«Гражданская война» и странный поцелуй. Испанки – чемпионки мира по футболу

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сегодня, 09:45

Фаворитки биты, в футболе новые королевы.

Сборная Испании одна из самых скандальных

«Красная Фурия» взяла первый чемпионский титул благодаря голу Ольги Кармоны в финале против Англии. По ходу матча у футболистки умер отец, о чем ей сообщили уже после встречи. Триумф и трагедия вместе. Это был девятый женский ЧМ , сыграли в Австралии и Новой Зеландии. У США было четыре победы на мундиалях. Дальше идет Германия – два кубка. По разу выигрывали японки и норвежки.

Япония в группе разбила Испанию 4:0, но европейские девушки собрались. И сделали то, что даже Бразилия ни разу не сумела с легендарной Мартой. Теперь у «Красных Фурий» три «золотые» команды – юношеская, молодежная и взрослая сборные выиграли свои ЧМ . Великолепный результат, но после грандиозных скандалов, которые в Испании окрестили «гражданской войной» в женском футболе.

Фанаты сборной Испании освистывают тренера Хорхе Вильду. Сразу 15 футболисток пожаловались на методы наставника. И не только на тренера, проблемой было отношение к женской сборной. Девушкам предлагали автобусные туры Европой вместо авиарейсов, селили в дешевые отели. Президент футбольной федерации Испании Рубиалес и чиновницы обвинили игроков в «отсутствии патриотизма».

Тренера отмазали и заявили, что если игроки не извинятся, то их не будет в сборной. Девушки не обманывали, но только троих из пятнадцати тренер взял на ЧМ -2023. Без двенадцати крутых футболистов Испания переиграла Швецию в полуфинале и Англию в финале. Соперники достойные. Британский женский футбол развивается, там появились деньги. В том числе на подписание тренера.

Сборную возглавляет голландка Сарина Вигман. Она победила на Евро-2022, обыграв Германию 2:1, а теперь её включили в список кандидатов на замену Саутгейту, когда Гарет уйдет из мужской сборной. Вряд ли пойдут на такой шаг, но подобный слух – комплимент Вигман. Сарина очень угрюмая и хладнокровная специалистка. Женский футбол серьезный, там мало симуляций и кривляний.

Лучшая футболистка мира успела на мундиаль

Алексия Путельяс – хавбек «Барселоны», дважды выиграла «Золотой мяч». А теперь стала чемпионкой мира, хотя лишь в апреле вернулась после разрыва «крестов». Также подросли юные испанские футболистки. Героине полуфинала и финала Ольге Кармоне – это левый латераль «Реала», всего 23 года. А лучшей молодой футболисткой турнира стала 19-летняя Сальма, левый вингер «Барселоны».

Пока Путельяс восстанавливалась, игру вела Айтана Бонмати, тоже «блаугранас». Она одна из участниц забастовки, но вернулась в сборную. Испанки играли по схеме «4-3-3», круто держали мяч. И хотя в финале англичанки высказывали претензии к судейству, стоит признать, что победу одержала волевая команда с неплохим уровнем подготовки. Впрочем, в женском футболе пока есть системные минусы.

Во-первых, играют жестоко. В мужском футболе такой уровень борьбы пресекают арбитры, а судьи на ЧМ -2023 позволяли девушкам друг друга калечить. Во-вторых, большая проблема с центрбеками и вратарями. Женщин ростом от 183 сантиметров всего 0.7 % на планете, а мужчин 14.5 %. Тяжело затащить в женский футбол высокую быструю девушку, им выгоднее начать карьеру в других сферах.

А вот в поле полно техничных игроков вроде Путельяс. При просмотре женского футбола многие совершают ошибку – сравнивают с мужскими играми. Но речь об отдельном подвиде. Важнее сопоставлять уровень мастерства сильных команд. Например, у сборной США крутая игра, но им не хватило 1 миллиметра. В серии пенальти со шведками мяч пересек линию ворот на миллиметр, фаворит вылетел.

Президент Рубиалес поцеловал футболку в губы

Пещерность вредит женскому футболу. Были ремарки Блаттера, что девушкам надо играть в обтягивающих формах. Остается предвзятость родителей. Многие невероятно одаренные футболистки забрасывали занятия, ведь дома настаивали, что надо учиться, искать работу и мужа, рожать детей, а не бегать за мячом. Но женский футбол дерется за адекватное к нему отношение.

Но эксцессы случаются. Рубиалес, глава федерации футбола Испании, поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Внучка бывшего голкипера «Атлетико» Антонио Эрнандеса отшутилась, что Луис плохо целуется. Но если бы чиновница полезла к Жиру после финала ЧМ -2018 или вцепилась в Де Пауля после решающей игры ЧМ -2022, то её бы выгнали с работы.

Девушки играют с каждым десятилетием лучше, но их не все воспринимают всерьез. Стадионы на больших матчах полные, но на периферии много работы. Например, тренера сборной Замбии обвинили в сексуальной эксплуатации футболисток. Эта команда впервые сыграла на ЧМ , но руководит ею страшный старый извращенец, который использует юных девушек, причем обвинения массовые.

Замбия бедная страна, для многих футбол это шанс на лучшую жизнь. Инфантино не догадался ввести жесткие дисквалификации для тренеров, которых массово обвиняют в сексуальной эксплуатации подопечных и против которых имеют доказательства. Например, переписку с футболистками. А параллельно с дикостью растет уровень игры. Провели первый в истории ЧМ с 32 сборными, это тоже шаг вперед.

Количество сильных женских сборных будет расти

Хорошо сыграли на ЧМ полуфиналистки – шведки, испанки, австралийки и англичанки. Франция, США , Япония и Нигерия рассчитывали на большее, но не повезло. На групповом этапе были странные матчи со счетом по ударам 28:0, но дальше пошла крутая борьба, серии пенальти и победы в один мяч. Девушки завоевывают аудиторию и убеждают вкладывать в их клубы и сборные деньги.

Даже старина Перес недавно сдался, три года существует женская команда «Реала». Пока «Барселона» с Путельяс заметно круче, но близок день ярких Эль Класико. Женская Лига чемпионов тоже развивается. На клубном уровне сильнее всех «Лион» с восемью победами и двумя финалами. Но у «Барселоны» четыре финала подряд и две победы, так что в клубном футболе у испанок тоже многое получается.

Школьницы играют в футбол, нет старых табу. Лучшая юная футболистка турнира Сальма занималась бегом, но её завербовали в «Барселону». Как только найдут великих защитниц, получится большой спорт. В мире любят издеваться над женским баскетболом, но здесь другая история. Легко сделать ролик со смешными ошибками в женском футболе, но девушки умеют играть, уровень точно растет.