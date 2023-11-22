Португалия стала единственной сборной, выигравшей все матчи отбора Евро-24

Сборная Португалии стала единственной командой, которая выиграла все матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года. 20 ноября португальцы обыграли сборную Исландии. Таким образом сборная Португалии выиграла группу J, набрав 30 очков в 10 играх.
Сборная Франции также была близка к подобному результату, но в заключительном матче отбора не смогла обыграть сборную Греции.
Напомним, состав корзин жеребьёвки финального турнира чемпионата Европы 2024 года уже известен.
Из второй и третьей корзины им попались команды, которые ранее прыгнули выше головы, а сейчас с ещё большей скорость падают вниз.
Ну, что там говорить о соперниках если второе место заняла Словакия из пятой корзины. Кстати единственные два гола португальцы пропустили именно от словаков. А остальных соперников громили как дома, так и на выезде.
Посмотрим, что будет на финальном турнире, сдаётся, что если в команде останется скандальный "капитан", то очередного провала Португалии не избежать. Там будут команды совсем другого уровня.
Из второй и третьей корзины им попались команды, которые ранее прыгнули выше головы, а сейчас с ещё большей скорость падают вниз.
Ну, что там говорить о соперниках если второе место заняла Словакия из пятой корзины. Кстати единственные два гола португальцы пропустили именно от словаков. А остальных соперников громили как дома, так и на выезде.
Посмотрим, что будет на финальном турнире, сдаётся, что если в команде останется скандальный "капитан", то очередного провала Португалии не избежать. Там будут команды совсем другого уровня.