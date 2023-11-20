Джеррард: «Я пришёл в клуб, в котором руководство увлечено своим делом»

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии заявил, что этот коллектив его заинтересовал как долгосрочный проект.

Предложение и перспективы «Аль-Иттифака» были для меня наиболее интересными, потому я подписал контракт с клубом, в котором руководство очень увлечено своим делом. Все понимают, на каком этапе находится команда, осознают, что нужно перестраивать коллектив, и на это потребуется время.

Это не так просто исправить, нельзя сделать подобное за неделю, месяц или полгода. Это проект, которые создается на поле, что, безусловно, является приоритетом, но также необходимо изменить многое вокруг этого, чтобы обеспечить первую команду необходимой поддержкой.