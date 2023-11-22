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В фан-клубе ЦСКА вспомнили случай, как к ним зашёл болельщик «Спартака»

вчера, 18:55

Генеральный директор фан-клуба ЦСКА RBWorld Михаил Березюк вспомнил, как их заведение посетил болельщик «Спартака».

К нам в бар однажды пришёл мужчина. Помимо бара у нас там есть еще и шоурум, где можно приобрести наш мерч. Он начал смотреть вещи, вот реально все пересмотрел. А потом спрашивает: «А у нас с вами игра в это воскресенье?» А это было как раз перед дерби со «Спартаком». Человека культурно попросили удалиться.

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ЦСКА  Спартак М
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
точно что культурно ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:58
Представляю -сколько конских яблок тогда пришлось убирать в баре !!!!!! ))))))))))))))))))
ABir
ABir
вчера в 23:19
Березнюк на всю жизнь запомнил это историческое событие, еще и внукам рассказывать будет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:51
Если серьёзно, то понять просьбу на выход можно.
Зачем болельщику злейшего врага атрибутика клуба?
Ничего не хочу именно про этого болельщика сказать, но иногда мы видим как фаны соперника сжигают шарфики и прочую атрибутику других клубов.
А может перед дерби решил пошаманить как в Африке на футболе делают.
Хорошо, что ещё культурно попросили.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:43
Скорее всего было так:
- А у нас с вами игра в это воскресенье?...
- Ты кто?...
- Свинья в пальто...
- Свиньям здесь не место, на выход!!!
Futurista
Futurista
вчера в 20:11, ред.
- А у нас с вами игра в это воскресенье?...
- Ты кто?...
- Конь в пальто...
adekvat
adekvat
вчера в 20:01
Человек зашел отведать свининки, а там одна конина которая еще и разговаривает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:13
И что тут такого ??? Величайшая новость ☝️🤣🤣🤣
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