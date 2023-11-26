В РПЛ объяснили, почему «Спартак» играл в белой форме в снегопад

В пресс-службе РПЛ рассказали, почему футболисты «Спартака» играли в белой форме в снегопад в матче 16-го тура против «Балтики» (2:0).

Комплекты форм на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везет с собой запасную форму на гостевую игру. Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует. Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае.