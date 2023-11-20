«Химки» крупно обыграли «Аланию» в матче Первой лиги .

«Алания» проиграла «Химкам» в матче 19-го тура Первой лиги (1:4).
На 5-й минуте Александр Руденко вывел гостей вперёд. На 40-й владикавказцы отыгрались усилиями Ислама Машукова. На 52-й Хетаг Хосонов забил 2-й мяч подмосковной команды. Аршак Корян на 61-й сделал счёт более крупным. На 70-й Руденко оформил дубль.
«Алания» занимает 6-е место в первенстве России, имея в активе 31 очко. «Химки» находятся на 3-й строчке с 35 баллами.
Мои искренние поздравления всем болельщикам Химок . Молодцы ребятушки, развели Аланию как в детском саду . Незнаю что думают в руководстве клуба Алания, но я думаю что главный тренер Василенко вообще не справляется с поставленной задачей. У команды есть конкретная цель, попадание в РПЛ на прямую. И эта задача была озвучена руководством клуба. Но команда под руководством Василенко только деградирует с каждым матчем . В последних тринадцати играх всего две победы . И это вне зависимости от того с каким соперником играет команда. Уже даже комментаторы говорят о деградации в игре Алании. А ведь те-же самые комментаторы и футбольные эксперты ещё совсем не так давно восхищались игрой команды которой руководил Гогниев . А сейчас игра Алании напоминает тонущее судно , которое за счёт воздушной подушки ввиде Гогниевской истории, ещё как-то остаётся на плаву . Но с таким успехом, если ничего координального не изменится, то Алания будет бороться за выживание в ФНЛ, а не бороться за выход в РПЛ . Последняя игра до зимней паузы с Акроном , которые тоже хотят видеть себя в элите российского футбола, наверняка смогут одолеть это тонущее судно под названием Алания . Невижу за счёт чего Василенко сможет хоть что-то противопоставить Акрону с такой убогой игрой. Обидно смотреть на такую игру своей любимой команды . Всем Добра !
Мои искренние поздравления всем болельщикам Химок . Молодцы ребятушки, развели Аланию как в детском саду . Незнаю что думают в руководстве клуба Алания, но я думаю что главный тренер Василенко вообще не справляется с поставленной задачей. У команды есть конкретная цель, попадание в РПЛ на прямую. И эта задача была озвучена руководством клуба. Но команда под руководством Василенко только деградирует с каждым матчем . В последних тринадцати играх всего две победы . И это вне зависимости от того с каким соперником играет команда. Уже даже комментаторы говорят о деградации в игре Алании. А ведь те-же самые комментаторы и футбольные эксперты ещё совсем не так давно восхищались игрой команды которой руководил Гогниев . А сейчас игра Алании напоминает тонущее судно , которое за счёт воздушной подушки ввиде Гогниевской истории, ещё как-то остаётся на плаву . Но с таким успехом, если ничего координального не изменится, то Алания будет бороться за выживание в ФНЛ, а не бороться за выход в РПЛ . Последняя игра до зимней паузы с Акроном , которые тоже хотят видеть себя в элите российского футбола, наверняка смогут одолеть это тонущее судно под названием Алания . Невижу за счёт чего Василенко сможет хоть что-то противопоставить Акрону с такой убогой игрой. Обидно смотреть на такую игру своей любимой команды . Всем Добра !