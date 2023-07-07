Собрание Российской Премьер-Лиги состоится 12 июля

Общее собрание РПЛ пройдёт 12 июля 2023 года в отеле Hyatt Regency, начало — в 12:00. В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Технический регламент РПЛ;
2. О вопросах судейства РПЛ;
3. Отчёт о финансовом плане АФК РПЛ на спортивный сезон 2022/2023;
4. Об утверждении финансового плана АФК РПЛ на спортивный сезон 2023/2024;
5. О модели распределения доходов и расходов между членами АФК РПЛ, включая доли клубов;
6. Об утверждении Избирательного регламента;
7. Об избрании членов Правления АФК РПЛ.
Для победы в сво деньги просто печатаются и раздаются, поэтому рубль донельзя девальвирован (не обеспечен золотом), ведь собственного производства у нас нет.
Ну а дико растущие ценники товаров иностранного производства, а также реальный курс EU и бакса, - тебе в подтверждение.
По поводу "пилятся бабки" ... Да, пилятся, но для и во имя других задач и интересов.
Для победы в сво деньги просто печатаются и раздаются, поэтому рубль донельзя девальвирован (не обеспечен золотом), ведь собственного производства у нас нет.
Ну а дико растущие ценники товаров иностранного производства, а также реальный курс EU и бакса, - тебе в подтверждение.
По поводу "пилятся бабки" ... Да, пилятся, но для и во имя других задач и интересов.
Бешеные деньги которые там пилят направить нашим ребятам для победы в сво!
Бешеные деньги которые там пилят направить нашим ребятам для победы в сво!