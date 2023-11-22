Стало известно, что сказал Месси во время конфликта с Родриго

Матч отбора к ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины стартовал на 27 минут позже из-за беспорядков на стадионе.
Аргентинцы удалились в раздевалку в тот момент, когда бразильская полиция утихомиривала фанатов на трибунах стадиона «Маракана».
Перед стартовым свистком капитан аргентинцев Лионель Месси вступил в спор с нападающим бразильцев Родриго Силвой по поводу такого поведения аргентинской команды. В ходе перепалки Лео прихватил соперника за шею сзади, сказав: «Если мы чемпионы мира, то почему это мы сс*куны?»
Еще скажи, что у тебя 8 ЗМ🤣🤣🤣
Еще скажи, что у тебя 8 ЗМ🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