Стало известно, что сказал Месси во время конфликта с Родриго

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вчера, 10:00

Матч отбора к ЧМ -2026 между сборными Бразилии и Аргентины стартовал на 27 минут позже из-за беспорядков на стадионе.

Аргентинцы удалились в раздевалку в тот момент, когда бразильская полиция утихомиривала фанатов на трибунах стадиона «Маракана».

Перед стартовым свистком капитан аргентинцев вступил в спор с нападающим бразильцев по поводу такого поведения аргентинской команды. В ходе перепалки Лео прихватил соперника за шею сзади, сказав: «Если мы чемпионы мира, то почему это мы сс*куны?»