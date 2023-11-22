В фан-клубе ЦСКА вспомнили случай, как к ним зашёл болельщик «Спартака»

Генеральный директор фан-клуба ЦСКА RBWorld Михаил Березюк вспомнил, как их заведение посетил болельщик «Спартака».

К нам в бар однажды пришёл мужчина. Помимо бара у нас там есть еще и шоурум, где можно приобрести наш мерч. Он начал смотреть вещи, вот реально все пересмотрел. А потом спрашивает: «А у нас с вами игра в это воскресенье?» А это было как раз перед дерби со «Спартаком». Человека культурно попросили удалиться.