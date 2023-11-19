Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниОтбор ЧМ-2026. Африка

У Андре Онаны диагностирована травма паховой области

вчера, 15:24

Медицинское обследование, проведённое врачами национальной команды Камеруна, выявило у голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной «Неукротимых львов» Андре Онаны травму в паховой области.

Игрок получил её в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против Маврикия (3:0). Он был заменён на 81-й минуте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, какую компенсацию может получить «Барселона» за травму Гави
Сегодня, 12:19
Главный тренер сборной Испании прокомментировал травму Гави
Сегодня, 11:34
Гави, Винисиус и Камавинга получили сложные травмы. Календарь убивает здоровье футболистов
Сегодня, 10:50Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Гави получил травму в матче против сборной Грузии
Сегодня, 00:16
ОфициальноДжаррод Боуэн не поможет Англии в матче против Северной Македонии
Вчера, 23:34
Заир-Эмери не сыграет в 2023 году
Вчера, 12:28
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:21
Такое чувство что игры сборных проводят в бойцовских клубах, а футболисты вынуждены молчать потому что это 1 правило бойцовского клуба
Романо из надежного инсайда превращается так сказать в ненадежного)) в любом случае шанс для турка, у меня такое чувство что он не хуже на рамке отстоит нежели Онана. И тем не менее здоровья камерунцу и всем игрокам МЮ скорейшего выздоровления, уж больного много их в лазарете
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:52, ред.
Интересно кто встанет на ворота МЮ если Онана не поправится? Хитон, которому 37 лет и который последний раз выходил на поле 10 месяцев назад?
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:33
Братья)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:32
Онана и паховая область.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 