Гендиректор «Манчестер Юнайтед» покинул клуб после 16 лет работы

Ричард Арнольд покинул должность генерального директора «Манчестер Юнайтед» после 16 лет работы в клубе.
Временно пост займёт Патрик Стюарт, также работающий главным юрисконсультом, а Ричард будет оказывать ему поддержку на время переходного периода до конца декабря. МЮ займётся поиском нового человека на должность гендиректора.
Со спортивной точки зрения, безусловно, это будет плюсом, только если на место Арнольда придет компетентный управленец, готовый на то, чтобы пойти на постепенные, но необходимые изменения в клубе.
Со спортивной точки зрения, безусловно, это будет плюсом, только если на место Арнольда придет компетентный управленец, готовый на то, чтобы пойти на постепенные, но необходимые изменения в клубе.