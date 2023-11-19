У Андре Онаны диагностирована травма паховой области

Медицинское обследование, проведённое врачами национальной команды Камеруна, выявило у голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной «Неукротимых львов» Андре Онаны травму в паховой области.
Игрок получил её в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против Маврикия (3:0). Он был заменён на 81-й минуте.
Романо из надежного инсайда превращается так сказать в ненадежного)) в любом случае шанс для турка, у меня такое чувство что он не хуже на рамке отстоит нежели Онана. И тем не менее здоровья камерунцу и всем игрокам МЮ скорейшего выздоровления, уж больного много их в лазарете
Романо из надежного инсайда превращается так сказать в ненадежного)) в любом случае шанс для турка, у меня такое чувство что он не хуже на рамке отстоит нежели Онана. И тем не менее здоровья камерунцу и всем игрокам МЮ скорейшего выздоровления, уж больного много их в лазарете