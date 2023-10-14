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«Спартак» объявил о запуске женской команды

вчера, 19:38

Пресс-служба «Спартака» объявила о запуске женской команды.

Красно-белая семья растет! Теперь «Спартак» будет представлен и в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.

Футболистки начнут выступление в лиге с сезона-2024. Директором ЖФК станет Елена Терехова – легендарная футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка России и чемпионка США.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил:

Рады сообщить, что у «Спартака» появляется полноценная женская команда. Клуб давно работал в этом направлении, мы начали процесс строительства с фундамента — собрали женские команды разных возрастов в нашей Академии (U-12, U-14 и U-16), молодежную команду.

Под руководством авторитетнейшей Елены Тереховой, выигравшей множество титулов в игровой карьере, девушки уже добились немалых успехов. Теперь пришло время выйти на взрослый уровень.

Со следующего года «Спартак» будет выступать в Суперлиге. Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесёт женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание.

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Все комментарии
BSS331
BSS331
сегодня в 03:13
а кто куни и соболя заменят ,если они уйдут ?!?
9b2ex73dae38
9b2ex73dae38
вчера в 21:35
Такой футбол мы смотрим))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 21:19
Будут ли они чемпионами несколько или много лет подряд?
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:59
Ну, что же, думаю, это очень приятная новость для всех болельщиков Спартака.
Клуб с такой богатой и славной историей должен развиваться во всех направлениях и в этом - тоже. Ведь у многих великих и известных клубов есть свои женские команды. Удачи и ярких побед нашим дорогим женщинам,
нашим красно-белым спартаковкам!
Zak11
Zak11
вчера в 20:56
Ну Терехова мощная. Добротная команда девченок будет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:42
Ооо, такие новости я люблю!
Гость
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