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«Химки» крупно обыграли «Аланию» в матче Первой лиги

вчера, 18:54
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 4Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Алания» проиграла «Химкам» в матче 19-го тура Первой лиги (1:4).

На 5-й минуте Александр Руденко вывел гостей вперёд. На 40-й владикавказцы отыгрались усилиями Ислама Машукова. На 52-й Хетаг Хосонов забил 2-й мяч подмосковной команды. Аршак Корян на 61-й сделал счёт более крупным. На 70-й Руденко оформил дубль.

«Алания» занимает 6-е место в первенстве России, имея в активе 31 очко. «Химки» находятся на 3-й строчке с 35 баллами.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:28
Этого следовало ожидать. С победой Талалаева и Ко!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:23
«Химки» крупно обыграли «Аланию» в матче Первой лиги .
Мои искренние поздравления всем болельщикам Химок . Молодцы ребятушки, развели Аланию как в детском саду . Незнаю что думают в руководстве клуба Алания, но я думаю что главный тренер Василенко вообще не справляется с поставленной задачей. У команды есть конкретная цель, попадание в РПЛ на прямую. И эта задача была озвучена руководством клуба. Но команда под руководством Василенко только деградирует с каждым матчем . В последних тринадцати играх всего две победы . И это вне зависимости от того с каким соперником играет команда. Уже даже комментаторы говорят о деградации в игре Алании. А ведь те-же самые комментаторы и футбольные эксперты ещё совсем не так давно восхищались игрой команды которой руководил Гогниев . А сейчас игра Алании напоминает тонущее судно , которое за счёт воздушной подушки ввиде Гогниевской истории, ещё как-то остаётся на плаву . Но с таким успехом, если ничего координального не изменится, то Алания будет бороться за выживание в ФНЛ, а не бороться за выход в РПЛ . Последняя игра до зимней паузы с Акроном , которые тоже хотят видеть себя в элите российского футбола, наверняка смогут одолеть это тонущее судно под названием Алания . Невижу за счёт чего Василенко сможет хоть что-то противопоставить Акрону с такой убогой игрой. Обидно смотреть на такую игру своей любимой команды . Всем Добра !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:35
Химки в РПЛ !!! Классно сыграли...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:26, ред.
Болельщиков фк Химки с победой над одним из конкурентов этого сезона. Ещё одна игра до перерыва и, в случае победы с хабаровчанами у себя дома, у игроков подмосковной команды есть хорошие шансы уйти с прекрасным настроением на зимние каникулы в лидирующей группе.
я из Химок
я из Химок
вчера в 19:04
Химчане!!! С ПОБЕДОЙ!!! Вперёд красно-чёрные!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:01
Химки ,молодцы! Хорошо провели этот мат !
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