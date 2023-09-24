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Президент РПЛ высказался по поводу игры «Краснодара»

вчера, 11:55

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар»! Я не ожидал, честно говоря. «Краснодар» немного изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда абсолютно заслуженно занимает свою позицию. В том числе удивляет, что так надёжно они играют в обороне.

Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба и вверху, и внизу идёт. Это то, что мы ждали как болельщики.

«Краснодар» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Сегодня «быки» сыграют с «Уралом».

Ранее Алаев рассказал, когда пройдёт Зимний кубок РПЛ.

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lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:56
"....Просто показался на публике, напомнил, что существует................."
И где он показался? Ему задали вопрос, в рабочей обстановке, он ответил дежурными фразами. На публике речь произносят, пафосную, именно для публики, чтобы заметили.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Быки действительно молодцы !
Удачи вам в дальнейшем !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:11
Вроде как и похвалил, а с другой стороны, че ему еще сказать? Сказал дежурные фразы. похвалил лидера, похвалил борьбу в лиге. Просто показался на публике, напомнил, что существует. Для чего это сделано? Может выборы президента РПЛ на носу и надо в свет выходить? Поживем - увидим
Гость
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