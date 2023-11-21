Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что бразилец может покинуть клуб зимой.
Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему.
Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что бразилец может покинуть клуб зимой.
Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему.
Теперь если его и продадут за 10 ломанных шиллингов - это будет всё равно прибыльная сделка...
Согласен...Ренан либо не играет...либо играет нехорошо....
Но учитывая что взят нахаляву и что у парня достаточно хорошее футбольное образование (по мнению экспертов)...затрамплинится без проблем...
Теперь если его и продадут за 10 ломанных шиллингов - это будет всё равно прибыльная сделка...
Согласен...Ренан либо не играет...либо играет нехорошо....
Но учитывая что взят нахаляву и что у парня достаточно хорошее футбольное образование (по мнению экспертов)...затрамплинится без проблем...