Президент «Реала» отправил письмо Гави со словами поддержки

Президент «Реала» Флорентино Перес в письме выразил поддержку полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Гави.
Хавбек ранее получил серьёзную травму, из-за чего выбыл на длительный срок.
Игрока также поддержали футболисты мадридского клуба — Хоселу и Даниэль Карвахаль, они сделали это в соцсетях.
Все профики знают, что повторно порвать кресты - это почти точно приговор для игры на высоком уровне, поэтому подсознательно начинают себя беречь после восстановления. Что сказывается на качестве их игры. Не выходят на прежний уровень.
Известная психологическая ловушка в общем-то: не играешь в полную силу из-за боязни рецидива, т.к из-за повторно порванных крестов ты точно не сможешь играть в полную силу.
Замкнутый круг. Одна из самых (если не самая) страшных травм у футболистов.
Все профики знают, что повторно порвать кресты - это почти точно приговор для игры на высоком уровне, поэтому подсознательно начинают себя беречь после восстановления. Что сказывается на качестве их игры. Не выходят на прежний уровень.
Известная психологическая ловушка в общем-то: не играешь в полную силу из-за боязни рецидива, т.к из-за повторно порванных крестов ты точно не сможешь играть в полную силу.
Замкнутый круг. Одна из самых (если не самая) страшных травм у футболистов.