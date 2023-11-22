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Стало известно, что сказал Месси во время конфликта с Родриго

вчера, 10:00
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Матч отбора к ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Аргентины стартовал на 27 минут позже из-за беспорядков на стадионе.

Аргентинцы удалились в раздевалку в тот момент, когда бразильская полиция утихомиривала фанатов на трибунах стадиона «Маракана».

Перед стартовым свистком капитан аргентинцев Лионель Месси вступил в спор с нападающим бразильцев Родриго Силвой по поводу такого поведения аргентинской команды. В ходе перепалки Лео прихватил соперника за шею сзади, сказав: «Если мы чемпионы мира, то почему это мы сс*куны?»

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Все комментарии
Гуль 15
Гуль 15 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:19
Ага. В отличии от чемпионов)))
Гуль 15
Гуль 15
вчера в 15:19
Чемпионы 🤣🤣🤣
Еще скажи, что у тебя 8 ЗМ🤣🤣🤣
45ajqxtc7ze5
45ajqxtc7ze5
вчера в 15:01, ред.
Вам не кажется что Меська начинает провоцировать ,сначала с Уругваем,теперь с Бразилией и ему всё сходит с рук ,по шее нужно надовать этому карлику!!!
Akuve
Akuve
вчера в 13:21
Туда этих Бразильских путан
Capral
Capral
вчера в 11:24
Не представляю себе, как Месси схватил соперника за шею.... Наверно под рукой была стремянка. В любом случае рад за Месси, что для него всё закончилось благополучно, без серьезных побоев.
😂😂😂😂😂😂😂😂
Futurista
Futurista ответ амурец (раскрыть)
вчера в 11:14
Но сс*куны настоящие)...
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:05
карлику корона не жмет)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:53
Очевидно же. Арги ушли в раздевалку из-за беспорядков. Бразильяна сказала, что они ссыкуны.
112910415
112910415
вчера в 10:52
эмоции, как говорится, имели место ...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:46
Если бы не судейский беспредел с Голландией, то возможно бы Аргентинцы и не были чемпионами...
амурец
амурец
вчера в 10:44
ну чемпионы они то липовые
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:33
Тогда уже слова Родриго в студию. На что Месси так ответил?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:27
Чемпион мира по пенальти слишком много на себя берет. Возгордился.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:24
Раздутие очередного пуха в ниочемной ситуации
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:18
Месси забыл что ему купили мячик
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:15
Тут уж главное, что арги 3 очка забрали на поле бразилов, а остальное ерунда
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