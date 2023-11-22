В агентстве Алипа оценили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» , прокомментировали слухи об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства.