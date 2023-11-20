Гави, Винисиус и Камавинга получили сложные травмы. Календарь убивает здоровье футболистов

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вчера, 10:50

Чиновники обрекают игроков и клубы на страдания.

Десятки звезд получают травмы в сборных

Жажда наживы отправляет футболистов на убой. Причем чиновники ФИФА давно учли риски с точки зрения финансов. Например, Камавинга из «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле. Полузащитник может пропустить до двух месяцев. Теперь «Мадриду» выплатят компенсацию. ФИФА отдаст Пересу по 20.5 тысяч евро за каждый день восстановления. Сумма может дойти до 1.2 млн евро. Это покроет зарплату футболиста, но не компенсирует его отсутствие.

Да и финансовая сторона не рассмотрена до конца. Если в поединке против Гибралтара получает серьезную травму, например, Мбаппе или Гризманн, то это влияет на доходы ПСЖ и «Атлетико» за целый сезон. И даже если не предлагать изменить систему отбора на крупные турниры – очевидно, что когда на Евро проходит почти половина сборных зоны УЕФА , то групповой этап теряет былое значение, остается вопрос распределения нагрузок. В этом году значительная часть травм из-за ошибки чиновников из ФИФА .

Инфантино решил заработать с помощью катарских шейхов, ЧМ провели зимой. А расхлебывают последствия прямо сейчас. Список травмированных в сборных состоит из множества звезд, хотя неименитым игрокам тоже больно. Холанд, Винисиус, Гави, Камавинга, Онана, Рэшфорд, Бастони, тер Штеген, Ойарсабаль и Заир-Эмери получили травмы разной степени сложности. Юный хавбек ПСЖ и дебютант сборной Франции не сыграет до конца года. Заодно потеряет ритм и может выпасть из основы парижского клуба.

Также не забываем, что недавно самую тяжелую травму в карьере получил Неймар. Он активно готовился к чемпионату мира, что позже сказалось. Вот только глава ФИФА привык к множеству трупов, которые, в том числе, на его совести. Рабочие в Катаре погибли из-за спешки и отсутствия цивилизованных норм безопасности труда. Человек, который прошел через фазу общения с совестью и поставил себя над схваткой за адекватность, будет спокойно делать глупости, невзирая на риск для здоровья футболистов.

Гави пропустит 8 месяцев? Инфантино плевать. Также видим добавленные минуты в АПЛ , глава арбитров Уэбб подыграл людям из ФИФА . Но калечатся не клерки, а игроки.

Реформы помогли бы спасти здоровье игроков

Нет ничего, что пугает чиновников из ФИФА и УЕФА сильнее, чем нормальные реформы. Они получают выгоду из хаоса. Если бы VAR внедрили на десять лет раньше, когда технологии уже позволяли, то могли сейчас получить новое поколение арбитров с очень низким процентом ошибочных решений. Но нет, надо было тянуть, ведь Блаттер и Платини ещё не все деньги по карманам рассовали. В результате видим бардак не всех уровнях, от финансов до лечения футболистов.

«Реал» – самый большой клуб последнего десятилетия, если отталкиваться от побед в Лиге чемпионов, недавно уволил своего врача, поскольку в Мадриде лавина травм. Возможно, бельгийского плеймейкера Азара, а теперь турецкого новичка Гюлера неправильно лечили. Кто работает клубными врачами? В тренерских штабах нередко родственники или друзья наставника. Может, врачами в клубах тоже работают не лучшие специалисты, а просто знакомые.

Сильный хирург будет спасать жизни, а не проверять ноги футболистам. Кстати, среди тренеров даже высокого уровня много профанов в физиологии и психологии, не говоря о прикладной медицине. Возможно, есть упражнения, которые калечат. Только сейчас лучшие врачи поднимают вопрос влияния занятия в тренажерном зале на количество травм. Не смотрите на Роналду, его наградила природа. Но Мудрик в «Челси» переутомляется в зале, что влияет на число его травм.

Нужна комплексная реформа футбольной медицины, причем через лицензирование врачей, и реформа календаря. Ни того, ни другого нет, видим только лавину новых травм.

Впереди ждёт большая забастовка футболистов

Такого не было, к такому не привыкли, поскольку спортсмены в целом хорошо выполняют приказы. Например, Джейдон Санчо ничего криминального не сделал, но тен Хаг выгнал его из первой команды «Манчестер Юнайтед», поскольку требовал извинений. Чаще всего футболисты просят прощения, их возвращают в заявку. Также игроков часто наказывают, а нередко тренеры просто игнорируют тех, кого оставили на скамейке. Если говорим о взаимодействии, то атлеты это школьники, которым приказывают.

Но так не может продолжаться вечно. Новый формат Лиги чемпионов это дополнительные матчи. Расширение количества участников ЧМ -2026, а турнир проведут в трех огромных по площади странах – Канаде, Мексике и США , это дополнительные нагрузки, перелеты и акклиматизация для сотен футболистов. Наконец, Инфантино воюет с Чеферином. Результатом станет полноценный Клубный чемпионат мира, в котором сыграет 32 команды. Причем эксплуатируют чаще футболистов самых известных клубов и сборных.

Понятно, что всегда надо искать способ избавиться от глупых спаррингов, так что Лига Наций оказалась отличным изобретением. А вот отбор ЧМ в Южной Америке, где теперь 7 из 10 команд могут пройти дальше, или смещенный на осень отбор Евро-2024 – более спорные затеи чиновников. Они ставят футболистов перед фактом, что тем надо рисковать здоровьем и целой карьерой, если получили сложную травму, поскольку в Швейцарии хотят зарабатывать ещё больше.

Зачем весь мир кормит клерков из деревенской страны? Такой вопрос зададут себе игроки и тренеры. Клопп и Гвардиола легко смогут возглавить забастовку футболистов.