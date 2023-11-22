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Дзагоев ответил на обвинения в том, что он якобы «переписанный»

вчера, 16:11

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев ответил на слухи о том, что его считают «переписанным».

Почему все про меня говорят, что я переписанный? С детства про меня всегда так говорили. Я всегда отвечал: «Да, ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет, что прям точно, я готов спорить». Я Васе Березуцкому об этом говорил. Я был готов спорить на 100 тысяч евро. Причём я ему, по-моему, даже говорил, что он мне 20, а я ему 100, если я переписанный. Ну, чтобы не сильно его прибивать. И как бы в итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста ещё не придумали.

Но на самом деле с детства у меня это идёт, потому что я играл с ребятами всегда постарше. В 13 лет уже приезжали ко мне в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. Так что я всегда готов дать там любой тест.

Также Дзагоев рассказал, что в детстве отцу предлагали переписать его на год.

Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он сказал: «Ты не представляешь, потом он не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать про возраст». Сейчас я могу смотреть в глаза и говорить о своём возрасте. Если бы не Осинькин, то 100 процентов меня бы переписали на год.

Ранее 33-летний россиянин сообщил, чтобы изменил в своей карьере.

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Все комментарии
Гуль 15
Гуль 15
вчера в 18:51
Не много внимания ноунэйму?
memphis
memphis
вчера в 18:02
Осинькин отличный наставник
112910415
112910415
вчера в 17:59
из текста видно, что переписывали ребят запросто ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:26
Алашка забей ты на этих "доброжелателей" . Особенно на таких как Васюта Береза !))
cska1948
cska1948
вчера в 16:24
Моя старшая сестра родилась 19 декабря 1945 года, а её записали 5 февраля 1946 года. Мама это объясняла тем, что когда сестра пойдёт в школу, то она не будет в классе переростком, а будет ровесницей своих одноклассников. Шли годы и это сестру возмутило только тогда, когда ей по факту исполнилось 55 лет и можно было бы выходить на пенсию, но согласно документов ей пришлось ещё поработать.
Гость
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