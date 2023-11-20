В «Барселоне» недовольны главным тренером сборной Испании из-за травмы Гави

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил травму в матче отбора на Евро-2024 с командой Грузии (3:1).
Игроку предстоит пройти медицинское обследование, повреждение может оказаться серьезным.
Каталонцы полагают, что главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте мог обойтись в этой встрече и без Гави. Хавбек является постоянным игроком основы национальной команды, «сине-гранатовые» считают, что организм Гави этого не выдержал.
«Барселона» не считает возможную финансовую компенсацию от ФИФА достаточной мерой.
Роналдо в 22 года мучало колено, он отказался от операции, в итоге словил перелом и разрыв всего. И это было сразу после операции на мениске. Ему было 22 года и после этого он 2 года вообще не играл. А вернувшись он словил ещё несколько травм и практически не играл ещё несколько месяцев. И ничего, на ЧМ 2002 пофеерил, да и потом травм не имел аж до Милана, а карьеру ему сгубили гены, сделавшие его задницу чрезмерно большой, но он успел ещё несколько лет пофеерить, а то было во времена, когда медицина была хоть и хорошей, но всё же на четверть века менее развитой, чем сейчас.
Кресты много кто рвал. Например Баджо их рвал в 18 лет, едва только подписал контракт с Фиорентиной и пропустил 1.5 года. Филлип Лам рвал кресты в 21, дель Пьеро и ван Нистелрой рвали кресты в 24.
Роналдо в 22 года мучало колено, он отказался от операции, в итоге словил перелом и разрыв всего. И это было сразу после операции на мениске. Ему было 22 года и после этого он 2 года вообще не играл. А вернувшись он словил ещё несколько травм и практически не играл ещё несколько месяцев. И ничего, на ЧМ 2002 пофеерил, да и потом травм не имел аж до Милана, а карьеру ему сгубили гены, сделавшие его задницу чрезмерно большой, но он успел ещё несколько лет пофеерить, а то было во времена, когда медицина была хоть и хорошей, но всё же на четверть века менее развитой, чем сейчас.
Кресты много кто рвал. Например Баджо их рвал в 18 лет, едва только подписал контракт с Фиорентиной и пропустил 1.5 года. Филлип Лам рвал кресты в 21, дель Пьеро и ван Нистелрой рвали кресты в 24.