«Спартак» объявил о запуске женской команды

Пресс-служба «Спартака» объявила о запуске женской команды.
Красно-белая семья растет! Теперь «Спартак» будет представлен и в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.
Футболистки начнут выступление в лиге с сезона-2024. Директором ЖФК станет Елена Терехова – легендарная футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка России и чемпионка США.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил:
Рады сообщить, что у «Спартака» появляется полноценная женская команда. Клуб давно работал в этом направлении, мы начали процесс строительства с фундамента — собрали женские команды разных возрастов в нашей Академии (U-12, U-14 и U-16), молодежную команду.
Под руководством авторитетнейшей Елены Тереховой, выигравшей множество титулов в игровой карьере, девушки уже добились немалых успехов. Теперь пришло время выйти на взрослый уровень.
Со следующего года «Спартак» будет выступать в Суперлиге. Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесёт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание.
Клуб с такой богатой и славной историей должен развиваться во всех направлениях и в этом - тоже. Ведь у многих великих и известных клубов есть свои женские команды. Удачи и ярких побед нашим дорогим женщинам,
нашим красно-белым спартаковкам!
Клуб с такой богатой и славной историей должен развиваться во всех направлениях и в этом - тоже. Ведь у многих великих и известных клубов есть свои женские команды. Удачи и ярких побед нашим дорогим женщинам,
нашим красно-белым спартаковкам!