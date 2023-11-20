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Игрок сборной Гибралтара сообщил об угрозах со стороны главного тренера

вчера, 19:51

Один из футболистов сборной Гибралтара, имя которого не называется, рассказал о проблемах внутри национальной команды.

Уже несколько месяцев в команде царит негативная атмосфера. Большинству игроков больше не нужен Рибас. Мы чувствуем себя ограниченными в нашем футболе.

Те, кто наверху, не заинтересованы в команде. Они приезжают на бесплатный отдых. Они нефутбольные люди. Ассоциации нужна новая кровь, как наверху, так и среди игроков.

Некоторые игроки получают постоянные угрозы со стороны Рибаса. Если наши клубы не отпустят нас досрочно, он не выберет нас, он звонит игрокам и советует им подписать контракты с определёнными клубами, говорит некоторым, что не вызовет их, потому что они толстые, а другие нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
Зачем вообще вызываться в сборную которая последние 7 матчей закончила со счётом 0:35....??
adekvat
adekvat
вчера в 20:58
А кто у них самый толстый? У нас Карпин тоже не дает жрать что попало игрокам, не жалуются же.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Пора снимать сериал - "Наш Рибас" )
5jvk6r2zd3de
5jvk6r2zd3de
вчера в 19:56
Вот откуда такие двузначные результаты матчей
Гость
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