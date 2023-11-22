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Португалия стала единственной сборной, выигравшей все матчи отбора Евро-24

вчера, 11:02

Сборная Португалии стала единственной командой, которая выиграла все матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года. 20 ноября португальцы обыграли сборную Исландии. Таким образом сборная Португалии выиграла группу J, набрав 30 очков в 10 играх.

Сборная Франции также была близка к подобному результату, но в заключительном матче отбора не смогла обыграть сборную Греции.

Напомним, состав корзин жеребьёвки финального турнира чемпионата Европы 2024 года уже известен.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 04:27
Вряд ли, это просто был единичный обговоренный случай
shur
shur
вчера в 18:47
...раньше в детстве мне казалось ,что Португалия это где то в Латинской Америке, люди с темной кожей,говорят на тарабарском,в
футбол как то по своёму играют! Ну вроде как ни рыба - ни мясо,
с годами мнение изменилось, и вот теперь даже трудно представить
какой либо Чемпионат без участия этой Страны...!!!
adekvat
adekvat ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:02
После Кубы Россия теперь всех выиграет, после 8;0 даже Аргентина с Бразилией дрожат.
adekvat
adekvat
вчера в 17:58
И Франция дойдет до финала, а Португалия Хорватии по пенальти проиграет.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:34
Криштиану настолько велик, что выиграл все матчи из возможных. Настолько велик, что дубли от него получили даже Люксембург и Лихтенштейн. Настолько велик, что своих слабых партнёров как самый дорогой вратарь мира Диогу Кошта, лучший защитник мира Рубен Диаш, один из трёх лучших полузащитников мира Бруну Фернандеш, победитель ЛЧ Бернарду Силва, четырестамиллионные Жота, Феликс и Рамуш...
Всем этим слабакам великий Криштиану подарил 1 место со 100% результатом. Великий игрок. Правда, подставят они Криштиану на Евро, специально проиграют в 1/8-й или в лучшем случае 1/4-й, поскольку и близко не соответствует уровню великого чемпиона, а играть за одиннадцать человек непосильно даже избранному. Очень жаль, что не повезло с командой безупречному Криштиану. Очень жаль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 15:08, ред.
Если сборная вылетит с Евро, то это будет из-за 100%-х соплей и косяков всей средней линии. Крайние нападающие и центрфорвард (Кришка) там в порядке. Поэтому пусть мозги в центре не клюют и подносят, как следует, снаряды.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 14:43
Благодаря кришу они заняли первое место. Если сборная вылетит с ЧЕ, то это будет не его вина.
FenixSL
FenixSL ответ memphis (раскрыть)
вчера в 14:22
у Германии той же можешь узнать какого это)
memphis
memphis ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 13:56
Это сборные любителей. вопрос в настрое и ответственности
kksebqq3q4n9
kksebqq3q4n9
вчера в 13:31, ред.
Байкал.
Не мешало б тебе на их состав вначале глянуть. Там скандальней бабы - Бруну Фернандеша, не было за всю историю Португалии!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:15, ред.
Португалии повезло, ей попалась самая лёгкая группа в отборе.
Из второй и третьей корзины им попались команды, которые ранее прыгнули выше головы, а сейчас с ещё большей скорость падают вниз.
Ну, что там говорить о соперниках если второе место заняла Словакия из пятой корзины. Кстати единственные два гола португальцы пропустили именно от словаков. А остальных соперников громили как дома, так и на выезде.
Посмотрим, что будет на финальном турнире, сдаётся, что если в команде останется скандальный "капитан", то очередного провала Португалии не избежать. Там будут команды совсем другого уровня.
FenixSL
FenixSL ответ memphis (раскрыть)
вчера в 12:53
это ты загнул
и видимо забыл как топовые сборные вылетают от низших команд)))
это сборные, еще раз напомню
112910415
112910415
вчера в 12:51
а чемпионами-то им не стать !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 12:49
Ага..., ага..., таджики с узбеками не дадут соврать.
memphis
memphis
вчера в 12:20
в такой группе даже Россия могла выиграть всех
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:53
Португалия сильная сборная, пусть им повезет.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:46
группа в которой из 6 команд Люксембург занял 3-е место - прям так и говорит о силе Португальцев ) на евро они сыграют так же, как и на ЧМ. только чудо может помешать французам выиграть Евро. У Франции звезд на 2 полноценных состава.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:40
Ну, молодцы.
a-league
a-league
вчера в 11:33
Единственные не поучаствовавшие в договорняках ?
протон
протон
вчера в 11:23
Впечатляющие показатели, даже несмотря на уровень соперников. Сейчас включу кэпа - у португальцев один из сильнейших составов в мире. Победа на Евро не удивит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:14
Что ж молодцы, но самое главное впереди
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