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В «Барселоне» недовольны главным тренером сборной Испании из-за травмы Гави

вчера, 10:19

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил травму в матче отбора на Евро-2024 с командой Грузии (3:1).

Игроку предстоит пройти медицинское обследование, повреждение может оказаться серьезным.

Каталонцы полагают, что главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте мог обойтись в этой встрече и без Гави. Хавбек является постоянным игроком основы национальной команды, «сине-гранатовые» считают, что организм Гави этого не выдержал.

«Барселона» не считает возможную финансовую компенсацию от ФИФА достаточной мерой.

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протон
протон
вчера в 15:51
Фати в 18 лет промучался от травмы год и ничего,
Роналдо в 22 года мучало колено, он отказался от операции, в итоге словил перелом и разрыв всего. И это было сразу после операции на мениске. Ему было 22 года и после этого он 2 года вообще не играл. А вернувшись он словил ещё несколько травм и практически не играл ещё несколько месяцев. И ничего, на ЧМ 2002 пофеерил, да и потом травм не имел аж до Милана, а карьеру ему сгубили гены, сделавшие его задницу чрезмерно большой, но он успел ещё несколько лет пофеерить, а то было во времена, когда медицина была хоть и хорошей, но всё же на четверть века менее развитой, чем сейчас.
Кресты много кто рвал. Например Баджо их рвал в 18 лет, едва только подписал контракт с Фиорентиной и пропустил 1.5 года. Филлип Лам рвал кресты в 21, дель Пьеро и ван Нистелрой рвали кресты в 24.
112910415
112910415
вчера в 12:50
у клубов со сборной всегда тёрки ..
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:41
Так он сам просился играть, жадность фраера сгубила. Вообще гави сам по себе мерзкий тип, карма ностигла
Futurista
Futurista
вчера в 11:09
Машина хорошая, но на ней ездить нельзя)...
Capral
Capral
вчера в 10:52
Оно и понятно, на такой матч можно было и третий состав выставить. Наверно Хвичку испугались.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:46
И для самого игрока это было серьёзное потрясение, видно было как он переживал уходя с поля, пожелание Гави скорейшего выздоровления!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:42
Клубные тренеры всегда недовольны играми сборной
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