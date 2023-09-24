Президент РПЛ высказался по поводу игры «Краснодара»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в этом сезоне.
«Краснодар»! Я не ожидал, честно говоря. «Краснодар» немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надёжно они играют в обороне.
Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идёт. Это то, что мы ждали как болельщики.
«Краснодар» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Сегодня «быки» сыграют с «Уралом».
Ранее Алаев рассказал, когда пройдёт Зимний кубок РПЛ.
И где он показался? Ему задали вопрос, в рабочей обстановке, он ответил дежурными фразами. На публике речь произносят, пафосную, именно для публики, чтобы заметили.
И где он показался? Ему задали вопрос, в рабочей обстановке, он ответил дежурными фразами. На публике речь произносят, пафосную, именно для публики, чтобы заметили.
Удачи вам в дальнейшем !
Удачи вам в дальнейшем !