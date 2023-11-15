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Гендиректор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб после 16 лет работы

вчера, 17:31

Ричард Арнольд покинул должность генерального директора «Манчестер Юнайтед» после 16 лет работы в клубе.

Временно пост займёт Патрик Стюарт, также работающий главным юрисконсультом, а Ричард будет оказывать ему поддержку на время переходного периода до конца декабря. МЮ займётся поиском нового человека на должность гендиректора.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:22
В Юнайтед спортивная составляющая на столько сгнила, что даже такой атмосферный стадион с великолепной в далёком прошлом спорт'базой в Каррингтоне пошли по одному месту. Перед управленцами клуба стояла задача приносить прибыль владельцам, чем, собственно, они и регулярно занимались. Пока у Глазеров были хорошие показатели на счетах по итогам прошлых сезонов, они сохраняли спокойствие и стабильно улыбались, наблюдая за унылым г во время матчей. Как только финансовые показатели стали стремительно падать, сразу же начались шевеления и управленческие перестановки. Всё ожидаемо...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:50
И сам бабла поднял немало. Удачи на новом месте!
протон
протон
вчера в 17:51
Если смотреть не со спортивной точки зрения, то потеря Арнольда в целом для МЮ минус. Ведь именно благодаря Вудворду и Арнольду клуб так много и зарабатывал. Не будет минусом только в том случае, если экономический отдел будет и без них генерировать прибыль.
Со спортивной точки зрения, безусловно, это будет плюсом, только если на место Арнольда придет компетентный управленец, готовый на то, чтобы пойти на постепенные, но необходимые изменения в клубе.
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