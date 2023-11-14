В «Барселоне» по-прежнему доверяют Хави

Спортивный директор «Барселоны» сообщил, что клуб доверяет главному тренеру команды .

Мы верим в Хави на 200%. У меня нет сомнений в том, что он лучший тренер для своего проекта в «Барсе».

Он принял вызов, придя в важный момент, и является идеальным наставником для перестройки команды.