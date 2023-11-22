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В агентстве Алипа оценили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ

вчера, 21:55

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:38
нафантазировали малость )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37
В 20:55
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В 21:55
В агентстве Алипа оценили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ

Оперативно...однако...))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:12
После победы казахов над датчанами можно поверить, что какой-то условный Брондбю или Копенгаген положил глаз на Алипа, но чтобы МЮ, простите.....
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