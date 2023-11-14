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В «Барселоне» по-прежнему доверяют Хави

вчера, 08:57

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб доверяет главному тренеру команды Хави.

Мы верим в Хави на 200%. У меня нет сомнений в том, что он лучший тренер для своего проекта в «Барсе».

Он принял вызов, придя в важный момент, и является идеальным наставником для перестройки команды.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:28, ред.
Кто сейчас будет катить бочку на Хави, если альтернативы посреди сезона ему нет ?
А вот весной/летом поглядим что от этих 200 % Деку останется...

P.S. Кстати сам Деку пог бы подсобить советами Эрнандесу, ведь в прошлом он просто божил на поле (за Порту при Моуриньо). Недаром Особенный на вопрос о качественном составе полузащиты Порту тогда сказал, что хотел бы там видеть четверых Деку.
112910415
112910415
вчера в 10:53
работать и не пороть горячку !
всё получится
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:39
А чего ему не доверять? десяток помощников и советников, группа аналитики, куча вспомогательного персонала, вторым составом можно Лигу Европы выигрывать + сам играл в этой команде долгое время. Жирона на первом месте в ла-лиге? давайте посмотрим на Жирону в мае. Всё нормально у Хави.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:37
Деку и Хави вместе играли, по другому никак)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:10
Чет в этом есть Куман своим жесткачем хуже смотрелся
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:54
Не вижу повода не доверять!
2grtpmnv7ave
2grtpmnv7ave
вчера в 09:51
Надо дать ему ещё время и денег на усиление
Гость
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