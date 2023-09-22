Юниорская женская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА

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вчера, 15:01

Юниорская женская сборная России (игроки не старше 15 лет) в конце сентября примет участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом сообщила старший тренер команды Елена Медведь.

У нас очень насыщенный сентябрь. Мы едем играть в Белоруссию два товарищеских матча. А в конце сентября нас ждет турнир развития УЕФА , в нем также примут участие команды Белоруссии, Словении и Сербии. Турнир пройдет в Сербии.