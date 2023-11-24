Зимний сбор российских судей пройдёт в Турции

Сбор российских футбольных судей пройдет зимой в Турции. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза ( РФС ) Павел Каманцев.

Экономика и погодные условия всегда нас ведут в Турцию при всей любви к нашему Сочи. Но сейчас это такой не самый дешевый вариант, опять же погода нестабильная. Поэтому сбор судей пройдет в Турции. Другие варианты более дорогие для нас.