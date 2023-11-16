«Челси» и «Манчестер Сити» наработали на дисквалификации. В АПЛ боятся их наказать

Чиновники опасаются эффекта снежного кома.
Нет сомнений, что правила нарушали десятки раз
Никто из чиновников АПЛ и юристов не сомневается, что многие грубо нарушали правила. Незаконно могли работать почти все клубы высшей лиги. Никто не знает масштаб катастрофы. «Манчестер Сити» фигурант 115 расследований. У «Челси» легко найдут десятки финансовых нарушений в прошлые годы. Как поступить с двумя чемпионами и победителями Лиги чемпионов?
Щекотливость ситуации также в том, что если найдутся наивные богатые клубы, которые следовали букве закона годами, то поставят под сомнение трофеи тех, кто предоставлял неполную финансовую отчетность. Придется передавать трофеи «Манчестер Сити» и «Челси». Придется убрать два клуба с заявками на миллиард евро из Лиги чемпионов на несколько сезонов. Возможно, «горожан» даже по закону надо выгнать в низшую лигу.
В «Манчестер Сити» ради соблюдений правил УЕФА придумали десятки уловок, похожих на те, за которые наказали «Ювентус» и Аньелли. Например, Манчини получал огромные деньги как консультант известного арабского канала. А вот официальная зарплата у итальянца как тренера «горожан» была ниже. В «Челси» похожим образом поступали с Азаром. Проблема даже не в попытке уйти от налогов, а в масштабах различных схем.
«Рога и копыта» — так выглядят десятки фиктивных спонсоров клубов АПЛ. И если боссы разных команд, например, «Эвертон» тоже под следствием, нарушали правила много лет подряд, то где гарантия, что эти клубы никогда не пробовали обратиться также к арбитрам? Качество судейства в АПЛ ниже плинтуса, а рефери катались в ОАЭ и Саудовскую Аравию на заработки. Именно в этих странах живут владельцы известных клубов АПЛ.
Следователи точно боятся за свою безопасность
У Боэли есть друзья по всему миру, от США до Саудовской Аравии. Он вместе с другими инвесторами вложил в «Челси» миллиарды. Снятие очков, запрет на трансферы или отправка клуба в Чемпионшип в его планы не входят. Проблема в том, что обычным футбольным чиновникам нужно наказать миллиардеров со связями.
И если клерки из Швейцарии начнут расследование против ПСЖ или клерки из Англии попробуют вышвырнуть «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ, то они, во-первых, получат предложения улучшить свое финансовое положение, во-вторых, прочитают угрозы. Конечно же, пострадавшим скажут, что это все злые фанаты развлекаются, шутка, розыгрыш и пранк.
Жалобы в полицию ничего не дадут. А затем на телефон человеку, который должен принять решение о наказании, придут фотографии его детей. Детки заходят в школу, просто фото без текста. Проблема махинаций в том, что их совершают люди с определенной репутацией, связями, способом мышления и методами. Если думаете, что шейхи и американские миллиардеры боятся быть пойманными, то вспомните, что УЕФА недавно выгнал «Манчестер Сити» из ЛЧ.
Правосудие может убить финансовое могущество АПЛ
В случае своевременных наказаний «Челси» и «Манчестер Сити» не смогли бы выиграть Лигу чемпионов. Но после дисквалификации «горожан» пришел дорогущий адвокат, который вывел Объединенное Королевство из ЕС – тот самый «Brexit», и выиграл апелляцию. В богатом футболе давно нет хороших парней. И когда босс «Атлетико» жалуется, что англичане выигрывают от смерти Суперлиги, ведь сохраняют большую часть общего футбольного пирога, то отчасти прав.
Клубы АПЛ, учитывая огромную разницу в финансах с другими чемпионатами, заберут себе лучших футболистов и тренеров. Вернее, уже забрали, ведь Холанд собирался в Испанию, а оказался в Англии. Растет вероятность попадания Мбаппе в АПЛ. Как раз из-за того, что в испанском футболе стало намного меньше денег, а в Англию их закачивают и незаконными методами. Это сложная дилемма. Пока не видим политической воли, чтобы действовать по закону.
Ведь англичанам надо поступить, как итальянцы после Кальчополи. Некоторые клубы отправить в низшие лиги, с других снять очки, а мелких жуликов наказать финансово. Но такой скандал доходный проект АПЛ не переживет, поскольку на цену акций влияет репутация. Вспомните, как несколько лет назад появилась информация, что у футболистов из Англии нашли допинг. Затем это дело странным образом исчезло. С финансовыми махинациями похожая история, спускают на тормозах.
Во-первых, затягивают расследования, причем обе стороны. Начнут терять документы, свидетели уедут из Англии в неизвестном направлении. Во-вторых, постараются минимизировать наказание. Где надо вышвырнуть в Чемпионшип – накажут снятием очков. Где стоит забрать титулы – оставят, ведь заявят, что истек срок давности преступления. Грустно, но такова реальность. «Манчестер Сити» декларирует рекордную прибыль, у них есть деньги на лучших адвокатов.
По поводу влияния денег на текущую ситуацию в АПЛ, то нужно учесть что Ньюкасл богаче МС и Челси вместе взятых, но к ним ФА тоже должно применять меры в случае нарушения ФФП, иначе наступит анархия. И тогда руководители Челси и МС сами попросят соблюдать ФФП, так как в выигрышной позиции будет Ньюкасл. Но для этого такие клубы как Челси и МС сами должны соблюдать ФФП, чтобы кивать на других.
