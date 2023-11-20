Стало известно, какую компенсацию может получить «Барселона» за травму Гави

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вчера, 12:19

ФИФА может заплатить «Барселоне» компенсацию за травму полузащитника сборной Испании .

Игрок получил травму колена в матче с Грузией в рамках отбора на Евро-2024 (3:1). Первое медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

Компенсация от ФИФА в рамках программы защиты клубов начнет начисляться на 28-й день после повреждения футболиста и будет зависеть от его фиксированного оклада.

В случае с каталонцами сумма выплат будет рассчитываться с 16 декабря. Максимальная выплата за одного травмированного игрока составляет 7,5 млн евро в год.

Гави, вероятно, пропустит от 6 до 8 месяцев, «сине-гранатовые» получат от 3 082 200 до 4 315 080 евро.