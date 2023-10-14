«Спартак» объявил о запуске женской команды

Пресс-служба «Спартака» объявила о запуске женской команды.

Красно-белая семья растет! Теперь «Спартак» будет представлен и в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.

Генеральный директор «Спартака» заявил:

Рады сообщить, что у «Спартака» появляется полноценная женская команда. Клуб давно работал в этом направлении, мы начали процесс строительства с фундамента — собрали женские команды разных возрастов в нашей Академии (U-12, U-14 и U-16), молодежную команду.

Под руководством авторитетнейшей Елены Тереховой, выигравшей множество титулов в игровой карьере, девушки уже добились немалых успехов. Теперь пришло время выйти на взрослый уровень.

Со следующего года «Спартак» будет выступать в Суперлиге. Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесёт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание.