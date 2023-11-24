Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборы

Зимний сбор российских судей пройдёт в Турции

24 ноября 2023, 18:11

Сбор российских футбольных судей пройдет зимой в Турции. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Экономика и погодные условия всегда нас ведут в Турцию при всей любви к нашему Сочи. Но сейчас это такой не самый дешевый вариант, опять же погода нестабильная. Поэтому сбор судей пройдет в Турции. Другие варианты более дорогие для нас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
СлухиСтало известно, где «Зенит» проведёт зимние сборы
26 ноября
Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы
22 ноября
Изидор заявил, что вместо отпуска будет работать в Санкт-Петербурге
17 ноября
В «Рубине» рассказали о планах на зимние сборы
14 ноября
Стало известно, где «Урал» проведёт зимние сборы
13 ноября
«Пари НН» собирается провести зимние сборы в ОАЭ
11 ноября
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
24 ноября в 22:13
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» - фраза, ставшая символом отрешённости монархов от проблем народа. Приписывается Марии-Антуанетте
[Вики]
stanichnik
stanichnik
24 ноября в 19:49, ред.
Не знаю, как другие, но у меня напрашивается вывод, что весь наш футбольный судейский корпус едет не на сборы, а на зимний отдых турецкого средиземноморья.
Не думаю, что продолжительность сборов будет дольше двух недель, поэтому провести их можно в феврале, непосредственно перед началом первых игр второй половины чемпионата, когда средняя температура воздуха в Сочи стабильно не опускается ниже +10 С и сдавать зачёты по физ.подготовке в таких условиях в самый раз, а помещений для теоретических занятий, равно как и залов с тренажёрами на нашем побережье ничуть не меньше, чем в Турции и цены на проживание зимой вполне демократичные, вот только не входящие в бюджет для судейских сборов расходы за эскорт-услуги у нас значительно дороже, наверное в этом то и кроется секрет стремления на турецкий берег.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
24 ноября в 18:56
В Хосту,на стадион "Локомотив" ,если ещё не продали.Что ещё надо,при температуре около 5-10 градусов?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
24 ноября в 18:48
Интересно, какая экономика? Возможно им имелась ввиду экономия.
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября в 18:30
Будто жалуется))
w9b6wzfxg3tk
w9b6wzfxg3tk
24 ноября в 18:24
Сбор, заодно и каникулы пройдут в Турции
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 