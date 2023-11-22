Дзагоев ответил на обвинения в том, что он якобы «переписанный»

Бывший полузащитник сборной России ответил на слухи о том, что его считают «переписанным».

Почему все про меня говорят, что я переписанный? С детства про меня всегда так говорили. Я всегда отвечал: «Да, ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет, что прям точно, я готов спорить». Я Васе Березуцкому об этом говорил. Я был готов спорить на 100 тысяч евро. Причём я ему, по-моему, даже говорил, что он мне 20, а я ему 100, если я переписанный. Ну, чтобы не сильно его прибивать. И как бы в итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста ещё не придумали.

Но на самом деле с детства у меня это идёт, потому что я играл с ребятами всегда постарше. В 13 лет уже приезжали ко мне в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. Так что я всегда готов дать там любой тест.