Игрок сборной Гибралтара сообщил об угрозах со стороны главного тренера

Один из футболистов сборной Гибралтара, имя которого не называется, рассказал о проблемах внутри национальной команды.

Уже несколько месяцев в команде царит негативная атмосфера. Большинству игроков больше не нужен Рибас. Мы чувствуем себя ограниченными в нашем футболе.

Те, кто наверху, не заинтересованы в команде. Они приезжают на бесплатный отдых. Они нефутбольные люди. Ассоциации нужна новая кровь, как наверху, так и среди игроков.

Некоторые игроки получают постоянные угрозы со стороны Рибаса. Если наши клубы не отпустят нас досрочно, он не выберет нас, он звонит игрокам и советует им подписать контракты с определёнными клубами, говорит некоторым, что не вызовет их, потому что они толстые, а другие нет.