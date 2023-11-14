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Тотти высказался о возможном возвращении в «Рому»

вчера, 09:57

Экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.

Моуриньо хочет, чтобы я вернулся? Разумеется, если будет четкая роль с четкими обязанностями, то я бы пожелал этого.

И я хочу, чтобы Моуриньо остался, он номер один, я его очень уважаю. Жалею, что не играл под его руководством.

Но я не намерен к этому возвращаться. Я не хочу просить. «Рома» знает, что если я ей понадоблюсь для серьезных дел, то с удовольствием протяну руку помощи. В остальном мы остаемся друзьями.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:54
Интересно в качестве кого Тотти вернется в Рому ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
Больше похоже на какой то "трёп" , а на не, что то реальное в данный момент.
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