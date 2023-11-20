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Стало известно, какую компенсацию может получить «Барселона» за травму Гави

вчера, 12:19

ФИФА может заплатить «Барселоне» компенсацию за травму полузащитника сборной Испании Гави.

Игрок получил травму колена в матче с Грузией в рамках отбора на Евро-2024 (3:1). Первое медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

Компенсация от ФИФА в рамках программы защиты клубов начнет начисляться на 28-й день после повреждения футболиста и будет зависеть от его фиксированного оклада.

В случае с каталонцами сумма выплат будет рассчитываться с 16 декабря. Максимальная выплата за одного травмированного игрока составляет 7,5 млн евро в год.

Гави, вероятно, пропустит от 6 до 8 месяцев, «сине-гранатовые» получат от 3 082 200 до 4 315 080 евро.

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:34
Жаль, что нельзя никаким образом эти деньги взыскать с Луиса Де ла Фуэнте. Из-за его действий ломается уже второй игрок Барселоны с немалым риском стать хроником на всю оставшуюся карьеру
дурман
дурман
вчера в 14:59
Ужас
Elliada
Elliada
вчера в 13:56
4 млн это мало, учитывая, что сезон, скорее всего, будет провальным. С другой стороны, это вина главного тренера сборной Испании. Испания обеспечила себе выход на Евро. Матч ничего не решал. Зачем было выпускать его на поле?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:15, ред.
Один из живчиков середины поля Барселоны улетел в лазарет. Печально.
Компенсация значит будет..., но кем его менять ? В ЛЧ без него придётся туго..., ну а сборной - и подавно.
Гость
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