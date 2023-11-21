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Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока

вчера, 18:37

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о том, что бразилец может покинуть клуб зимой.

Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:54
Халява бывает только в мышеловке. Он был во взаимозачете в сделке с Юриком Альберто. За которого вместо денег и отдали это "чудо". Ты же это знаешь, зачем прикидываться простачком?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
"Миллер и Газпром" вообще то Ренана бесплатно взял...))
Теперь если его и продадут за 10 ломанных шиллингов - это будет всё равно прибыльная сделка...

Согласен...Ренан либо не играет...либо играет нехорошо....
Но учитывая что взят нахаляву и что у парня достаточно хорошее футбольное образование (по мнению экспертов)...затрамплинится без проблем...
adekvat
adekvat
вчера в 20:02
Устал парень лавку полировать.
112910415
112910415
вчера в 19:06
мы поняли, короче
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:04
Как говорил тов. Сухов " А это вряд ли". Миллеров и газпромов в мире больше нет. По уровню это Бруно Фукс, только менее травматичный. Возможно потому , что не играет, а на лавке трудно травму получить. Деньги на ветер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
20 млн евро...и..пора завязывать с консультациями...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:40
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:39
Сказал так что ничего не сказал... с кем консультации, о чем консультации...????
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