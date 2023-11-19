У Андре Онаны диагностирована травма паховой области

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вчера, 15:24

Медицинское обследование, проведённое врачами национальной команды Камеруна, выявило у голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной «Неукротимых львов» травму в паховой области.

Игрок получил её в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против Маврикия (3:0). Он был заменён на 81-й минуте.