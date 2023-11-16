«Челси» и «Манчестер Сити» наработали на дисквалификации. В АПЛ боятся их наказать

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вчера, 11:17

Чиновники опасаются эффекта снежного кома.

Нет сомнений, что правила нарушали десятки раз

Никто из чиновников АПЛ и юристов не сомневается, что многие грубо нарушали правила. Незаконно могли работать почти все клубы высшей лиги. Никто не знает масштаб катастрофы. «Манчестер Сити» фигурант 115 расследований. У «Челси» легко найдут десятки финансовых нарушений в прошлые годы. Как поступить с двумя чемпионами и победителями Лиги чемпионов?

Щекотливость ситуации также в том, что если найдутся наивные богатые клубы, которые следовали букве закона годами, то поставят под сомнение трофеи тех, кто предоставлял неполную финансовую отчетность. Придется передавать трофеи «Манчестер Сити» и «Челси». Придется убрать два клуба с заявками на миллиард евро из Лиги чемпионов на несколько сезонов. Возможно, «горожан» даже по закону надо выгнать в низшую лигу.

В «Манчестер Сити» ради соблюдений правил УЕФА придумали десятки уловок, похожих на те, за которые наказали «Ювентус» и Аньелли. Например, Манчини получал огромные деньги как консультант известного арабского канала. А вот официальная зарплата у итальянца как тренера «горожан» была ниже. В «Челси» похожим образом поступали с Азаром. Проблема даже не в попытке уйти от налогов, а в масштабах различных схем.

«Рога и копыта» — так выглядят десятки фиктивных спонсоров клубов АПЛ . И если боссы разных команд, например, «Эвертон» тоже под следствием, нарушали правила много лет подряд, то где гарантия, что эти клубы никогда не пробовали обратиться также к арбитрам? Качество судейства в АПЛ ниже плинтуса, а рефери катались в ОАЭ и Саудовскую Аравию на заработки. Именно в этих странах живут владельцы известных клубов АПЛ .

Следователи точно боятся за свою безопасность

У Боэли есть друзья по всему миру, от США до Саудовской Аравии. Он вместе с другими инвесторами вложил в «Челси» миллиарды. Снятие очков, запрет на трансферы или отправка клуба в Чемпионшип в его планы не входят. Проблема в том, что обычным футбольным чиновникам нужно наказать миллиардеров со связями.

И если клерки из Швейцарии начнут расследование против ПСЖ или клерки из Англии попробуют вышвырнуть «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ , то они, во-первых, получат предложения улучшить свое финансовое положение, во-вторых, прочитают угрозы. Конечно же, пострадавшим скажут, что это все злые фанаты развлекаются, шутка, розыгрыш и пранк.

Жалобы в полицию ничего не дадут. А затем на телефон человеку, который должен принять решение о наказании, придут фотографии его детей. Детки заходят в школу, просто фото без текста. Проблема махинаций в том, что их совершают люди с определенной репутацией, связями, способом мышления и методами. Если думаете, что шейхи и американские миллиардеры боятся быть пойманными, то вспомните, что УЕФА недавно выгнал «Манчестер Сити» из ЛЧ .

Правосудие может убить финансовое могущество АПЛ

В случае своевременных наказаний «Челси» и «Манчестер Сити» не смогли бы выиграть Лигу чемпионов. Но после дисквалификации «горожан» пришел дорогущий адвокат, который вывел Объединенное Королевство из ЕС – тот самый «Brexit», и выиграл апелляцию. В богатом футболе давно нет хороших парней. И когда босс «Атлетико» жалуется, что англичане выигрывают от смерти Суперлиги, ведь сохраняют большую часть общего футбольного пирога, то отчасти прав.

Клубы АПЛ , учитывая огромную разницу в финансах с другими чемпионатами, заберут себе лучших футболистов и тренеров. Вернее, уже забрали, ведь Холанд собирался в Испанию, а оказался в Англии. Растет вероятность попадания Мбаппе в АПЛ . Как раз из-за того, что в испанском футболе стало намного меньше денег, а в Англию их закачивают и незаконными методами. Это сложная дилемма. Пока не видим политической воли, чтобы действовать по закону.

Ведь англичанам надо поступить, как итальянцы после Кальчополи. Некоторые клубы отправить в низшие лиги, с других снять очки, а мелких жуликов наказать финансово. Но такой скандал доходный проект АПЛ не переживет, поскольку на цену акций влияет репутация. Вспомните, как несколько лет назад появилась информация, что у футболистов из Англии нашли допинг. Затем это дело странным образом исчезло. С финансовыми махинациями похожая история, спускают на тормозах.

Во-первых, затягивают расследования, причем обе стороны. Начнут терять документы, свидетели уедут из Англии в неизвестном направлении. Во-вторых, постараются минимизировать наказание. Где надо вышвырнуть в Чемпионшип – накажут снятием очков. Где стоит забрать титулы – оставят, ведь заявят, что истек срок давности преступления. Грустно, но такова реальность. «Манчестер Сити» декларирует рекордную прибыль, у них есть деньги на лучших адвокатов.