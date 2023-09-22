Юниорская женская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА

Юниорская женская сборная России (игроки не старше 15 лет) в конце сентября примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила старший тренер команды Елена Медведь.
У нас очень насыщенный сентябрь. Мы едем играть в Белоруссию два товарищеских матча. А в конце сентября нас ждет турнир развития УЕФА, в нем также примут участие команды Белоруссии, Словении и Сербии. Турнир пройдет в Сербии.
В конце мая турниры развития УЕФА прошли в Волгограде, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки не старше 16 лет). Российские команды стали победителями соревнований, в мужском турнире также приняли участие команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии, в женском — сборные Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.
УЕФА понимает, что отстранила Россию по беспределу и не может вечно не допускать нашу страну.
Тем более как не крути УЕФА боится, что России когда-нибудь надоест и она уйдёт полностью в Азию, а это прежде всего удар имиджу УЕФА.
Но сразу они не могут взять и допустить клубы, сборные, так как на них всё равно оказывается давление, ну и конечно они не могут сразу признать свою неправоту. Так, что потихоньку, по маленько они делают шаги на встречу нам.
Но стоит ли нам долго ждать?
УЕФА понимает, что отстранила Россию по беспределу и не может вечно не допускать нашу страну.
Тем более как не крути УЕФА боится, что России когда-нибудь надоест и она уйдёт полностью в Азию, а это прежде всего удар имиджу УЕФА.
Но сразу они не могут взять и допустить клубы, сборные, так как на них всё равно оказывается давление, ну и конечно они не могут сразу признать свою неправоту. Так, что потихоньку, по маленько они делают шаги на встречу нам.
Но стоит ли нам долго ждать?