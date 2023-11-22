Португалия стала единственной сборной, выигравшей все матчи отбора Евро-24

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вчера, 11:02

Сборная Португалии стала единственной командой, которая выиграла все матчи отбора к чемпионату Европы 2024 года. 20 ноября португальцы обыграли сборную Исландии. Таким образом сборная Португалии выиграла группу J, набрав 30 очков в 10 играх.

Сборная Франции также была близка к подобному результату, но в заключительном матче отбора не смогла обыграть сборную Греции.

Напомним, состав корзин жеребьёвки финального турнира чемпионата Европы 2024 года уже известен.