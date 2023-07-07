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Собрание Российской Премьер-Лиги состоится 12 июля

вчера, 18:13

Общее собрание РПЛ пройдёт 12 июля 2023 года в отеле Hyatt Regency, начало — в 12:00. В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Технический регламент РПЛ;

2. О вопросах судейства РПЛ;

3. Отчёт о финансовом плане АФК РПЛ на спортивный сезон 2022/2023;

4. Об утверждении финансового плана АФК РПЛ на спортивный сезон 2023/2024;

5. О модели распределения доходов и расходов между членами АФК РПЛ, включая доли клубов;

6. Об утверждении Избирательного регламента;

7. Об избрании членов Правления АФК РПЛ.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
сегодня в 06:44
По ходу будут обсуждать 5 пункт и разойдутся потом сразу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Не смеши.
Для победы в сво деньги просто печатаются и раздаются, поэтому рубль донельзя девальвирован (не обеспечен золотом), ведь собственного производства у нас нет.
Ну а дико растущие ценники товаров иностранного производства, а также реальный курс EU и бакса, - тебе в подтверждение.

По поводу "пилятся бабки" ... Да, пилятся, но для и во имя других задач и интересов.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:46
Разогнать эту чёрную финансовую дыру!!!
Бешеные деньги которые там пилят направить нашим ребятам для победы в сво!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Ишь хитрые какие пункты 4 и 5, которые касаются непосредственно распределению "бабла" предусмотрительно поместили в середину списка.)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 18:42
Здравствуйте. Приз ещё не был доставлен в пункт выдачи.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 18:40
Здравствуйте!!!! За июнь месяц на мой адрес ещё не выслали приз!?
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:38
Ну все на сходняке все порешают и распределят кто какое место займет...:)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:28
Судьбоносная сходка!
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