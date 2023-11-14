В «Барселоне» по-прежнему доверяют Хави

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб доверяет главному тренеру команды Хави.
Мы верим в Хави на 200%. У меня нет сомнений в том, что он лучший тренер для своего проекта в «Барсе».
Он принял вызов, придя в важный момент, и является идеальным наставником для перестройки команды.
А вот весной/летом поглядим что от этих 200 % Деку останется...
P.S. Кстати сам Деку пог бы подсобить советами Эрнандесу, ведь в прошлом он просто божил на поле (за Порту при Моуриньо). Недаром Особенный на вопрос о качественном составе полузащиты Порту тогда сказал, что хотел бы там видеть четверых Деку.
А вот весной/летом поглядим что от этих 200 % Деку останется...
P.S. Кстати сам Деку пог бы подсобить советами Эрнандесу, ведь в прошлом он просто божил на поле (за Порту при Моуриньо). Недаром Особенный на вопрос о качественном составе полузащиты Порту тогда сказал, что хотел бы там видеть четверых Деку.