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В РПЛ объяснили, почему «Спартак» играл в белой форме в снегопад

сегодня, 00:31
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе РПЛ рассказали, почему футболисты «Спартака» играли в белой форме в снегопад в матче 16-го тура против «Балтики» (2:0).

Комплекты форм на игру согласовываются с лигой заранее, никто не везет с собой запасную форму на гостевую игру. Форма должны быть контрастная на фоне хозяев, красное на синем не контрастирует. Тем более правило выбора формы всегда за хозяевами. Одна из команд играла бы в белом в любом случае.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 03:15
Захотелось туда).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:28
Маскировались под снежинки ❄️ !)
kliker
kliker
сегодня в 02:17
После такого ответа "пресс-служба РПЛ" и те, кого она озвучивает, должны уволиться в полном составе как недееспособные.
ABir
ABir
сегодня в 00:52
Тем более, что вскоре после начала матча форма перестала быть белой от соприкосновения с полем
Futurista
Futurista
сегодня в 00:38
Белые деревья, белые дома,
Белые прохожие, белая луна,
На поляне белой белый снег лежит,
Из трубы из белой белый дым бежит...
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