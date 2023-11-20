«Химки» крупно обыграли «Аланию» в матче Первой лиги .

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вчера, 18:54

«Алания» проиграла «Химкам» в матче 19-го тура Первой лиги (1:4).

На 5-й минуте Александр Руденко вывел гостей вперёд. На 40-й владикавказцы отыгрались усилиями Ислама Машукова. На 52-й Хетаг Хосонов забил 2-й мяч подмосковной команды. Аршак Корян на 61-й сделал счёт более крупным. На 70-й Руденко оформил дубль.

«Алания» занимает 6-е место в первенстве России, имея в активе 31 очко. «Химки» находятся на 3-й строчке с 35 баллами.