По поводу запугивания тоже не совсем реально, они не живут в 90-х, когда так можно поступить. Любой миллиардер заботится о том чтобы его репутация не пострадала, как только будет угроза это вылезет в СМИ, а там уже вмешается Правительство. УЕФА тем более связано со всеми чиновниками из различных стран. И Вы не подумайте, что если миллиардер из США, то на него не найдётся управы в штатах. Таких миллиардеров в штатах много, но Правительство имеет власть над ними (банковские счета, обязанность платить налоги, форма собственности все регулируется Правительством и другими чиновниками). Вот в странах СНГ миллиардер может влиять на Правительство, а СМИ говорят то, что скажут сверху. Поэтому нужно все таки учесть спецификацию.
По поводу влияния денег на текущую ситуацию в АПЛ, то нужно учесть что Ньюкасл богаче МС и Челси вместе взятых, но к ним ФА тоже должно применять меры в случае нарушения ФФП, иначе наступит анархия. И тогда руководители Челси и МС сами попросят соблюдать ФФП, так как в выигрышной позиции будет Ньюкасл. Но для этого такие клубы как Челси и МС сами должны соблюдать ФФП, чтобы кивать на других.
По поводу запугивания тоже не совсем реально, они не живут в 90-х, когда так можно поступить. Любой миллиардер заботится о том чтобы его репутация не пострадала, как только будет угроза это вылезет в СМИ, а там уже вмешается Правительство. УЕФА тем более связано со всеми чиновниками из различных стран. И Вы не подумайте, что если миллиардер из США, то на него не найдётся управы в штатах. Таких миллиардеров в штатах много, но Правительство имеет власть над ними (банковские счета, обязанность платить налоги, форма собственности все регулируется Правительством и другими чиновниками). Вот в странах СНГ миллиардер может влиять на Правительство, а СМИ говорят то, что скажут сверху. Поэтому нужно все таки учесть спецификацию.
В Ла Лигу тоже мог ли бы прейти шейхи, но видимо их туда не особо пускают боясь конкуренции Боссы Реал, Барселоны будут против,......вот представте завтра катарский шейх купит Эспаньол или даже Атлетико, может быть Валенсию, Севилью, тут же у ТОПовых гигантов появятся конкуренты, Барса в таком состоянии точно не сможет тягаться за трофеи, Реалу тоже будет сложно, и Реал не сможет так часто выигрывать ЛЧ, по скольку придется еще силы на чемпионат оставлять, как происходит в АПЛ, а так без конкурентов Реал как и Барса всегда могут рассчитывать на ТОП 4 и игру постоянную в лЧ........ чем будет больше конкуренция тем будет больше просмотра и тд.........почему АПЛ популярна потому что тут много конкурентноспособных клубов сегодня уже ТОП 7, в Ла Лиге от силы 2.5 - 3 топовых клубов Реал Барса и Атлетико......остальные это середняки.
Почему Холанд выбрал АПЛ а не Ла Лигу, скорей всего норвежец не хотел играть за Реал, Думаю мадрид ему бы отвалил бы не меньше чем МС, возможно Эрлинг хотел играть за Барсу, но у клуба дела обстоят не лучшим образом, они с трудом борется за трофей, а в ЛЧ который год не могут выити из группы, накой Холанду очередная Боруссия Дортмунд, которая не конкурентно способная в ЛЧ, с МС у него больше шансов, что и произошло в первом же сезоне требл и тренер Гвардиола.......Ведь он мог бы выбрать и МЮ и Челси Ливерпуль и тд, но они не стабильны...........
В Ла Лигу тоже мог ли бы прейти шейхи, но видимо их туда не особо пускают боясь конкуренции Боссы Реал, Барселоны будут против,......вот представте завтра катарский шейх купит Эспаньол или даже Атлетико, может быть Валенсию, Севилью, тут же у ТОПовых гигантов появятся конкуренты, Барса в таком состоянии точно не сможет тягаться за трофеи, Реалу тоже будет сложно, и Реал не сможет так часто выигрывать ЛЧ, по скольку придется еще силы на чемпионат оставлять, как происходит в АПЛ, а так без конкурентов Реал как и Барса всегда могут рассчитывать на ТОП 4 и игру постоянную в лЧ........ чем будет больше конкуренция тем будет больше просмотра и тд.........почему АПЛ популярна потому что тут много конкурентноспособных клубов сегодня уже ТОП 7, в Ла Лиге от силы 2.5 - 3 топовых клубов Реал Барса и Атлетико......остальные это середняки.
Почему Холанд выбрал АПЛ а не Ла Лигу, скорей всего норвежец не хотел играть за Реал, Думаю мадрид ему бы отвалил бы не меньше чем МС, возможно Эрлинг хотел играть за Барсу, но у клуба дела обстоят не лучшим образом, они с трудом борется за трофей, а в ЛЧ который год не могут выити из группы, накой Холанду очередная Боруссия Дортмунд, которая не конкурентно способная в ЛЧ, с МС у него больше шансов, что и произошло в первом же сезоне требл и тренер Гвардиола.......Ведь он мог бы выбрать и МЮ и Челси Ливерпуль и тд, но они не стабильны...........