Стало известно, какую компенсацию может получить «Барселона» за травму Гави

ФИФА может заплатить «Барселоне» компенсацию за травму полузащитника сборной Испании Гави.
Игрок получил травму колена в матче с Грузией в рамках отбора на Евро-2024 (3:1). Первое медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.
Компенсация от ФИФА в рамках программы защиты клубов начнет начисляться на 28-й день после повреждения футболиста и будет зависеть от его фиксированного оклада.
В случае с каталонцами сумма выплат будет рассчитываться с 16 декабря. Максимальная выплата за одного травмированного игрока составляет 7,5 млн евро в год.
Гави, вероятно, пропустит от 6 до 8 месяцев, «сине-гранатовые» получат от 3 082 200 до 4 315 080 евро.
Компенсация значит будет..., но кем его менять ? В ЛЧ без него придётся туго..., ну а сборной - и подавно.
Компенсация значит будет..., но кем его менять ? В ЛЧ без него придётся туго..., ну а сборной - и подавно.