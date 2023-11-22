В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».
В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства.
Клубы из Англии не выполнили требования Кодекса многообразия
В 21:55
В агентстве Алипа оценили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ
Оперативно...однако...))
Клубы из Англии не выполнили требования Кодекса многообразия
В 21:55
В агентстве Алипа оценили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ
Оперативно...однако...))