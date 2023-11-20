В «Барселоне» недовольны главным тренером сборной Испании из-за травмы Гави

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вчера, 10:19

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил травму в матче отбора на Евро-2024 с командой Грузии (3:1).

Игроку предстоит пройти медицинское обследование, повреждение может оказаться серьезным.

Каталонцы полагают, что главный тренер испанской сборной мог обойтись в этой встрече и без Гави. Хавбек является постоянным игроком основы национальной команды, «сине-гранатовые» считают, что организм Гави этого не выдержал.