Тотти высказался о возможном возвращении в «Рому»

Экс-футболист «Ромы» ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.

Моуриньо хочет, чтобы я вернулся? Разумеется, если будет четкая роль с четкими обязанностями, то я бы пожелал этого.

И я хочу, чтобы Моуриньо остался, он номер один, я его очень уважаю. Жалею, что не играл под его руководством.

Но я не намерен к этому возвращаться. Я не хочу просить. «Рома» знает, что если я ей понадоблюсь для серьезных дел, то с удовольствием протяну руку помощи. В остальном мы остаемся друзьями.