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Джеррард: «Я пришёл в клуб, в котором руководство увлечено своим делом»

вчера, 08:39

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Стивен Джеррард заявил, что этот коллектив его заинтересовал как долгосрочный проект.

Предложение и перспективы «Аль-Иттифака» были для меня наиболее интересными, потому я подписал контракт с клубом, в котором руководство очень увлечено своим делом. Все понимают, на каком этапе находится команда, осознают, что нужно перестраивать коллектив, и на это потребуется время.

Это не так просто исправить, нельзя сделать подобное за неделю, месяц или полгода. Это проект, которые создается на поле, что, безусловно, является приоритетом, но также необходимо изменить многое вокруг этого, чтобы обеспечить первую команду необходимой поддержкой.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:46
Не плохие результаты команда Джерарда показывает, даже Аль Наср сумели обыграть но маловато забевают особенно на фоне других грандов. Им надо забивного напа прикупить.
112910415
112910415
вчера в 11:22
от особой специфики никуда не уйти
ДСА
ДСА
вчера в 10:30
Ему бы еще три-четыре звезды в состав прикупить...
w4py4peb7z23
w4py4peb7z23
вчера в 09:47
Стивену удачи, чтоб у него всё получилось
Мaлик
Мaлик
вчера в 09:37
Посмотрим когда лопнет этот мыльный пузырь...
n3hkf69t7nvr
n3hkf69t7nvr
вчера в 09:32
А дело это постоянный головняк куда бы ещё потратить эту кучу шального бабла
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Обычно всегда говорят про долгосрочный проект, но результаты (и хорошие) начинают требовать почти сразу. Так что обольщаться не стоит.
Гость
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