Президент РПЛ высказался по поводу игры «Краснодара»

Президент Российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар»! Я не ожидал, честно говоря. «Краснодар» немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надёжно они играют в обороне.

Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идёт. Это то, что мы ждали как болельщики.