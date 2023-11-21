Президент «Реала» отправил письмо Гави со словами поддержки

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вчера, 18:59

Президент «Реала» в письме выразил поддержку полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании .

Хавбек ранее получил серьёзную травму, из-за чего выбыл на длительный срок.

Игрока также поддержали футболисты мадридского клуба — и , они сделали это в соцсетях.