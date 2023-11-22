В фан-клубе ЦСКА вспомнили случай, как к ним зашёл болельщик «Спартака»

Генеральный директор фан-клуба ЦСКА RBWorld Михаил Березюк вспомнил, как их заведение посетил болельщик «Спартака».
К нам в бар однажды пришёл мужчина. Помимо бара у нас там есть еще и шоурум, где можно приобрести наш мерч. Он начал смотреть вещи, вот реально все пересмотрел. А потом спрашивает: «А у нас с вами игра в это воскресенье?» А это было как раз перед дерби со «Спартаком». Человека культурно попросили удалиться.
Зачем болельщику злейшего врага атрибутика клуба?
Ничего не хочу именно про этого болельщика сказать, но иногда мы видим как фаны соперника сжигают шарфики и прочую атрибутику других клубов.
А может перед дерби решил пошаманить как в Африке на футболе делают.
Хорошо, что ещё культурно попросили.
Зачем болельщику злейшего врага атрибутика клуба?
Ничего не хочу именно про этого болельщика сказать, но иногда мы видим как фаны соперника сжигают шарфики и прочую атрибутику других клубов.
А может перед дерби решил пошаманить как в Африке на футболе делают.
Хорошо, что ещё культурно попросили.