Зимний сбор российских судей пройдёт в Турции

Сбор российских футбольных судей пройдет зимой в Турции. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Экономика и погодные условия всегда нас ведут в Турцию при всей любви к нашему Сочи. Но сейчас это такой не самый дешевый вариант, опять же погода нестабильная. Поэтому сбор судей пройдет в Турции. Другие варианты более дорогие для нас.
Не думаю, что продолжительность сборов будет дольше двух недель, поэтому провести их можно в феврале, непосредственно перед началом первых игр второй половины чемпионата, когда средняя температура воздуха в Сочи стабильно не опускается ниже +10 С и сдавать зачёты по физ.подготовке в таких условиях в самый раз, а помещений для теоретических занятий, равно как и залов с тренажёрами на нашем побережье ничуть не меньше, чем в Турции и цены на проживание зимой вполне демократичные, вот только не входящие в бюджет для судейских сборов расходы за эскорт-услуги у нас значительно дороже, наверное в этом то и кроется секрет стремления на турецкий берег.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Не думаю, что продолжительность сборов будет дольше двух недель, поэтому провести их можно в феврале, непосредственно перед началом первых игр второй половины чемпионата, когда средняя температура воздуха в Сочи стабильно не опускается ниже +10 С и сдавать зачёты по физ.подготовке в таких условиях в самый раз, а помещений для теоретических занятий, равно как и залов с тренажёрами на нашем побережье ничуть не меньше, чем в Турции и цены на проживание зимой вполне демократичные, вот только не входящие в бюджет для судейских сборов расходы за эскорт-услуги у нас значительно дороже, наверное в этом то и кроется секрет стремления на турецкий берег.)))
Болейте за своих, а не против чужих!